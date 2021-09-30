Toy肥料厂“剧健将” 三新作引人自省 订户 来自 / 联合早报 文 / 王一鸣 发布 / 2021年9月30日 5:00 AM 林垷全的《时光机》为本届“剧健将”打头阵。（主办单位提供） 字体大小: 小 中 大 本地双语剧团Toy肥料厂推出两年一度的新剧作者栽培计划“剧健将”（The Wright Stuff Festival），该计划已迈入第三季。今年剧作者们将以“自省”为主题，创作新剧，让作品在社会语境中得到共鸣，探讨自省和反思的意义。“剧健将”计划始于2017年，为有抱负和理想的编剧提供展示平台，编剧新人将接受有经验的戏剧从业者的指导，让各自文字作品转化为正式的戏剧作品亮相。“剧健将”计划在发掘和培养新加坡下一代剧作新人方面，发挥着不可或缺的作用。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 戏剧 艺术 舞台剧 演出 创意 剧作 韩谨光首次个展 木刻艺术20年 曼荼罗俱乐部与奥佩拉画廊办展 西班牙艺术家向大师致敬