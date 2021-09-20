许友彬受邀主讲 华文少年小说写作线上工作坊 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄涓 发布 / 2021年9月20日 5:00 AM 马来西亚作家许友彬在中国完成超过1000场校园讲座活动。（档案照） 字体大小: 小 中 大 由新加坡国家艺术理事会和南洋理工大学人文学院联合推出的亚洲创意写作项目，将举行华文少年小说写作线上工作坊，主讲者为马来西亚作家许友彬。许友彬也是亚洲创意写作项目邀请的南洋理工大学中文系驻校作家，他自2006年开始创作少年长篇小说、绘图小说等，著有超过40部作品。2010年起，许友彬将34部作品授权中国青岛出版社和浙江少年儿童出版社出版，并在中国完成超过1000场校园讲座活动。许友彬也是第六届南洋华文文学奖得主。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 亚洲创意写作项目 新加坡国家艺术理事会 《奠基人足迹》入选大众十大好书 新加坡书籍理事会 首办翻译研讨会