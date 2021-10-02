隔海琴缘直播讲座 新马华乐人分享珍贵故事

马来西亚作曲家江赐良最近参与第二届新加坡华乐节，策划并主持了五场“新马隔海琴缘”直播讲座，与张诚忠、林志国、郑朝吉、余昌松、李克华、张楚和等14名新马华乐人对谈，从主讲人口中听见华乐人的故事，感动不已。

系列讲座让江赐良收获最丰富的是，张诚忠、林志国、郑朝吉等前辈华乐人留下了珍贵的口述历史，分享了很多故事。他受访时说，讲座嘉宾分享了他们去中国学习的经历，以及他们与中国师长的书信来往。直播结束后，有从事中国音乐评论的朋友告诉他，这些叙述填补了音乐史的空隙。