【直播】节令鼓震五大洲——文化中华的创新与传播

2021新跃文化中华讲座：节令鼓震五大洲——文化中华的创新与传播 《联合早报》和新跃社科大学联办的“新跃文化中华讲座”今年邀请到二十四节令鼓的创始人之一陈再藩，与观众分享节令鼓从开始至今的创新与传播过程。 Join the co-founder of 24 Festive Drums Mr Tan Chai Puan as we delve into the evolution and the global dissemination of this unique Chinese cultural performance that was rooted in the tropics. Dialogue in Mandarin, with simultaneous English interpretation at: https://bit.ly/30KeQDP To enable screen reader support, press Ctrl+Alt+Z To learn about keyboard shortcuts, press Ctrl+slash Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Friday, October 22, 2021

今年新跃文化中华讲座邀请马来西亚文化创意人陈再藩，以廿四节令鼓为例，探讨华人文化的创新与传播。

1988年，诗人陈再藩（笔名小曼）与已故音乐家陈徽崇在新山开创了一门新的表演艺术，命名为廿四节令鼓。

廿四节令鼓发展迅速，它结合中华文化传统、舞蹈及舞台表演等丰富元素，从新山迅速扩张到世界各地，去年传入非洲伊斯瓦蒂尼（eSwatini，前称斯威士兰，台译史瓦帝尼），打下传遍全球五大洲的里程碑。陈徽崇与陈再藩也因为文化与艺术上的卓越表现，先后在2008与2018年获颁为马来西亚国家文化人物，为该国首二位华裔国家文化人物。

讲座由联合早报和新跃社科大学联办，并将以华语进行，通过zaobao.sg面簿、zbNOW早报现在面簿直播。Zoom平台提供即时英语翻译。

节令鼓震五大洲——文化中华的创新与传播

主讲：陈再藩 主席：潘正镭

10月23日（星期六）下午2时至3时30分