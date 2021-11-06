法国钢琴家提贝冈呈献莫扎特钢琴协奏曲

新加坡交响乐团与法国文化节Voilah2021合作，邀法国钢琴家赛德利克·提贝冈（Cedric Tiberghien）携手呈献莫扎特《第13号钢琴协奏曲》。

提贝冈5岁开始学钢琴。1992年，16岁的提贝冈便以一等奖毕业自法国国立巴黎高等音乐院。毕业后，年轻的提贝冈获奖不断，包括：不来梅国际钢琴大赛第二名（第一名从缺，1993年），都柏林国际钢琴大赛第二名（1994年），鲁宾斯坦国际钢琴赛第六名（1995年），日内瓦国际钢琴赛第三名（1996年），以及巴黎隆—提博大赛冠军（1998年）。