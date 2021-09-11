舞人二团10年专场 四编舞发表新作

舞人二团（T.H.E Second Company）的“liTHE”专场今年步入10周年，将在线上线下举行。“liTHE”由舞人舞团的半专业分支舞人二团呈献，展示二团成员作为舞者的成长，也标志着舞人对培养这些半专业舞者所付出的努力。

自2017年以来，“liTHE”已成为年轻编舞的孵化项目，今年的“liTHE”将是这届为期两年孵化项目的第二年，也是最后一年，崭露头角的编舞蓝洁莹、吴佳音、陆雪绮和门多萨（Klievert Jon Junia Mendoza），将发表新作品。