Toy肥料厂“剧健将” 三新作引人自省

本地双语剧团Toy肥料厂推出两年一度的新剧作者栽培计划“剧健将”（The Wright Stuff Festival），该计划已迈入第三季。今年剧作者们将以“自省”为主题，创作新剧，让作品在社会语境中得到共鸣，探讨自省和反思的意义。

“剧健将”计划始于2017年，为有抱负和理想的编剧提供展示平台，编剧新人将接受有经验的戏剧从业者的指导，让各自文字作品转化为正式的戏剧作品亮相。“剧健将”计划在发掘和培养新加坡下一代剧作新人方面，发挥着不可或缺的作用。