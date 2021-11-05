【早报悦读@NLB】杨茳善 与老建筑对谈——从粤海清庙2010至2014年的修复说起

【早报悦读@NLB】线上讲座直播 杨茳善 与老建筑对谈——从粤海清庙2010至2014年的修复说起
粤海清庙未存有历史石碑，其早年的历史模糊不清，有关粤海清庙的著作亦无法提供创建年代的实证。既然如此，我们应如何对古建筑进行修复？又应如何判断修复是依据“历史”？如果建筑会说话，建筑能告诉我们什么？主讲者杨茳善副教授曾参与粤海清庙的修复工程，通过与老建筑的“对话”，他得以理清建筑的年代及其发展史，并在修复工程完成后，坚持追踪历史的脉络，寻找19世纪初潮人建庙的历史Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Friday, November 5, 2021
今天晚上（11月5日）开讲的第51场早报悦读@NLB线上直播讲座，邀请到古迹修复专家杨茳善副教授分享粤海清庙的修复过程中的故事。
粤海清庙未存有历史石碑，其早年的历史模糊不清，有关粤海清庙的著作亦无法提供创建年代的实证。既然如此，我们应如何对古建筑进行修复？又应如何判断修复是依据“历史”？如果建筑会说话，建筑能告诉我们什么？
主讲者杨茳善副教授曾参与粤海清庙的修复工程，通过与老建筑的“对话”，他得以理清建筑的年代及其发展史，并在修复工程完成后，坚持追踪历史的脉络，寻找19世纪初潮人建庙的历史。