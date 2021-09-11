舞人二团10年专场 四编舞发表新作 订户 来自 / 联合早报 文 / 王一鸣 发布 / 2021年9月11日 5:00 AM 吴佳音和陆雪绮的作品探讨“二元性”的概念。（Crispian Chan摄） 字体大小: 小 中 大 舞人二团（T.H.E Second Company）的“liTHE”专场今年步入10周年，将在线上线下举行。“liTHE”由舞人舞团的半专业分支舞人二团呈献，展示二团成员作为舞者的成长，也标志着舞人对培养这些半专业舞者所付出的努力。自2017年以来，“liTHE”已成为年轻编舞的孵化项目，今年的“liTHE”将是这届为期两年孵化项目的第二年，也是最后一年，崭露头角的编舞蓝洁莹、吴佳音、陆雪绮和门多萨（Klievert Jon Junia Mendoza），将发表新作品。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 演出 舞人舞团 舞蹈 现代舞 编舞 “艺悦乐龄”艺术节 鼎艺团再现邓丽君风采 当华乐打破次元壁 为二胡寻找“燃”点