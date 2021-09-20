许友彬受邀主讲 华文少年小说写作线上工作坊

由新加坡国家艺术理事会和南洋理工大学人文学院联合推出的亚洲创意写作项目，将举行华文少年小说写作线上工作坊，主讲者为马来西亚作家许友彬。

许友彬也是亚洲创意写作项目邀请的南洋理工大学中文系驻校作家，他自2006年开始创作少年长篇小说、绘图小说等，著有超过40部作品。2010年起，许友彬将34部作品授权中国青岛出版社和浙江少年儿童出版社出版，并在中国完成超过1000场校园讲座活动。许友彬也是第六届南洋华文文学奖得主。