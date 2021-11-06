声无哀乐惟人有情 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈宇昕 发布 / 2021年11月6日 5:00 AM （左起）本地指挥陈康明、小提琴家曾勇涵与大提琴家吴沛轩，呈献何志光作品《归去。来兮。》（新加坡交响乐团提供） 字体大小: 小 中 大 星期四（4日）晚上，当新加坡交响乐团大提琴首席吴沛轩与小提琴家曾勇涵走上滨海艺术中心音乐厅舞台，意想不到的事情发生了。吴沛轩拿起麦克风，我当时联想到的是上个月他参与乐团中提琴副首席关旗“我的一生”室内音乐会时，俏皮分享作品以及他与关旗友谊的画面。不过前晚却是沉重的，吴沛轩告诉大家，他刚接到他在澳大利亚阿德莱德的大提琴启蒙老师芭芭拉·耶兰（Barbara Yelland）逝世的消息，一边哽咽一边把作品献给恩师。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡交响乐团 吴沛轩 曾勇涵 何志光 骆竣宏 艺评 弹拨乐五重奏“新乐芳华” 新版五朵金花再续传奇 法国钢琴家提贝冈呈献莫扎特钢琴协奏曲