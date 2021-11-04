南华潮剧社携手潮汕剧团 潮州节潮剧轮番上线

第三届潮州节因疫情搬到线上举行，公众可通过南华潮剧社在虚拟潮州村搭建的戏台，观赏潮剧、潮曲、潮乐视频。潮汕地区十多个潮剧团体，也把近期录制的好戏放在潮州节平台播放。届时，会有一场实体演出《传薪》。

由新加坡潮州八邑会馆主办的潮州节，重头戏是潮州文化中最具代表性的潮剧。第三届潮州节因疫情搬到线上举行，负责在虚拟村潮州村搭建戏台的南华潮剧社，除了在线上播放数量可观的潮剧、潮曲、潮乐视频，还安排了一场实体演出《传薪》。

与此同时，潮汕地区十多个潮剧团体也会把近期录制的好戏上载到潮州节平台播放，如果把线上线下的节目加起来，潮剧迷在为期10天的潮州节将可观赏到大约100个小时的潮剧潮曲潮乐，肯定会在这场潮剧马拉松中目不暇给。

定于11月7日下午3时在新加坡华族文化中心表演厅演出的《传薪》，除了是2021年潮州节的部分节目，也配合南华庆祝58周年庆。《传薪》由五个折子戏《花木兰》《死谏》《断桥会》《打神告庙》和《杨门女将——探谷》组成。

南华署理主席兼社长卓林茂说，南华一般会在庆典时邀请海外艺术团体前来演出交流，今年因疫情无法这么做，便决定动用南华本身的资源，由多名来自潮汕地区、科班出身的艺术指导上阵，为大家带来一场有看头的演出。

南华潮乐团在“万紫千红——潮韵荟萃”上呈献潮州大锣鼓《龙腾盛世》。（梁麒麟摄）

这次的剧目有不少武戏，例如《花木兰》《断桥会》和《杨门女将——探谷》。不久前加入南华的艺术指导李延芳将扮演花木兰，她也会在《断桥会》中饰演小青，同时在《杨门女将——探谷》中扮演杨七娘。这出折子戏的主角穆桂英由南华培养的本地潮剧小花旦陈纬恬担纲。

另一位来自中国的艺术指导陈玉芝将在同一折子戏中反串武生杨文广，和陈纬恬演对手戏。陈玉芝还会在《死谏》中挑大梁，扮演杨淑英。

擅长演小生的黄琳琳将在《断桥会》中饰演许仙，白娘娘由吴淑珍扮演。同样是南华艺术指导的李绿侨，这回挑战《打神告庙》中的焦桂英，一人演足30分钟戏码。

潮剧线上马拉松

南华潮剧社请吴文德执导的《情断昆吾剑》，曾到中国潮州和广州演出，是受到好评的剧目之一。（档案照）

疫情期间观众人数受限，无法到剧场看戏的观众，可从明天（5日）至14日，上潮州节网站（www.festival.teochew.sg）选看一台台好戏。南华将把10部大戏放上网，分别是2019年到潮州和广州公演的《情断昆吾剑》，2013年的大型制作《孝庄梦》，2019年新编经典名剧《赵少卿》，2008年的《皇封孝廉》，2018年到过柬埔寨金边的《告亲夫》《一门三进士》，2010年的《阴阳岭》，2006年的《忠义烈》，2018年复排的经典《刘明珠》，以及2014年制作的《龙井渡头》。

潮剧爱好者也能观赏到十多个著名潮剧团的新近之作，包括中国广东百花潮剧院的《白蛇传》《汉文皇后》《金花女》，中国广东潮剧院一团的《雅娘》《唐寅与王妃》《东吴郡主》，二团的《望海潮》《淑芳亭》《故园明月》，三团的《王茂生进酒》，潮州市潮剧团的《韩愈治潮》，中国广东实验潮剧团的《红头船》，普宁潮剧团的《如是传》，饶平潮剧团的《薛家将兴唐》，汕头市潮阳区潮剧保护研习中心的《恩怨三代情》等。

当中不少新创剧目的内容涉及潮州人近百年的移民史，例如《望海潮》以海外潮州人的奋斗史为内容；《红头船》讲述潮州人在清朝时乘红头船到暹罗谋生；《雅娘》《淑芳亭》以清末民初为背景，内容同样涉及潮州人的过番史。

南华的潮剧宝宝们将在潮州节的“少儿专场”中亮相。（档案照）

南华也准备了将近30段折子戏供大家观赏，当中包括潮剧迷耳熟能详的传统段子如《回书》《别窑》《穆桂英招亲》《杀庙》《京娘送兄》等。为分享潮剧传承现状，南华设置了“少儿专场”，推出10个三至八分钟视频，介绍小学员学潮剧的情景。

线上潮州节的文化节目还包括现代潮语歌曲、潮州歌谣和潮州音乐。潮州歌谣包括四句、童谣和歌册，潮州音乐则涵盖潮州大锣鼓和弦诗乐。

黄琳琳（左）、陈玉芝在“万紫千红——潮韵荟萃”中演唱《京城会》时的扮相。（梁麒麟摄）

负责现代潮州歌曲的黄琳琳说，他们找了八首很受欢迎的潮州歌曲，由南华的艺术指导负责翻唱和录制成音乐录像。这些歌曲包括《大狗兄》《彩云飞》《水乡之歌》《胶己人》《七仙姐算命》《日出东边红》《玉堂春》和《说俺潮汕人》。

负责潮州歌谣的李绿侨说，这部分包括很有特色的潮州“四句”，所谓四句是类似顺口溜的吉祥话，专门在节庆或嫁娶时派上用场。潮州人在春节、元宵、清明、中元、中秋、冬至等节庆都有四句好话，嫁娶时在接新娘、安床、担春盛、合房圆时也有一套吉祥话。南华把这些有趣的习俗拍成视频与大家分享。