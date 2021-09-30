冯国峻vs王辰威 取传统音乐精华 谱引人入胜乐章

新加坡华乐团庆祝创团25周年之际，《艺谈》邀本地青年作曲家王辰威和冯国峻，分享他们与新加坡华乐团的情缘，以及对华乐创作的理念。

新加坡华乐团（Singapore Chinese Orchestra，简称SCO）庆祝创团25周年，10月9日举办“炫彩”庆典音乐会。除了演奏唐建平《春秋》、刘锡津《鱼尾狮传奇》、埃里克·沃森《挂毯：时光飞舞》与王辰威《融》选段，乐团也特别委托王辰威与冯国峻为音乐会创作。

王辰威与冯国峻都是本地青年作曲家。王辰威的《畅响狮城》将是音乐会的序曲，融合本地华族五大籍贯（闽、潮、粤、客、琼）的12种特色乐器，包括南音琵琶、潮州大鼓、广东高胡、客家头弦。为此，王辰威过去几个月都在本地拜师学艺，研究各籍贯乐器的技艺。冯国峻的《华彩飞扬》则是一套新加坡华语流行歌组曲，通过交响化、爵士等风格，重新演绎林俊杰、孙燕姿、陈洁仪等人的歌曲。

借此机会，《艺苑》记者陈宇昕邀请两人在音乐会前来一场“艺谈”，分享他们与新加坡华乐团的情缘，以及自己对华乐创作的理念。

音乐家独奏合奏皆宜

陈宇昕（以下简称“陈”）：与新加坡华乐团合作多年，对你们来说SCO具备怎样的音色？

冯国峻（以下简称“冯”）：以西方交响乐团为例，弦乐是他们的身体，是血液，SCO也一样，他们的弦乐很棒，支撑整个乐团。SCO虽然展现华乐的特点，包括华乐点状形的音色，但一直有这个弦乐的基础。新加坡是一个文化熔炉，东西文化交汇。SCO可以演奏很多不同风格的音乐，现在他们在练着很传统的曲目，下星期可以做一场爵士的音乐会。

王辰威（以下简称“王”）：SCO要和谐的时候可以很和谐，要独奏的时候可以独奏。这也是演奏者的艺术素养。一般学习华乐都是从独奏开始，一位演奏家到了很高的独奏水平，可以放下自我，说明了演奏家的敬业。

陈：SCO的音乐家能独奏能合奏，你们有没有试过刻意挑战某个声部，就像当年莫扎特写歌剧挑战女高音极限，有点整人那样？

冯：我不是莫扎特，SCO也很难被整。另一个考量是，专业团的排练时间其实并不长。我写曲的时候，希望他们可以在最短时间，奏出最有效的感觉。通常不会故意整乐团。但独奏部分有时会写一些让他们亮相的地方。

王：其实当今华乐最受欢迎的作品，都是听起来比演起来难，比如《云南的回忆协奏曲》，听起来很难，但弹起来很顺手，乐团能够花十分的努力达到十分的效果。

冯：要听起来难，奏起来容易，是很难写的。

陈：你们都很重视效率。

王：是的。创作乐队曲的时候，我们早在几个月前就跟行政和演奏者沟通。

华乐仍很多可能性

陈：如今华乐圈需要大量新创作，有没有感觉到自己是生逢其时的作曲家？

王：会有适逢其时的感觉，因为华乐仍然在发展当中，有很多可能性。当代作曲者有很大的贡献余地。西方音乐无论有调性还是无调性，能想到的都已经做到很极致了。如今我们所认识的华乐曲，有很传统的，有很西式的，多数在两端之间。我的隐忧是，西乐变成了主体，华乐仅是色彩。

对学院派作曲家来说，写“泛中华”元素的作品很容易，但写传统风格则须下苦工学习，因为每个乐种特色不同。现代观众在听觉上也不太愿意把传统华乐当主食，反而当华乐变成配料能更容易接受。如果只是传统南音，人们觉得闷啊老土啊，但跨界的音乐作品，听到中华元素，又会觉得很酷，说这就是我们的中华文化，似乎华人须要透过西方文化的视野才能欣赏自己的文化。

冯：华乐在发展当中，没有固定编制，大乐团外还有室内乐团，最近因为冠病疫情，我们出现没有吹管声部的大乐队。西方音乐也是很多年后才发展出不同编制。我觉得华乐比较有趣的是，这个时代大家都在尝试。我给台北市立国乐团写过，编制有高音琵琶、小阮、大胡。这是很好玩也应该做的实验，寻找不同配合与音色。我觉得西方音乐还有发展空间。音乐会因为世界而改变，跟着社会、政治、科技的发展而变化，还是有很多不同可能性。

通过交响化发扬传统音乐

陈：冠病疫情会改变音乐吗？

冯：我觉得会。现在很多人都尝试用不同科技制造艺术。在东京奥运会上我们就看到了很多，他们利用动作做音效设计。我觉得每个时代都是适逢其时的，身为艺术人，我们要知道现在有什么资源，可以利用什么元素。善于利用，就是适逢其时。但我也有矛盾，我一方面觉得，我们应该培养大众来欣赏音乐艺术。另一方面，其实大众是99.9%的人，如果我们不跟着他们的品味去发展音乐，我们是不是会被淘汰？

王：我认为通过交响化可以将传统音乐发扬光大。这不是要把传统音乐同化。也不是要完全排除交响化，剩下传统大齐奏。要找到一个平衡点，用传统音乐的声音和精华，创造一个很有吸引力的声音，同时不会冲淡传统音乐的内涵。

冯：我和辰威和国乐（本地称华乐）的作曲人都在尝试寻找平衡点。

陈：音乐需要知音，还是最大化的观众？

冯：我最近有个不是很好的理论：其实艺术跟着钱走。以前教堂很有钱的时候，就是教堂音乐，接着是贵族阶级。现在资本主义时代，一般人有钱了，那音乐会不会往人的品味发展？

王：现在已有很多乐种，比如流行乐就面向大众。但其实流行、古典、传统也很难清楚划分了。两个极端都不好。我不想曲高和寡，最大化也不是仅仅迎合潮流，或许可以通过解说、影片制作达到好的宣传效果。

冯：就像小说。我觉得最好的小说，50％的时候，读者可以猜到主人翁要做什么，另外一半的情况你猜不到。写音乐也一样，如果我们太突破，常常就会听到三个字“听不懂”。若太迎合，又无法表达我们所要的。要找到一个中间点，刚好挑战到观众的思考，又可以有熟悉感。

陈：本地有丰富的音乐文化元素提供素材，但要如何利用这些不同的民族元素，才不会有文化挪用的问题？

王：要避免表面化的文化挪用，我们作曲者必须秉着尊重的态度，虚心且深入地学习其他民族的文化内涵。这也是一个成长的过程。比如我的《姐妹岛》，参考了甘美兰的音阶与织体，马来舞曲的氛围及装饰音，但后来在2018年经马来朋友作曲家莎菲齐亚（Syafiqah）的提示，又重写了马来手鼓的节奏，以更贴近实际的马来手鼓演奏。

冯：我觉得不要想太多。什么是文化挪用？难道要做一首多元文化的作品就错了吗？柴可夫斯基写过《中国舞》，德彪西与卢·哈里森都有受甘美兰启发的作品，体现他们对不同音乐文化的兴趣。我写过一系列印度笛相关的作品，为此向印度笛演奏家加尼韦诺南·拉特南（Ghanavenothan Retnam）学习。我对他说，希望没有滥用印度笛的元素。他当时告诉我，他听到了我的风格，了解到这是受印度笛音乐启发而作，并肯定这也是一种贡献。我觉得作曲人都在二度创作。我们现在有很多资源，不可以说我听到什么就直接拿过来用，最好还是多问多学习，资源那么多，我们没有借口不做研究。

音乐会消息

“那些年，我们的华乐”音乐会

10月2日（星期六）晚上8时

25元（现场观看）／15元（线上观看）

SISTIC售票

“炫彩”音乐会

10月9日（星期六）晚上8时

25元（现场观看）／15元（线上观看）

SISTIC售票

《艺谈》邀请艺术家、艺术爱好者及艺术圈圈内人对话，互相激荡，思考艺术。