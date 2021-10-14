肖邦赛得奖钢琴家 刘珒回到出生地演出

在新加坡出生，后举家迁往美国的刘珒，自六年前获得肖邦国际钢琴比赛第三名后，就希望有机会回到新加坡演出。这个心愿将在来临星期六实现，刘珒将以莫扎特曲目与本地观众会面。

2015年10月，当年年仅21岁的刘珒（Kate Liu）获得第17届肖邦国际钢琴比赛第三名与马祖卡舞曲最佳演奏奖。她当时告诉记者，如果新加坡有单位邀请她演出，她一定会答应。没想到这一等就是六年，被冠病疫情延迟一年的第18届肖邦国际钢琴比赛正如火如荼举行着，刘珒终于回到她的出生地新加坡。她受Altenburg Arts邀请，来临星期六（16日）与创乐者交响乐团（Orchestra of the Music Makers）合作呈献莫扎特《第20号钢琴协奏曲》，并于下星期四（21日）举办独奏会。

8岁举家迁往美国

刘珒的父亲刘兵曾在新加坡国立大学电脑系任教，在刘珒8岁那年，刘兵获得美国芝加哥伊利诺伊大学芝加哥分校工作机会，举家迁往美国。多年来刘珒只回来过新加坡一次，时隔多年重返新加坡，刘珒感触良深。

“这里变化很大，到处都是购物商场了。”现年27岁的刘珒在雅达辉购物中心（The Adelphi）三楼Voices of Singapore的琴房里如此说道。

刘珒对新加坡的童年记忆相当美好，沙滩、海南鸡饭，还有幼稚园、小学一年级的时光让她难忘。她说，现在能阅读中文字，多亏了小时候在新加坡认真学习，打下基础。

接触音乐也是在新加坡，她4岁开始学琴。

这几天刘珒偶尔会观看第18届肖邦国际钢琴比赛直播，支持在参赛的朋友。她惊讶地发现，这次直播镜头更多了，“当年参赛的紧张感全都回来了。”

五年一度的肖邦钢琴赛是古典乐坛最受瞩目的大赛之一，阿格里奇（Martha Argerich）、齐默尔曼（Zimmerman）、李云迪都通过此赛事奠定国际知名度。赛事网络直播，每场比赛点击率几乎都能上六位数，刘珒才恍然，原来自己上届比赛时，有这么多人在注视着她（她当年决赛的YouTube影片播放率已破百万）。

因为疫情，古典乐过去一年可说是大举上线，刘珒深刻意识到表演艺术的生态改变，演奏者必须越来越意识到，观众已在现场之外。不少音乐家也活跃于社交媒体，但刘珒多是“潜水”，很少发文，她微嗔：“我知道我应该多做这个的。”

不过话说回来，与其追着不断变化的媒体发展，不如回到自己专精的音乐领域，按照自己的性格发展。

夺奖后因手伤专注学业

许多新人在大赛夺奖后就展开表演生涯，但刘珒得奖隔年完成柯蒂斯音乐学院修读学士文凭后，又追随教授罗伯特·麦唐纳（Robert McDonald）、约赫维德（Yoheved）在茱莉亚学院修读硕士学位。最近她完成课程，搬到德国柏林，准备展开生活新篇章。也正因为她从德国入境新加坡，无须隔离，可以好好准备演出。完成新加坡的两场演出后，她将前往日本横滨演出。

为什么大赛得奖后又继续在学院六年？刘珒坦言，比赛后有个时期她的手受了伤，必须取消演出，她觉得自己需要时间，后来在两位教授的帮助下好好调养，终于克服了问题。

疫情初期，刘珒和一些音乐家朋友其实有点庆幸，难得可以不必奔波演出，好好坐下来钻研音乐，但时间一久，无法演出无法观看现场表演，生活陷入苦闷，必须时时提醒自己要打起精神。这次来到新加坡，刘珒表示已经很久没有看见人潮，心情很振奋。

来临音乐会与独奏会，刘珒呈献的莫扎特曲目《第20号钢琴协奏曲》与《第八号钢琴奏鸣曲》都是小调作品。选择比较灰暗的莫扎特是因疫情的氛围吗？刘珒说：“也许是无意识的，但我绝对没有刻意选择小调作品，毕竟我个人就很喜欢小调。”

刘珒一直想尝试《第八号钢琴奏鸣曲》，她认为这是莫扎特最卓越的作品。

谈起莫扎特，刘珒崇敬之情溢于言表，她记起钢琴家内田光子说过的一段话，大意是：在钢琴的一侧我们看见莫扎特微笑演奏着光灿耀人的音乐，当他把头转过来，脸的另一边原来挂着一滴泪。

“他是多么的天才，能够把悲喜并列，以最愉悦的方式来愉悦，突然之间，通过他的音乐技艺颠覆一切，进入让人撕心裂肺的情绪。接着是和弦，我指的是他美妙的和弦，尤其在其晚期作品，音乐如何在瞬间虏获你的心，真是太让人迷醉，太美了。”

独奏会上，刘珒还将呈献肖邦《第一号叙事曲》、勃拉姆斯《第三号钢琴奏鸣曲》。

·刘珒与OMM音乐会

10月16日（六）晚上7时30分

滨海艺术中心音乐厅

18、28、48、68、88元

·刘珒独奏会

10月21日（四）晚上7时30分

38、58、78、98元

维多利亚音乐厅

两场演出可通过SISTIC购票