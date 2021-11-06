法国钢琴家提贝冈呈献莫扎特钢琴协奏曲 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈宇昕 发布 / 2021年11月6日 5:00 AM 法国钢琴家提贝冈将再次与新加坡交响乐团合作。（Voilah2021提供） 字体大小: 小 中 大 新加坡交响乐团与法国文化节Voilah2021合作，邀法国钢琴家赛德利克·提贝冈（Cedric Tiberghien）携手呈献莫扎特《第13号钢琴协奏曲》。提贝冈5岁开始学钢琴。1992年，16岁的提贝冈便以一等奖毕业自法国国立巴黎高等音乐院。毕业后，年轻的提贝冈获奖不断，包括：不来梅国际钢琴大赛第二名（第一名从缺，1993年），都柏林国际钢琴大赛第二名（1994年），鲁宾斯坦国际钢琴赛第六名（1995年），日内瓦国际钢琴赛第三名（1996年），以及巴黎隆—提博大赛冠军（1998年）。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡交响乐团 赛德利克·提贝冈 弹拨乐五重奏“新乐芳华” 新版五朵金花再续传奇 声无哀乐惟人有情