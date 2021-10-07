新印乐团跨时空合作 探索疫下心灵变化 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈宇昕 发布 / 2021年10月7日 5:00 AM 跨领域艺术家依尔凡（右）与OrkeTrio三重奏合作，策划“Tempoh”音乐会。（滨海艺术中心提供） 字体大小: 小 中 大 本地马来乐团OrkeStar三重奏与印度尼西亚乐团Djangat跨时空合作，由本地青年艺术家奖得主依尔凡·卡斯班（Irfan Kasban）导演，希望为本地观众带来不一样的音乐体验。依尔凡受访时说，他与OrkeStar合作超过10年，这场音乐会原定2019年举行，后来改期到2020年，结果碰上冠病疫情，如今终于突破重重难关落实。Djangat的演奏部分以预录方式制作，依尔凡说，由于Djangat团员住在印尼的不同城市，疫情中排练与拍摄也遇到很多阻扰。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 依尔凡·卡斯班 台湾池上秋收稻穗艺术节 云门与9m88跨界合演 四人联展探讨时间演化