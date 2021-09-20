《奠基人足迹》 入选大众十大好书

本地书苑

由新加坡报业控股华文媒体集团旗下《联合早报》和英文电子杂志“思想中国”（ThinkChina）出版的《奠基人足迹：新中建交30年》，入选2021年大众书局读者票选十大中文好书。

这本双语书通过新中关系两名奠基人李光耀33次访华，与邓小平1978年访问新加坡的历史照片，追溯新中关系发展，自去年10月出版后深受读者欢迎。

其他入围的除了百胜晖著，林琬绯翻译的《登高望远：吴作栋传第二辑》、作家尤今短篇小说集《燃烧的狮子》、善济医社义务执行主席卓顺发《当下最真·活在当下》，还包括多部适合青少年阅读的好书：《锁城记》《闹闹漫画村#3》《这个假期不一样》《三打白骨精——新加坡小学生拼音图画书：西游记5》。此外，海峡时报出版的《国家治理：新加坡的视角》（Governing: A Singapore Perspective），也入围英文十大好书。通过曾任新加坡外长、法律部长贾古玛教授的视角，讲述新加坡的治国之道。

欢迎读者参与投选活动

配合十大好书名单公布，由大众书局主办，国家图书馆与新加坡书籍理事会支持的“大众读者票选好书活动”，从即日起至10月31日，让读者上网投选他们心目中的好书。投选链接：www.popular.com.sg/readerschoiceawards/

参与投选者将有机会赢取大众25元书券与免费一年会员证。配合大众投选活动，读者在大众书局购买以上好书，皆可获得20%折扣。《奠基人足迹》和《国家治理：新加坡的视角》也分别可在集品店（zshop.zaobao.sg/）及海峡时报出版网站（www.stbooks.sg/）购得。