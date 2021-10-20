寂寞

四张空椅

围寂寞成一圆桌

引灯光探头来看

那个家伙出现

一张椅子让座

随他据桌排遣寂寞

接二连三倒下

是吐光了的酒瓶

腕表也酕醄

长短指针

竟然都乱了套

找不到时间的踪影

寂寞靠边站

从来没有醉过

拾荒老妇

上了年纪

难免犯糊涂

罗锅着腰的她

却嫌背上少压力

一路咕哝

可堪掇拾的

就只剩下这些

卖不了钱的脚印

夕照无力拉直

她弓背的影子

捡破烂的背篼

早已破破烂烂

菱角

死去的标本

复活的化石

是谁打下

这样一个难解的结

进化中

走火入魔一怪鱼

身上水迹未干

偏又放浪形骸

摆出好一副

就要起飞的那种样子

而后非禽非兽地

竟搞超声波导航

群起在晚霞的背景上

重墨点厾一片暮色

管他有几角

最懊恼的是

儿时忘了

自拜月的供桌上

顺手拿走几枚

诡异的独门暗器

风言风语

1.风云

一朵朵闲云

一朵比一朵

闲得发慌

到处云游吃风

靠窗一朵

故意炫弄

舒卷的花招

挑战不可能

我派出眼线

监视云的动向

可惜转瞬间

风清云深不知处

2.风景

鸟声误导

上山不见路

下山路不见

而游人 已迷失风景中

看风景的

只有一轮斜阳

睁大眼

隔着海看过来

3.风烛

一朵烛花

再三躲闪风的索吻

风是个专靠吹嘘

到处泡妞的小阿飞

其实烛花

本就是发烧的辣妹

禁不住一再挑逗

最后以身相许

眼前一黑

什么也看不见

无意跟进

因我已风烛残年

不可说

1.无常钟

一杵一杵推送

一声一声告别

有情人送别无常钟

无视高峰阻挡

此去海阔天空

无常钟响

声声入耳

讪脸的玍小子

不停又抠又挖

似要瞧个什么样儿

一切皆无中生有

到头来空空空空

2.妙悟

无目可睁的木鱼

被敲得不成鱼形

佛像老爱摆架子

佛门敲也敲不开

出家与还俗

来去同条路

趁今夜月光如水

不如逍遥荇藻间

3.不可说

石头打坐

入三昧

个中三昧

即使有出口

也说不出口

不可说不可说

佛说不可说

佛说谁说佛说不可说

不可说不可说