《刘思诗选——中英对照》 体现诗人爱国与国际主义精神

本地作家长谣寄来一本近日出版的《刘思诗选——中英对照》，阅读时仿佛刘思老师的音容在我的脑海浮现。虽然从前我曾读过他的孩子为他出版的诗集及散文集，但我更喜爱这本新出版的《刘思诗选——中英对照》。

我们这一代的老华校生当然喜爱阅读原汁原味的著作，然而现在许多中青年人说是在双语的学习环境成长，但多年来在英多华少的课程内容浸濡之下，喜爱阅读或看懂中文作品的人已越来越少。把优秀的中文作品译成英文，以中英对照的方式出版，是非常合时宜且能争取更多读者。

刘思在中正中学教课时，我们称他为刘世朝老师，他是少有的能写新旧体诗的诗人。

《诗选》选译了他从1938年至2009年的139首新诗与52首旧体诗词。据《诗选》介绍。他于1935年从广东潮安南来，1936年就在新马各华文报投稿，除新旧体诗之外也创作散文。由此可见他在新马文坛耕耘了长达73年，可能是新马文坛创作年代最长纪录的作家。他生于1917年，终于2012年，享年95岁。

刘思一生写了很多新旧诗，散见在报章副刊、中正中学的毕业纪念刊及演出特刊等。在方修主编的《新加坡潮籍作家百人集》里介绍他在抗战时期活跃于新马诗坛，为诗歌团体“吼社”总务，经常主编“吼社”出版的诗歌专页 。

战士魂魄归来豪迈之情

虽然《诗选》不能完整地介绍他的作品，但是在一定程度上反映诗人的思想，他的爱国主义精神、国际主义精神，他的正义感以及他对弱势群体的关爱。

《诗选》第一首诗《战士》写着：

好像远客忽回归故乡，你们兴奋地跑上战场。冒着雪，沐着露，浴着霜，雄心暖了大地的秋凉。一匹马，一面盾，一枝枪，守候东方第一个朝阳。看，今夜万重的红雾里，国魂归来，海上竞飞扬。

这首诗生动地描写战士为国捐躯后，魂魄归来豪迈之情。

其他诗歌如《你笑了》《伟大的狮子》《世纪的呼唤》《留别》等诗歌，饱含了反战反法西斯的情怀。《代募寒衣》更是中国抗战时期，南洋各地华人卖花筹款，缝制寒衣寄去中国的写照。他写的《香烟女》《卜卦》《卖沙爹者》的诗歌，反映弱势群体的生活。

刘思也是一个具有国际主义精神的诗人，1961年中非洲的刚果在鲁孟巴（1925-1961）领导下，挣脱比利时的殖民统治，建立刚果民主共和国，出任首任总理，不久即遭比利时殖民主义者杀害，震撼全球。刘思悲愤之余写下了《刚果英雄鲁孟巴被害》四阕。

刘思几乎每年都为中正中学高中毕业班纪念刊写诗。《诗选》摘录了他为1964年中正高中毕业班纪念刊写的一首新诗，把地上的碧水、中正湖、空中的白云、同学们的笑貌和声音糅合在一起，多么亲切。

留下孝顺子孙和六枝文笔

刘思没有大学文凭，教师的薪金较少，他上午到中正教课，傍晚到星洲日报当编辑，生活很清苦。一些老师虽同情他，却也在背后批评他为何不节育，搞到这么辛苦，而他却怡然自得写了一首《诸儿素描》，把几个孩子的活泼可爱的形象描写得淋漓尽致，充满父爱。

刘思夫妇育有六男四女，都在中正念书，成绩都很好，可惜因经济困难而没能供他们深造。可是，他们都很有成就，也受父亲的影响。他的长子长谣（原名可传）、喀秋莎（可式）、古琴（可为）及二炮（可喜），这四兄弟都擅长写诗，小说和散文也写得很好。他的女儿安琪（双慧）和方莎（双圆）也是写作人才。

诗人刘思走了，他没有留下金钱与房产却留下丰富的文学遗产，也留下成群孝顺的子孙以及六枝笔，成为中正湖畔的绝唱。