借古建筑修复 追溯粤海清庙身世

粤海清庙到底建于哪一年？新加坡科技设计大学建筑与可持续设计系副主任杨茳善副教授认为，可能早在1820年代就已经有了这座潮州古庙。

上周五的早报悦读@NLB讲座，杨茳善以“与老建筑对谈——从粤海清庙2010至2014年的修复说起”分享了他参与修复粤海清庙的过程，以及他对这座古庙身世的考古结果。

他说，2007年粤海清庙的天后宫的木雕件掉落，业主义安公司找他协助参与修复。当时他一口答应了，因为在本地这是非常难得的机会，同时也担心自己有没有办法做好这个工作。也因为这次修复工作，他与粤海清庙结缘，投入10年的时间研究它的历史。修复与考古的成果，分别出版为中文书《粤海清庙：建筑与历史的对话》，以及英文著作“Divine Custody: A History of Singapore's Oldest Teochew Temple”（神圣的守护：新加坡最古老潮州庙宇的历史）。

恢复古庙潮州风格

粤海清庙考古的第一个难题，是该庙没有碑文铭记其奠基年份，只能靠其他资料推测。

2009年杨茳善与团队开始落架大修前的资料整理。1895年殖民政府记录一份粤海清庙会测图，成为这次修复工程依据的历史还原指标。不过修复过程团队的理念是，每个细节都尽量“可逆”，以备未来人们找到新的历史资料，可以根据新的资料恢复粤海清庙的原貌。

其实粤海清庙在1994至1997年间也曾修复，拆掉了1895年以来就有的栏杆，一些雕刻和绘画的风格改成非潮州风格，杨茳善与团队决定将之恢复为潮州风格。

2014年粤海清庙修复完工后，杨茳善仍继续调查粤海清庙的身世。他说：“对于建筑修复师，修复完工也就结束了，但我也是学者，我就对粤海清庙的历史耿耿于怀。”结果他就走上这条孤独又有趣的研究之路。

本地古建筑修复挑战多

杨茳善从文献找到一些关键资料，比如粤海清庙这块土地在义安郡（义安公司前身）接管之前，先后由玄天上帝公司与元天上帝公司管理。玄天上帝与元天上帝其实就是同一位神明，是潮州人供奉的主神。杨茳善推测，很可能名字通用而在记录时出现差异。最后，杨茳善在大英图书馆找到最后一块拼图，于一张1826年的地税档案中，找到关于“大老爷宫”的记录。“大老爷宫”相信就是潮州人对元天上帝／玄天上帝的俗称，杨茳善进而将粤海清庙的时代推到1820年代。

详细的考古请参阅杨茳善英文著作《神圣的守护》。

本地古建筑修复未来挑战不小，杨茳善说：“我一直希望比我年轻的学者可以走入修复古迹的工作。如今新加坡也有一群年轻的建筑修复师，但主要专业在西方建筑。毕竟现在大量保留建筑都是店屋，主要是砖石建筑，但华人传统木建筑比较少。”

所以杨茳善才会说修复粤海清庙机会难得。他说，这座庙虽然小，但五脏俱全，具备潮州传统建筑的几乎所有工艺。除了传统工艺，还有扑朔迷离的历史，让杨茳善深深着迷。