《布衣南渡》梳理中国民间文艺对本地影响

《布衣南渡》探讨新加坡开埠至今华人社群在民间文艺发展的面貌。

所谓“布衣”是指布制的衣服，借指一般平民。《布衣南渡》（南京大学出版社出版）作者许振义以1819年新加坡开埠至今为时间跨度，研究对象设定民间乐曲，包括过番歌、山歌、南音，主要戏曲剧种如粤剧、潮剧、闽剧、京剧、琼剧、越剧、黄梅戏、古代故事和传说。

本书探讨中国民间文艺对过去新加坡华人社会所起作用，包括提供娱乐，辅助教化，加强社群凝聚力及传承文化等。

《布衣南渡》从民间文艺史的角度对中国古代民间文艺在新加坡的传播一一做出梳理，调查以新加坡华人社会为例的海外华人移民社群如何从古代民间文艺中吸取中华文化的滋养，并对这个现象的演变做出观察和评论。

本书也从文化学和人类学的角度，研究中国古代民间文艺在不同的历史阶段，对新加坡华人社会的影响，例如德育教化、社群凝聚、文化认同等。本书并对新加坡华人社会文化归根何去何从的问题提出看法。

涵盖华社文化信仰层面

《布衣南渡》也引用本地目前尚存的南音唱本、客家歌谣唱本、地方戏曲剧本等文献资料，并采访民间文艺领域具代表性的人物，列举重要保存建筑与装饰物，以及演出观察的实地调研，涵盖了新加坡华社的文化和信仰层面，颇具参考价值。

本书分为五章，包括第一章“新加坡华人移民历史及社会变迁”，第二章“中国地方戏曲在新加坡的传播与变迁”则研讨了主要剧种的发展情况及发展特点，中国地方戏曲在新加坡的未来展望。第三章“中国民间歌谣在新加坡的传播与变迁”主要内容包括客家山歌与民谣及福建南音；第四章“中国古代故事与传说在新加坡的传播”除了包括中国古代故事，也有传说的峇峇马来文译本，以及传统建筑装饰中的中国古代故事与传说。有趣的是，第五章的“中国民间文艺对新加坡民间信仰的影响”，谈到民间公认的“坚韧智勇之力量——孙悟空与哪吒”“增缘招福之神通——猪八戒与狐仙”“忠义武勇之表率——关公”“公正廉明之典范——包公”“仁善慈爱之化身——妈祖”。