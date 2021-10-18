《独舞》《倒数五秒月牙》 女同志小说书写性少数处境

李琴峰自台湾旅居日本在文坛上屡有斩获，受台日文坛的瞩目。《独舞》与《倒数五秒月牙》这两部小说都展现了小说家深入浅出探究爱、性别、文化差异的能力，挖得很深，但又不掉书袋。

旅日台湾作家李琴峰今年9月在芥川文学奖颁奖礼上以“希望自己未曾出生”开启她的得奖辞，接着她说道：“之所以能存活至今，我仰赖的是知识与文学的力量。知识赋予我客观视野，使我得以抽离自身体验，在时间与空间上拉开距离，客观看待自身的处境与状况，同时也获得了摸索自身苦痛根源的线索；文学则赐予我表达的手段，使我得以将自身的绝望、无力、愤怒、憎恨、忧烦、苦闷等主观情绪，加以消化升华。”

这就是知识与文学的力量吧。

1989年出生于台湾，李琴峰2013年旅居日本，开始以日文写作，初出茅庐就以长篇小说《独舞》获得群像新人文学奖优秀作品奖。2019年出版的中篇小说《倒数五秒月牙》则入围芥川龙之介奖与野间文艺新人奖。今年李琴峰以《北极星洒落之夜》获日本艺术选奖文部科学大臣新人奖，《彼岸花盛开之岛》则为她赢得芥川奖，一时受到台日文坛的瞩目。

李琴峰也从事翻译，目前台湾联合文学出版的繁体中文版《独舞》与《倒数五秒月牙》的翻译都出自李琴峰之手。

（慎入：接下来会剧透）

《独舞》的叙事以“死亡”之叩问与联想开始，讲述一名台中出生的女同性恋者，在家庭与社会之压力中成长。而这些外在暴力因素，最终压缩成一次恐同中年男性（妻子因为女同志身分而与他离婚）的无差别性侵事件，瓦解了女主角的人生，她只能选择改名前往日本，到一个没有人认识她的地方重新来过。

透过书写死亡活下来

可是过去的伤痛与记忆纠缠，她的伤口不断扩大，“赵纪惠”依然是“赵迎梅”，没有人能跟自己的记忆切割。无法与伤痛和解，赵纪惠只想遗忘，只好走上了寻死之旅。不过最后，一如小说前半部留下的伏笔：“透过书写死亡，她终于活了下来”。

赵纪惠第二次出走，也就是死前的最后旅行，个人觉得处理得唐突，甚至最后的救赎也显得过于乐观，可是我想从写作者的角度来说，少年维特式的结局恐怕也只是逃避而已吧，并没有任何意义。

李琴峰在芥川奖颁奖礼上回答了这个问题：“在我的第一部日文小说，同时也是我的出道作《独舞》之中，结尾，主角遇到了一个奇迹，因而避开了死亡的命运。有评论家批评这结局‘太过依赖巧合’‘只是在满足自身愿望’，但现在我却认为，对努力要活下去的当时的我而言，我所需要的正是这种巧合而满足愿望的奇迹。我衷心相信，本次荣获芥川奖，也会是另一个我所赖以生存的奇迹。”

小说中主人翁与初恋情人小雪熟读邱妙津的作品，两人的第一次接触，小雪正捧着邱妙津的《蒙马特遗书》。在《独舞》中，李琴峰不断与台湾同志文学对话，她也试图比较邱妙津自杀的1990年代社会，与小说人物（当然也是我们）所处的21世纪，性少数的处境。

看似简单却复杂的沟通理解问题

《独舞》与《倒数五秒月牙》都展现了小说家深入浅出探究爱、性别、文化差异的能力。她可以挖得很深，但不掉书袋，当然，如果你熟悉邱妙津，会更有共鸣，但邱妙津的作品，其人其事，在《独舞》中，并不是解开秘密的钥匙之存在，更像是一种参照，一种奇迹与意义存在与否之参照。

赵迎梅成为受害者后，内在的理性与非理性灵魂展开一次次辩论，让读者窥探受害者在黑暗回路里恶性循环的内心挣扎。

有时难免会觉得，21世纪的当下，仍是一个经常把事情都理想当然化的时代，或许《独舞》可以帮助大家懂得一点同理，帮助大家共感吧。

《倒数五秒月牙》由两个中篇小说组成，一个是同名作品，另一个是《圣夜丝》。这是一组看似简单直接，但实际上牵涉复杂语言文化差异的女同志爱情故事。如果你对日文有一点认识，读起来会更加有趣。

李琴峰身为作者兼译者，在后记提到了“翻译的不可能性”问题，实际上也就是两篇小说中，跨国恋的小说人物所面对的沟通理解问题。

《倒数五秒月牙》入围芥川龙之介奖与野间文艺新人奖。（互联网）

《倒数五秒月牙》中，来自台湾但在日本生活的女主人翁爱上了异性恋日本女子浅羽实樱，但后者嫁到了台中，这两个异乡客某天在日本重逢，他们到一家陕西餐馆吃饭，各种饮食文化符号、翻译问题让这篇小说趣味盎然，你甚至可以说这是一篇优秀的饮食文学小说。

《圣夜丝》则通过台湾来的女主角与日本女友，在平安夜的绘画课上，对各种物件对应名词展开联想。

《倒数五秒月牙》写出了单恋之苦，《圣夜丝》则是关于跨国情侣间文化差异的沉思，两篇小说或多或少都走出了性少数受害或苦情的氛围。

在小说中出现的新宿二丁目Polaris女同志夜店，是李琴峰小说集《北极星洒落之夜》的主要场景，本书还未有中文版。此外《彼岸花盛开之岛》也还未被翻译，不过相信在华文读者的热盼下会很快推出。

《彼岸花盛开之岛》与上文提到的两本写实作品不同，据说带有奇幻风格，李琴峰甚至切身感受到，小说的寓言性质，渐渐成为预言。（草根书室）