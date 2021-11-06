星期四（4日）晚上，当新加坡交响乐团大提琴首席吴沛轩与小提琴家曾勇涵走上滨海艺术中心音乐厅舞台，意想不到的事情发生了。

吴沛轩拿起麦克风，我当时联想到的是上个月他参与乐团中提琴副首席关旗“我的一生”室内音乐会时，俏皮分享作品以及他与关旗友谊的画面。不过前晚却是沉重的，吴沛轩告诉大家，他刚接到他在澳大利亚阿德莱德的大提琴启蒙老师芭芭拉·耶兰（Barbara Yelland）逝世的消息，一边哽咽一边把作品献给恩师。