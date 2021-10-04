顺应时代创新蜕变 中国民间文艺披新加坡身份

上周五的早报悦读@NLB讲座，南洋学会会长许振义以“中国民间文艺在新加坡的传播与变迁”为题，分享新加坡华人移民如何将民间文艺从出发地带来新加坡，并在经历历史偶然与几代人的努力，这些民间文艺落地生根，成为新加坡独树一帜的文化身份。

讲题内容取自许振义的著作《布衣南渡》，这本书是从他博士论文发展而来的。

许振义首先展示了1887年本地演出街戏万人空巷的旧照片，对比现在门可罗雀的街戏场景，两张图片展示了历史的变迁。

戏班命运和时代变迁挂钩

本地地方戏曲发展就是社会历史变迁的缩影。1887年牛车水史密斯街设立梨春园，慢慢形成一条戏园街，职业戏班演出，人们买票看戏，热闹非常。1917年，受上海游艺场文化影响，本地三大“世界”游艺场陆续出现，设立免费戏台吸引观众进场消费，直到二战爆发，戏曲的发展才被中断。

许振义说，二战后元气大伤，戏曲艺术并未马上复原。之后却受益于韩战，东南亚资本家为美军提供物资赚了钱，富庶起来也刺激娱乐事业发展，何非凡、红线女、新马师曾、薛觉先等名伶都来到新加坡演出，参与电影制作。

可惜电影业冲击力太大，加上独立后新加坡快速城市化，方言村被拆迁，到之后的讲华语运动，各种因素使得本地职业剧团无法持续，转而成为业余兴趣活动。

有趣的是，戏曲从当年的普遍娱乐活动，变成如今在表演厅里演出的文化传统节目，并获得国家级机构如艺术理事会的支持，从娱乐变成了艺术活动。

传统戏曲融入本土元素

许振义在讲座上介绍了胡桂馨演出的粤剧《新白蛇传》、英语粤剧《清宫遗恨》，以及蔡曙鹏创作的《红山的故事》《林谋盛》《罗摩衍那》，指出艺术家善于结合本土元素、创新思维，让传统戏曲有了新的发展，以及新加坡的身份。

“我认为戏曲传播方面，新加坡把戏曲往外，向东南亚与欧美推广，这是很重要的贡献。”

许振义还介绍了南音与客家山歌在本地的兴衰与变化。南音与客家山歌可说是本地上世纪四五十年代最流行的表演形式，红白事都会看到南音演出，歌台则有客家山歌对唱。

二战后，南音受限于其古老曲调、节奏与内容，慢慢与城市文化脱节，出现危机，所幸在1970年代末经湘灵音乐社社长丁马成改良，有了现代的发展，近年交出的《九歌·印象》就结合了剧场、视觉艺术和灯光艺术，演出形态丰富。

至于客家山歌，许振义分享1950年代本地唱山歌活动，观众其实可以上台对唱，大家现场编词，场面活络非常愉快，不过交友的场景渐渐变成情色挑逗，客属总会还要出面呼吁禁止这些活动。不过客家山歌活动消失多年后，于2000年客属总会又有了推广客家山歌的呼吁。

文化流动无边界

总结时，许振义以本地学者郭振羽的“文化中华”对比知名学者杜维明在1990年代提出的“文化中国”，希望“文化中华”可以去中心，避免政治误读。

他说：“文化是流动的，没有边界，无处不可作为中心。南音、客家山歌到了新加坡，有了本土化和创新之后，已经是另一个中心了，不是中国文化的次中心。”

最后，许振义也谈起“文化熔炉说”与“文化沙拉说”。

他指出，早期人们都说新加坡是文化大熔炉，要把一切煮成一锅，但近年兴起“沙拉说”：“你要保持自己的特色，沙拉里有鸡蛋有菜有酱料，你吃沙拉的时候，可以清楚吃到食材，融合的同时又保持自己的特点。”