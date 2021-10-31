编花环师傅寻本地传人

来临星期四是屠妖节，这几天是编花环师傅Selvam最忙碌的时刻。印度人从出生到离世一辈子的重要节日离不开鲜花，但本地编花环师傅屈指可数，传承为何这么难？

J. Jaya Selvam出生于新加坡独立的1965年，他相信自己是唯一本地土生土长的编花环师傅，其他都是来自印度。

13岁时Selvam结识了30岁的M. Pasupathy，这位贵人与Selvam的父亲来自印度泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）的同一个乡村，因此特别关照Selvam到他的花店帮忙。Selvam在那段时间掌握了编花环的技术，服完兵役后他成为一名机械师，在大日子还是有回花店帮忙。

1994年，Selvam决定出来创业，并以同年新婚太太的名字Anushia为花店命名。他的花店搬了三次，都在小印度，10年前落户维拉三美路（Verasamy Rd）30号，南洋锺氏公会会所一楼至今。

花环制作从三分钟到五小时

Selvam三分钟就可完成一串简单的花环，有大宗订单时一天可编500至800串。较复杂的花环就得用上四五个小时，通常是用在结婚喜庆和宗教仪式上。

Selvam接受《联合早报》访问时说：“我会根据场合和顾客要求设计花环，如新人会希望花环能够和结婚礼服搭配。我曾为本地运动员约瑟林和叶品秀编织花环，我用了代表新加坡的胡姬花，约瑟林得到奥运金牌，所以我搭配了金色丝带。”

编花环师傅J. Jaya Selvam会根据顾客要求设计特别的花环，对这门传统手艺充满热忱，但遗憾至今找不到接班人。

Selvam所售卖的花环比同行来得贵一些，走的是更精致路线。最基本的茉莉花环从$4起，复杂的从一对$80至$300不等。

早年花环以茉莉花和金盏花为主，后来才加入胡姬、玫瑰和一些绿叶，色彩和造型更多变化。绳子也从香蕉树干一圈圈剥下晒干的纤维，选材增多至拉菲绳和毛线。

鲜花花环只能耐两天，一些人会选择便宜耐用的塑料花环。

教500学生无人入行

Selvam现场示范将玫瑰花瓣拆开后，一瓣一瓣卷起再绑在绳子上，他做来轻松，旁人看得眼花缭乱。

他曾在黄丝带计划下到监狱教导犯人制作花环五年半，前后约有500名学生，却没有一人在出狱后从事这一行。Selvam感叹道：“现代人都喜欢吃‘速食面’。我们这一行是手工活，时间长，一个人只有一双手，做得再快收入也有限。我曾劝他们有一技之长，可以自己创业当个小老板，但他们宁愿去当私召车司机之类的，比较轻松，赚得更多。”

Selvam现场示范将玫瑰花瓣拆开后，一瓣一瓣卷起再绑在绳子上。

因此，如今小印度一带虽然花摊林立，绝大部分是由来自印度的印度人经营。Selvam分析道，虽然赚得不多，兑换成印度卢比还是一笔可观数目，所以他们愿意做下去。

Selvam在“我的社区节" 记者会展示他的作品。（陈爱薇摄）

全面数码化只接网上订单

2018年在儿子的协助下花店全面数码化（网站：anushiaflower.sg），只通过网站接订单，不招待上门客，业务提升到另一个层级，进一步突显与路边花摊的不同。但万事起头难，Selvam回忆道：“身边的人都笑我，编花环哪里需要做什么网站？当时一个月可能只有一张订单，其他全靠熟客支持。”

冠病疫情来袭成就另一番局面，每天有四五十张订单让Selvam应接不暇。太太和两名儿子帮忙整理订单、出货，但并没有将这门手艺学上来。要请工人却达不到人力部最低本地员工人数要求，本地人又不愿意做或不会做。编织花环需要热忱与耐心，Selvam希望政府能够更重视这门传统手艺，给予各方面支援，让它传承下去。