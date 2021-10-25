郭诗玲新书：集结32作家写作理由

9月26日“岛国出版业新独立时代∕精巧好玩”的周刊专题刊出后，发现自己竟然没有邀请坚持独立出版多年的郭诗玲一起参与，当着犯了“灵感塞车”的问题，非常惭愧。

上周逛书店，一本白晃晃的书在架上，仅黑白两色，是郭诗玲独立出版的中英双语新书《拉长的影子：新加坡与外国作家写作理由32札》。

这本书里她邀请了本地作家谢清、刘培芳、吴伟才、梁文福、贺尔、隋庭、林艺君……海外作家向阳、鸿鸿、毛尖、马尼尼为等人分享各自写作的理由。当中有资深作家也有写作新手。

除了作家们的文字，郭诗玲也执笔绘画作家肖像，白丝木负责英译与篆刻。

郭诗玲自2014年独立出版诗集《我走在我之上》以来，没有停止过脚步，陆续出版了《穿着防弹衣的我们怎么拥抱》《当你灵感塞车》《说好不搅拌》等，共七本诗集。不仅包办内容与排版，内文也都出自她之手，手写风格独树一帜。爱绘画的她，在2018年也出版了《野生的心：郭诗玲水墨画集》。

为什么一直坚持烧钱出书？《拉长的影子》似乎提供了答案。

郭诗玲接受电邮访问时说，其实从自己开始出版诗集以来就很想了解其他作家写作的理由，只是迟迟没有行动。

年轻作家逝世激发出书

“直至2018年读到年轻作家谢世的新闻（编按：作家荆云2018年11月逝世，得年39岁），成了最后一根稻草，把这个点子压在案上，敦促我非做不可。于是，一周后我开始广邀千字稿（当然最终收到的有长有短），借此了解20位（曾）定居新加坡的作家，以及12位海外作家（或他们自谦的写作爱好者），在这个大环境下仍无利可图地写作的理由，茕茕伏案的身影……此书集结了海内外各年龄层作家提供的写作理由，有热情，有睿智，有情义，希望此书也能成为最后一根稻草，稳住一颗颗任何想写作，或因为写作而颠沛受挫的心。”

郭诗玲希望通过大家道出的理由彼此激励。

她说：“就像本地作家李青松在书中写的‘作家进行文学创作的深层原因出于对心灵自由的追求’，在这本书里，我们可以看到作家们提供的各式写作的理由，既能相互给力，也能为读者给力，交相辉映出迷人的能量，如本地作家梁海彬在书中所言，‘突破时与空的束缚，去和另一个生命碰撞，温柔地或激烈地迸发出未知的可能性’；尤其能在疫情期间出版一本书默默陪伴大家，润泽心灵，是一种福气。”

误入歧途的行为艺术

参与的作家有的是郭诗玲的师长朋友，也有素未谋面者，但征稿过程非常顺利。大家明白独立出版的困难，都耐心等待，过程愉快、暖心。郭诗玲透露，本书供稿者之一张嘉嘉甚至在交稿后还赞助150元作此书的出版经费。“大家时不时的鼓励把我从时不时自我怀疑的深渊拉拔出来。”

郭诗玲将这本主题书当作个人生命中的一首诗，“一种误入歧途中的行为艺术”，接下来她还是会以个人文集为出版主轴。

制作一本书成本不小，对此郭诗玲说：“是啊，是很烧钱，可是就是太喜欢书本，没办法，只知道这样很快乐，就把每一年当最后一年，把每一天当最后一天，随心尽情活着吧，像真真那么真，那么痛快。”（友谊书局、城市书房购买）