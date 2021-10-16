化生舞蹈微电影 《照无眠》诉说摩登月下情怀

现代舞团化生艺术团艺术总监梁佩贤与独立电影人、导演杨国瑞联合编导并拍摄的舞蹈微电影《照无眠》，灵感取自日本浮世绘画家月冈芳年的杰作《月百姿》，由团里三名舞者编创的九支独舞组成。

本地现代舞团化生艺术团推出舞蹈微电影《照无眠》，该舞蹈电影属舞团一年一度的“月晕系列”（Moonstruck Series）。月晕系列原是舞团带进社区的现场演出项目，今年由舞团艺术总监梁佩贤与独立电影人、导演杨国瑞（Nelson Yeo）联合编导并拍摄成微电影。

《照无眠》灵感取自日本浮世绘画家月冈芳年杰作《月百姿》，这是一部以月为主题的大型锦绘（彩色木版画）合集，有100幅画。

梁佩贤接受《联合早报》采访时说，《月百姿》发端于她读到多年友人林仁余作于2019年的一篇文章《月亮的不同姿态》。梁佩贤说：“他文里提到月冈芳年的浮世绘木版画，我好奇找来看看，觉得很有意思，就介绍给我的三位舞者，问她们有没有兴趣为化生每年中秋期间的月晕系列，以《月百姿》为起始，从100张木版画里，找个人特别喜欢的故事去试验创作。”

梁佩贤要求所有舞蹈编创，不可原篇照搬，要把古代故事与现代时空对换，而且以极精简手法，在短短几分钟内，带出故事精髓，创造出一个全新的微型独舞剧场。

“当然说来容易做来难，大家三个月内，一头栽进研究资料和动作实验。在我协助指引下，三个舞者不断尝试把理念打造成肢体语言。最后完成这部舞蹈短片《照无眠》。片名《照无眠》取自苏轼《水调歌头》里描述月光移动的诗句：转朱阁，低绮户，照无眠。”梁佩贤笑说：“我总觉得月亮，甚至是碧海青天夜夜心的嫦娥，都患有严重失眠。”

三舞者首次编创

此次微电影亦见证该团三位专业舞者首次的编舞创作，爱莎（Aisha Polestico）、陈威宁（Delia Tan）、王微微在梁佩贤指导下，创作共九个极短的影像独舞。

王微微谈到从舞者到编舞的蜕变时说：“作为舞者，很多时候我只须从自己身上寻找优缺点，从内心传达感想，通过肢体表达，因专注于自我，却忽略周边发生的事物。经由这次编舞，在创作过程中我发现创意的更多可能性，我学会从不同角度看待事物，这也丰富了我作为舞者的肢体语言表达能力。我领悟到在艺术表达中，要站在不同人群里对话，采多种可能性创作，这是一次非常难得的自我突破机会。”

王微微创作《房子的叹息》时，全身藏在布块里来表演。（Tan Ngiap Heng摄）

在梁佩贤眼中，王微微是个身怀绝技的出色舞者，王微微的创作手段令人称赞。梁佩贤说：“惊讶于她在创作《房子的叹息》时，选择全身藏在大布块里来表演，让静止的物件活过来说故事，对她是个很大挑战。”

至于舞蹈微电影的观赏方式，王微微也有自己的观点，“与其把这些作品看成一部主流的舞台演出录影，我觉得观众应该尝试接纳顺着镜头动态，去观赏舞蹈动作，并以开放心态看待这三个抽象的没头没尾的短片，我希望作品能给观众带来多元化与充满动感的数码舞蹈视觉享受。”

陈威宁自编自演的《望穿秋水》，有闺怨情调。（Tan Ngiap Heng摄）

梁佩贤同时推荐另外两位舞者的编创，她说：“爱莎描述的三个女性题材充满内心张力，背景全设置于似水流年的大时代。我特别喜欢她的《净身》，肆意自鞭裸背，以极简动作带出角色为罪疚所累。很少见到如此年轻的编舞，能发挥出这么强烈的感情。陈威宁塑造出三个截然不同的角色，也着实让我惊艳。她自编自演一个足不出户怨妇情调的《望穿秋水》，也描画现代女性徘徊于性别挣扎的《模棱两可》，然后又来个行径古怪的贵妇《亮相》，看得人目不暇接。谁说现代舞一定抽象虚无？这些小品有血有肉不失深度，也能让邻里阿嬷看得津津有味。”

雕塑家韩少芙化身月亮

微电影也请到一位非常特别的演出嘉宾——雕塑家韩少芙。

原来韩少芙是梁佩贤多年的老友，两人2003年开始合作，除了本地，也受邀到印度尼西亚中爪哇呈献过几个特定场域演出。梁佩贤说：“那时就发现原来韩少芙很喜欢‘跳舞’，可能雕塑创作本身就需要一种猛烈的肢体能量，所以她的创意动作不是老套的舞蹈模拟，而是发自身体深处的一种原创力量。可惜当年没有机会与她继续合作探究。18年后的今天，机缘巧合再相逢合作。虽然她体力已不如当年，我又何尝不是？但她独特的一举手一投足，个性韵味依然如旧。”

在《照无眠》影片里，韩少芙演绎虚拟月亮化成的个体。梁佩贤说：“这人物形象是我的创作，她没有‘跳舞’，做的是再平常不过的动作，我故意安排她与其他三位编舞的故事偶遇，让她漫步地球，静窥尘世里九个独居女人的闺房故事，聆听她们的心灵纠结。这个月亮人物虚无缥缈，非常隐秘，也可说是电影的灵魂人物，她穿插于九个不同的独舞空间，建造并连贯起这部微电影微妙的主题。”

舞蹈微电影《照无眠》可在SISTIC Live（网址：sistic.com.sg/events/slmoon1121）免费观赏至11月30日。