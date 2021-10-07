新印乐团跨时空合作 探索疫下心灵变化

本地马来乐团OrkeStar三重奏与印度尼西亚乐团Djangat跨时空合作，由本地青年艺术家奖得主依尔凡·卡斯班（Irfan Kasban）导演，希望为本地观众带来不一样的音乐体验。

依尔凡受访时说，他与OrkeStar合作超过10年，这场音乐会原定2019年举行，后来改期到2020年，结果碰上冠病疫情，如今终于突破重重难关落实。Djangat的演奏部分以预录方式制作，依尔凡说，由于Djangat团员住在印尼的不同城市，疫情中排练与拍摄也遇到很多阻扰。