1.

刻刀给力

石头开口了

二话不说

倾吐衷肠

2.

金石之交

相濡以赤

我等耽于

将自尊镂刻在

傲骨之上

不断印证

鸟兽蹄迒之迹的

图腾崇拜

3.

打开天窗

保守的印石

终于迸出

好一句亮话

4.

寿山也好

青田也好

珍惜完美的

必有坚持

是以汉字深刻

朱文亦佳

白文亦佳

凡具情结者

难免执着

故而丹砂鲜红

5.

石头文身

乃发

思古之幽情

刻骨

铭心

金貂换酒

不为五斗折腰

6.

守身如玉

一方芙蓉冻

终日冷若冰霜

有心人来了

刻上心开

钤下开心

石头嫣然一笑

7.

春风耳语

那一句悄悄话

已经化石了

8.

小小印石

气吞一寸山河

半盒朱红

竟洒一寸血

9.

石头入定

枯禅枯肠

突然开悟

颂一偈陀

10.

反正闲着

为一枚闲章

平反

篆曰

今是昨非

11.

久久藏着

一枚含砂畏光

贫血的鸡血石

久久藏着一句话

欲说还休

苦闷的象征

无言的结局

12.

圐圙之中

鬃腾千里

13.

夜阑人静

灯光拟古的

月色凄清

众石聚首起义

你一言我一语

讲的句句

都是造反的话

14.

大好江山

天子御览之宝

朋党鉴赏印

权贵收藏章

纷纷各据一方

传说又再易主

如今谁家天下

15.

请教台篆

甲骨门楣

晓镜华颠

再三端详

反正就是个

造反有理的

角色

16.

背负石头的

沉重压力

我孤独的名字

凸显几分

带醉的书生本色

17.

石头虚己

单刀直入

较诸雕虫

我这表面功夫

只落个

浪得虚名

18.

年轻时

拈石踌躇

最后择定

司空图名句

半世纪了

闲章自闲

不著一字

尽得风流

19.

那年

在深圳闹市

路边刀客

一径冲切披削

为我速篆

久不闻鸡啼

这句心头话

从此令它背负

石头的沉重

20.

为你治一印

聊表我寸心

盼你小心钤盖

但愿心心相印

21.

小星星

亮晶晶

如果闪落一地

我要一一捡拾

一一刻上

好听的名字

一一装入航空信封

邮寄童年的夜空

22.

昨日籍籍无名

今天个个成了

反派的大红人

历史的后门

常常忘了上锁

23.

零容忍

当黄皮的田黄

从印床上苏醒

赫然发现自己

竟是面目可憎的

汉奸一名

24.

天空铺展宣纸

云霞渲染皴擦

飞鸟勾勒点厾

当然少不了

太阳钤上的私章

一幅写景巨制

镶嵌于湖面的镜框中

25.

记忆里

残存印泥的

古色古香

重磨之后

石头封口

往事尽在不言中

26.

派不上用场

久搁的印章

老为自己的负面

闷闷不乐

对着镜子

我何尝视而不见

负面的自己

27.

诗页之上

盖满诗人的名章

所有印痕

无不闪耀红光

不知自量

我也来凑热闹

借光 沾光

28.

一步一脚印

我钤下个人私章

铺砌此生方向

名不虚传

脚踏实地

路总会在前头

让路