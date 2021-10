林文庆《东陆哀史》中译本 描绘百年前东南亚风貌

本地先贤林文庆1927年出版了第一部英语长篇小说——《东陆哀史》,这部心理学小说在我国文学史上堪称是第一部英语长篇小说,现由林曦博士译成中文版。本书所描写的是百年前的东南亚历史,内容虽是虚构的,但任何文学作品都是以特定的时代背景为基础。

《东陆哀史》行文清通流畅,足见林文庆驾驭英文的深厚功力。

林文庆在新加坡史上占有重要地位,既是名医、商人,也是教育家、革命家、外交家、社会活动家,更致力于教育和社会改革,主政厦门大学16年。

许多人不知道的是,林文庆(1869-1957)在文学上也有成就。他写小说,出版了英文长篇小说《东陆哀史》。在新加坡文学史上,《东陆哀史》也被认为是第一部英语长篇小说。小说于1927年由上海商务印书馆刊行,英文原著名为“Tragedies of Eastern Life”(《东方之人生悲剧》),副标题为“社会心理问题介绍”(An Introduction to the Problems of Social Psychology)。

《东陆哀史》(八方文化)译者林曦博士,毕业自厦门大学,供职香港,已翻译林文庆的其他三本英文著作包括厦门大学出版社出版的《厦门:思念明朝之岛》《中国内部之危机——林文庆笔下的晚清内政外交》及《儒家视域下之世界大战》。

林曦说:“相信本小说于今知音难觅,在中国大陆、香港地区均未能顺利出版。其中一个原因就是出版社判断市场销路必然不佳。我以业余时间翻译林先生四本书,亦全属告慰先贤,并无名利之想。把林文庆所有英文书籍译为中文,算是为后来者的研究夯实基础。而每一本书能有三五知己欣赏,已是人生乐事。”

《东陆哀史》小说主人公是个有钱的华人商人,人称“头家彭阿伯”。故事情节围绕着20世纪初马来亚华人、马来人以及阿拉伯人等不同阶层青年男女的爱情故事,描绘多元文化背景下殖民地的社会面貌、人际关系等问题。林曦在序文说,本书“亦代入作者作为社区领袖及改革先行者,对于传统与现状,各式中西文化与观念之冲突糅合,以及诸多社会现象之观照。”

林曦博士完成林文庆四部著作的中译本。(受访者提供)

在林曦看来,本书“有助于读者了解百年前马来亚生活风貌、不同族群生活情形和转变,并可参知林先生对社会变革发展之深入思考。全书行文清通流畅,足见林文庆先生驾驭英文之深厚功力。”至于将英文原名“Tragedies of Eastern Life”翻译为《东陆哀史》,林曦则说,当年英语原著出版时,已附有中文名称,并非他自行翻译。

重新出版的学术价值

林曦对林文庆的作品特别钟爱,收集林文庆中英文著作约10年。当他收集第一册《厦门:思念明朝之岛》时,就开始留意林文庆的事迹。林曦说:“很快被林文庆倾力办学、回馈乡邦的无私精神感动,于是发愿翻译其全部英文书籍。目前林先生的英文著作五册全部收齐,其中《离骚》为英译汉诗,无须回译。其余四册英文作品《厦门:思念明朝之岛》《中国内部之危机》《儒家视域下的世界大战》及《东陆哀史》已告全部出版。四册中译本,相信均为林文庆先生英文著作的中文首译本。”

林曦与林文庆结缘的第一本书是《厦门:思念明朝之岛》。他说,多年前偶经香港中环一间古董英文书店,赫然惊见此书标售4500港币(约780新元)。“因当时见此书涉及家乡厦门及母校厦门大学,爱不释手,却踌躇多日。”结果是太太了解他的心意,买下做为生日礼物。

林曦说,《东陆哀史》中文版的面世,也得到曲阜师范大学孔子文化研究院历史学教授严春宝的相助。严春宝著有研究林文庆的专著:《一生真伪有谁知:大学校长林文庆》《林文庆儒学文选译注》《他乡的圣人——林文庆的儒学思想》及中英双语版的《林文庆儒学文选》等。

严春宝教授:出版这本书的主要价值和意义,首要考虑到它对于新加坡历史文化的意义。

在严春宝看来,出版《东陆哀史》具有学术价值和历史意义。他说:“出版这本书的主要价值和意义并不完全在于这本心理学小说本身,而应该首要考虑到它对于新加坡历史文化的意义。说实话,如果仅仅单纯从小说的角度来考虑的话,这本书可能并没有太大的现实出版意义,因为现代人几乎不可能去读一本近百年前出版的旧小说。但如果换一个角度来看待这个问题的话,为了让人们更多的去了解新加坡的历史,我觉得林文庆这本心理学小说的重新出版,还是极有学术价值的。”

严春宝说:“尤其应当考虑的是,这本小说所描写的是百年前的东南亚历史。虽说小说的内容是虚构的,但任何文学作品都不可能完全脱离它自己所处的社会现实,都是以特定的时代背景为基础的。这本小说自然也不例外,它所反映的当时社会现实和时代背景都是真实的,这对于现代人全面了解,深入认识新加坡的历史文化和人文社会环境的变迁,无疑就具有了很现实的意义,因此,重新出版这本书的学术价值是毋庸置疑的。”

他认为,“其次是要充分考虑到这本书的重新出版对于整个林文庆研究领域的学术价值。就因为这本书是林文庆的著作之一,它就有了特别的学术价值和意义。它的重新出版,不仅更全面的向后人介绍林文庆的生平事迹,也可以促进学术界重新了解、认识、研究林文庆。”

有助研究林文庆文学成就

严春宝说:“从东南亚的视角来看,林文庆是难得一见的,堪称具备百科全书式知识背景的杰出先贤人物,他一生中深度涉入过的领域先后有医学、政治、教育、经济、商业、社会改革以及儒学和文学等。迄今为止,学术界对林文庆的研究活动,主要集中于除文学之外的其他各个领域,也就是说,对于林文庆的文学成就的研究,目前还是一片完全陌生的处女地。