椰风蕉雨

1.椰风

天天看海

朝夕听潮汐

舞影婆娑

吹不尽南洋风

斜倚碧波

卖弄热带风情

鸥啼导航

浪花簇拥

旅途颠簸的舟子

椰子水清凉

椰浆饭美味

椰花酒啊醉人

2.蕉雨

雨打芭蕉

一声声轻叩

那扇旧梦的门扉

半掩的门后

悄立笑脸迎人的

梦里人

梦里人

笑脸迎人地

悄立半掩的门后

谁在旧梦门扉外

一声声轻叩

原来雨打芭蕉

酒巷

不患巷子深

自有蝶引路

好酒似乎

都深藏于

酒香伸长的酒巷

好酒的人

深知酒巷通醉乡

清醒的脚步

一步一步试探

酒巷的深度

怕回程时

它无故伸向别处

不合逻辑

正是酒的逻辑

买醉的酒徒

与卖醉的酒瓶较劲

成排酒瓶先醉倒

一抹夕阳

一个人

一杯酒

竟把长巷灌成

一条百结的愁肠

醉醺醺扶立巷口

丹楓不忘挥手送客

香港风景线

1.东方之珠

二十二年虚度

如今才看出

掌上这颗明珠

赫然是一文不值的

西洋人造鱼目

回归之后

港人治港一代

个个翻白眼

一国送走港督

两制迎来港独

每一滴泪珠

都诉说她的尊严

罗大佑仍在弹唱

别忘记我永远不变

那张黄色的脸

2.恶之花

二十二年光复

杆上了

一百五十五年回归

末代港督

临走放的一把火

仍在继续延烧

一片焦土上

紫荆蔫了

助长罌粟祸根

恶之花

在风中招摇

用伤口哭泣

香港流的并非泪水

是滴滴殷红的鲜血

写生·公墓

1.写生

只花一个上午

得意的画家

将风景的一角

切割下来

从容胁持走了

修补的作业

自然推给下午

照搬SOP

一直折腾到黄昏

督工的日头

看得不耐烦

索性下山去了

2.公墓

白人总司令

偕同他的参谋长

在军营中嘴叼雪茄

精心设计了

一场战役的

各级勋章

番号们

在此列队集合

报到战后的

授勋仪式

出席者一律获颁

一座大十字架

疫中情

1.直播

难窥全貌

身份确实可疑

阴阳莫测

保持安全距离

2.特写

一米外喜相逢

半张脸相见欢

且慢欢喜

除了口罩

再加个闪光小玩意

陪你到处去

3.打X

长椅不长

一头坐你

我坐另一头

你我之间

打上一个X

无情这一X

悠悠四十年

4.堂食

禁堂食

食堂空肚子

桌面看天花板

椅子懒懒散散

兀那黑八哥

敢是吃撑了

干嘛过门不入

5.隔离

见了面

见不了面

知心话

句句遭封口

还是找上手机

厮混去吧

6.蒙面

银行大厅

一大群蒙面人

争抢新钞

蒙面警察来

恭喜发财

7.变种

病毒变种

不外有样学样

厌黄的人

老早就精通

自我漂白