【早报悦读@NLB】杨茳善 与老建筑对谈——从粤海清庙2010至2014年的修复说起

粤海清庙未存有历史石碑，其早年的历史模糊不清，有关粤海清庙的著作亦无法提供创建年代的实证。既然如此，我们应如何对古建筑进行修复？又应如何判断修复是依据“历史”？如果建筑会说话，建筑能告诉我们什么？主讲者杨茳善副教授曾参与粤海清庙的修复工程，通过与老建筑的“对话”，他得以理清建筑的年代及其发展史，并在修复工程完成后，坚持追踪历史的脉络，寻找19世纪初潮人建庙的历史