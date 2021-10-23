【直播】节令鼓震五大洲——文化中华的创新与传播

发布 / 2021年10月23日 1:00 PM

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今年新跃文化中华讲座邀请马来西亚文化创意人陈再藩，以廿四节令鼓为例，探讨华人文化的创新与传播。

1988年，诗人陈再藩（笔名小曼）与已故音乐家陈徽崇在新山开创了一门新的表演艺术，命名为廿四节令鼓。

廿四节令鼓发展迅速，它结合中华文化传统、舞蹈及舞台表演等丰富元素，从新山迅速扩张到世界各地，去年传入非洲伊斯瓦蒂尼（eSwatini，前称斯威士兰，台译史瓦帝尼），打下传遍全球五大洲的里程碑。陈徽崇与陈再藩也因为文化与艺术上的卓越表现，先后在2008与2018年获颁为马来西亚国家文化人物，为该国首二位华裔国家文化人物。

讲座由联合早报和新跃社科大学联办，并将以华语进行，通过zaobao.sg面簿zbNOW早报现在面簿直播。Zoom平台提供即时英语翻译。

节令鼓震五大洲——文化中华的创新与传播

主讲：陈再藩　主席：潘正镭

10月23日（星期六）下午2时至3时30分

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