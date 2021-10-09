青年作曲家陈建翰 用西乐元素创作华乐

鼎艺团日前公布入围“作弹会2021”作曲比赛决赛的九名作曲家，本地青年作曲家陈建翰榜上有名。

陈建翰目前在德国杜塞尔多夫攻读音乐作曲硕士学位。这次他跨足来到比较不熟悉的华乐领域，便获得评审的青睐。

陈建翰受访时说：“身为作曲家，我喜欢尝试新的挑战，为我不熟悉的乐器编制作曲。我在写《阴（光）》的过程中刻意地，同时无意识地，使用了我对西方室内音乐与西方现代音乐的知识，加入这首华乐室内乐的曲子里，形成的音乐效果给了我愉悦的惊喜。”