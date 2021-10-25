图文形式解说12个诈骗陷阱 订户 来自 / 联合早报 文 / 李俊贤 发布 / 2021年10月25日 5:00 AM 《漫画财经》说得好，金融诈骗就像病毒一样，一波一波地出来，而且不断变种、强大。 字体大小: 小 中 大 最近由于疫情的关系，大家都人心惶惶，有一次不慎手快接通了陌生电话，电话那头的录音声称我与冠病确诊者有接触，因此需要马上接受隔离。更强调由于卫生局人员一直联系不到我，因此特地打来通知，并且要我听从他的指示，不得有所犹豫。当下我被吓到，毕竟恐惧和贪婪，都是骗局最好的温床。电话诈骗的手法虽如出一辙，但当诈骗的内容与时俱进，就算是个冷冰冰的电话录音也会引起内心的担忧，心脏还是会漏跳一拍。后来，看了一下手机屏幕上的来电显示，有个+65在前面，不禁松了一口气，因为这一定是诈骗电话，二话不说，马上挂掉。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 读书之必要 黄展鸣两场漫画分享会 新上架