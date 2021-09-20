古典作品新诠释 Singlish“创”译唐宋诗 马来班顿译作结合版画

对待古典作品有千百种方式，它可能并不忠于原著，并不意味是削弱或不敬。青年艺术奖得主小叶子把唐宋诗词改写为本土歌谣；旅台马华诗人马尼尼为翻译了马来班顿，制作版画配合，让马来班顿增添黑色幽默的现代感。

动笔这天，9月16日。

新加坡已故总理李光耀先生冥诞、马来西亚日、已故马来亚共产党总书记陈平忌日……

如果一个日子是一首诗，9月16日这天，那么多历史偶然与巧合，当可写成一首马来亚∕新加坡史诗。

就在忧愁苦闷之际（为什么提到历史就要苦闷？），读到本地双语诗人小叶子（Joshua Ip）对苏东坡《念奴娇·赤壁怀古》的现代“翻译”，难免会心一笑，节选一段：

think of kuan yew last time, fresh wed geok choo,

sharp of eye, high-foreheaded, quipping,

incinerating and incarcerating foes.

i imagine the nation-building days,

who cares about history anymore lol……

（再直译成中文就是：遥想光耀当年，玉芝初嫁了，眼神锐利、额高、风趣；焚毁与监禁仇敌。我想象那些建国的日子，谁还在乎历史LOL？）

原著与“创”译相映成趣

Singlish诗是小叶子拿手好戏，这本刚出版的“Translations To The Tanglish”（Math Paper Press），小叶子火力全开，把你我熟悉的唐宋诗词改写为一首首新加坡本土歌谣。

原著与英文“创”译对照，相映成趣。

仿佛有人问一声：要不要来一部歌剧？

No no no，我选择歌台。

你看，“举头望明月，低头思故乡”在小叶子笔下有了当代趣味：craning my neck, i watch the flickering shades/taking out my phone i check my family group chat——谁还看月亮？手机群组叽叽喳喳不停。

这样的例子多不胜数，其实“翻译”不过是一种伪装。

你可以说小叶子是在古今对话，你也可以说小叶子是以古典诗词为泉源，创造全新作品，丢出新的问题。

比如李煜代表作《虞美人·春花秋月何时了》，小叶子直接提出了翻译李煜的问题：难道他还没受够他的春花秋月？我们到底对这些老东西了解多少？

或许这样的“创”译能刺激一些英文读者转过头去认真阅读中国古典诗词（虽然没有证据，但我有点乡愿地猜测，周星驰电影《大话西游》应该也曾促使一些人找《西游记》原著读一读）。

或许小叶子的这本诗集也能达到传播古诗词的功效。

当然我们也可以很酷地表态：who cares？

小叶子是青年艺术奖得主，2012年初登文坛的作品“Sonnets from the Singlish”获新加坡文学奖，华文创作方面，他曾获2015年金笔奖华文诗歌组佳作奖。2016年他创办非盈利机构“新文站”（Sing Lit Station），发起一系列有趣的文学活动，包括挑战本地诗人一个月内每天创作一首诗的“新加坡诗歌创作月”（SingPoWriMo）。本地华文写作群也受这项活动的启发，催生了“一首诗的时间”。

创作道上的探索与开拓

既然提到翻译和再创作，这里再推荐一本有意思的诗集《以前巴冷刀∕现在废铁烂》（斑马线）。

旅台马华诗人马尼尼为翻译了37首马来班顿，并亲自制作版画配合，让原文中俏皮、生活化的马来班顿，增添一层黑色幽默的现代感。澳大利亚艺术家陈志勇（Shaun Tan）曾经制作了一系列黑暗版童话故事雕塑，拍照集结成“The Singing Bones”，为童话故事增添新的感官刺激，或可用来对比。

诗集由中山大学外文系副教授、旅台马华作家张锦忠选诗、审订。此前两人已经合作出版过两本中巫对照的绘本《吃风集》与《马惹尼》，前一本是A到Z的马来名词短语介绍，后一本为马来民间故事。

这次《以前巴冷刀∕现在废铁烂》篇幅更大，书名改写自一段马来班顿情诗：

Dahulu parang sekarang besi,

Dahulu sayang sekarang benci.

以前是刀子现在是废铁，

以前爱得狠现在厌得很。

从这首班顿就能感受到马来传统诗对音律、谐音、对仗的重视。

这些短巧的作品，都是无名氏杰作，口耳相传，有诸多版本，有些甚至可以无限延伸拓展，尽显民间文学的活力。

小叶子用Singlish重写唐宋诗词，马尼尼为则用版画为马来班顿篆刻超现实画面。

对待古典作品有千百种方式，就像现代剧团让莎士比亚人物穿上当代服装，或如人声乐团Swingle Singers给巴哈增添爵士风味，它可能并不忠于原著，但这并不意味是削弱或不敬，不妨看作是探索与开拓。

（“Translations To The Tanglish”可在草根书室购买；《以前巴冷刀，现在废烂铁：马来班顿》可到集品店ZShop网站bit.ly/balengdao或城市书房购买。）