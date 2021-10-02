隔海琴缘直播讲座 新马华乐人分享珍贵故事 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈宇昕 发布 / 2021年10月2日 5:00 AM 9月20日首场“新马隔海琴缘”讲座，（左起）江赐良与马来西亚华乐前辈林志国、张诚忠对谈。（视频截图） 字体大小: 小 中 大 马来西亚作曲家江赐良最近参与第二届新加坡华乐节，策划并主持了五场“新马隔海琴缘”直播讲座，与张诚忠、林志国、郑朝吉、余昌松、李克华、张楚和等14名新马华乐人对谈，从主讲人口中听见华乐人的故事，感动不已。系列讲座让江赐良收获最丰富的是，张诚忠、林志国、郑朝吉等前辈华乐人留下了珍贵的口述历史，分享了很多故事。他受访时说，讲座嘉宾分享了他们去中国学习的经历，以及他们与中国师长的书信来往。直播结束后，有从事中国音乐评论的朋友告诉他，这些叙述填补了音乐史的空隙。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡华乐节 江赐良 林志国 张诚忠 配合“馈赠”展览的电影现场放映会 中国京剧艺术节 传承与创新相结合