图文形式解说12个诈骗陷阱

最近由于疫情的关系，大家都人心惶惶，有一次不慎手快接通了陌生电话，电话那头的录音声称我与冠病确诊者有接触，因此需要马上接受隔离。更强调由于卫生局人员一直联系不到我，因此特地打来通知，并且要我听从他的指示，不得有所犹豫。

当下我被吓到，毕竟恐惧和贪婪，都是骗局最好的温床。电话诈骗的手法虽如出一辙，但当诈骗的内容与时俱进，就算是个冷冰冰的电话录音也会引起内心的担忧，心脏还是会漏跳一拍。后来，看了一下手机屏幕上的来电显示，有个+65在前面，不禁松了一口气，因为这一定是诈骗电话，二话不说，马上挂掉。