青年作曲家陈建翰 用西乐元素创作华乐 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈宇昕 发布 / 2021年10月9日 5:00 AM 本地青年作曲家陈建翰目前在德国杜塞尔多夫攻读音乐作曲硕士学位。（陈裕婷摄） 字体大小: 小 中 大 鼎艺团日前公布入围“作弹会2021”作曲比赛决赛的九名作曲家，本地青年作曲家陈建翰榜上有名。陈建翰目前在德国杜塞尔多夫攻读音乐作曲硕士学位。这次他跨足来到比较不熟悉的华乐领域，便获得评审的青睐。陈建翰受访时说：“身为作曲家，我喜欢尝试新的挑战，为我不熟悉的乐器编制作曲。我在写《阴（光）》的过程中刻意地，同时无意识地，使用了我对西方室内音乐与西方现代音乐的知识，加入这首华乐室内乐的曲子里，形成的音乐效果给了我愉悦的惊喜。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 鼎艺团 作弹会 陈建翰 跨域舞蹈演出《14》 预示无人的剧院 新加坡华乐节 现场线上活动回响踊跃