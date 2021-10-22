1. 序

弱肉强食的生态

强弱之分，成食物链

掠夺和被掠夺者

在生存与死亡间徘徊

成地方特色

2. 海南鸡饭

维持肤色完整是重要关键

本土性的真伪是争吵主轴

辛辣酸楚、少许抹黑

一碗离散的清淡，几节去根的青葱

两片黄瓜，平躺乡愁的饭香

3. 阿参叻沙

大海里的纷争

战斗至粉身碎骨

尸体腐烂，挤出酸味

就撒一些碎花在葬场

流着泪，送殡

4. 肉骨茶

黑与白的区别

潮州和福建语有结论

蒜头与胡椒分割

一条河的水

肤色的味道

5. 马来风光

眷恋于民族的根源

偶尔的泼辣

几个牺牲的身躯

为出一口气

保住国家的尊严

6. 卤猪脚

宁愿永远背着黑锅

在火里煎熬

屈服招供之后

就软弱成败战的勇士

留一块，归家的石碑

7. 酿豆腐

捣剁成纤细的温柔

捏出强悍的韧性

不断磨练的圆滑

洗一锅百炼的油水

滋味万千，再游出大海

8. 炒粿条

需要在热锅里翻滚

才练就有力的铁砂掌

再曝晒一身古铜色

就能突破十八铜人阵

站上擂台，击垮几只虾兵

9. 罗惹

斋食者，刀法娴熟

却只能任人宰割

甜酸苦辣尽在其间

辛酸的史实

岂是一把口舌能尽？

10. 虾面

割伤的神经，背驼成弯月

心口仍在惊悚中淌血

却继续游过外岸

用一根蕹菜垂钓

黄皮肤的瘦子

11. 尾声：菜尾

剩菜与剩肉，加几条辣椒干

把极度的强硬软化，熬成一锅酸辣人生

弱肉强食的定律

变或不变，背着历史的酸楚

在口腔里滚动，下咽