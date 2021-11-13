野米圣诞童话剧 桃太郎力抗气候问题

野米剧场推出改编自日本民间传说的圣诞童话音乐剧《桃太郎与超厉害巨桃》，看桃太郎如何从污染狂潮中拯救自己的家园。剧中将呈现卡通动画、流行歌曲、传统扇舞和热门电玩等日本文化元素。

今年对野米剧场来说，依然是很忙碌的一年，尽管处于疫情之下，野米仍尽艺术创作团体之职，从未间断以各类型戏剧为观众带来文化享受和心灵抚慰。

年关将至，野米将奉上年内最后一部作品，为今年画下一个开心的句点——改编自日本民间传说的全新音乐剧《桃太郎与超厉害巨桃》（Momotaro and the Magnificent Peach，下简称《桃》），将在本月25日登场，这是野米今年为家庭观众所带来的一出圣诞童话剧（pantomime）。

自2003年起，野米的圣诞童话剧就成为每年岁末年终时，为大朋友和小朋友带来的立基于各种童话、传说的创意新编剧作，题材不拘一格，故事东西兼容，包括孙悟空、白素贞、彼得潘、白雪公主等，都曾登上过这个专场。但因疫情干扰，野米的圣诞童话剧去年暂停。

《桃》标志着这个专场今年回归。野米创团艺术总监王爱仁说：“尽管面临重重挑战，我们依然顽强向前，全力以赴地推出一部全新的本地音乐剧。我们重新构想了一个经典的民间故事，以幽默和真诚的态度应对眼下的气候危机。《桃》是我们在新加坡制造的‘疫苗’，用于对抗忧郁和困厄，紧急注入灵感、喜悦和希望。”

野米版本的《桃》，将向观众讲述桃太郎这位勇敢的年轻人，如何从毁灭性的污染狂潮中拯救他的岛屿家园。在冒险旅途中，他意识到，在朋友和家人的帮助下，他可以通过对自己信念的坚持，来改变世界。



《桃太郎与超厉害巨桃》改编自桃太郎的传说。（主办单位提供照片）

该剧编剧、助理导演刘伟安说：“我们剧中的少年英雄一直尽最大努力做得更好，并帮助他周围的人，他证明了：一丁点的善意也会将大大的温暖传扬开来，这就是我们在当前艰难的疫情局势中，比以往任何时候都更加需要的精神。”

野米与时俱进，将气候问题摆上台面。刘伟安说：“我们也在新加坡目睹了气候变化的影响——从突然的强降雨和淹水，到日益炎热和潮湿的天气，作为创作人，我们希望观众能从剧中得到启发，思考可以做些什么，来帮助拯救和维护我们的环境——这是为了我们自己，也为了子孙后代。”

注入日本文化元素

继《西游记》《白蛇娘娘》《华丽丽的天庭竞赛》后，《桃》是野米将视线转向亚洲，取材自东方传说的最新剧作。该剧导演，也是野米联合艺术总监魏铭耀说：“我一直很喜欢桃太郎的故事，而和刘伟安及制作团队合作起来真是太有意思了，我们想方设法在剧中展现卡通动画、流行歌曲、传统扇舞和热门电玩等日本文化元素。”

他说：“过去两年里，我们大家被疫情禁足，逃离和冒险的机会有限。希望这部剧能把观众带入另一个世界，哪怕只有短短两个小时——也希望大家在剧院里度过一段超级快乐和有趣的时光！”

参考日本卡通人物

桃太郎的传说很多人都不陌生，搬上音乐剧舞台，角色设定做了一些改动。野米的桃太郎是一名15岁的少年，有天真、好奇、冲动这孩子气的一面，也相信正义、公理和担当。

因此这个角色可以说是个小大人，扮演桃太郎的年轻演员洪正恒，在谈到为这个角色做的准备时说：“很妙的，我因为这个角色，而重新去寻找自己心底的那个少年／孩子，尝试去设想他怎么走路、说话，以及他信念形成的过程。我是看着《精灵宝可梦》（Pokemon）和《数码宝贝》（Digimon）长大的一代，接了这部剧后，我又开始重新看日本卡通了，我把卡通中少年男主角的一些特质，融入到桃太郎这个角色的塑造。”

剧中有很多歌唱、舞蹈、打斗、动作戏份，相信难不倒舞者出身，并曾参与过多部音乐剧演出的洪正恒。

除了洪正恒外，该剧中桃太郎勇敢对抗的大魔头岛主，由女笑将西蒂（Siti Khalijah Zainal）扮演，罗宝玲则扮演大魔头的心腹，其他演员还包括黄健顺、沈添恩、沈淑蔚。

为保障观众、演员、制作团队的安全，《桃》的全体演职人员将在每场演出前做冠病检测，观众也须在观看演出时全程戴口罩，并在就坐时保持社交距离，现场也不允许进食。

《桃太郎与超厉害巨桃》将在野米辖下的义安公司剧院@野米（107 North Bridge Rd Level 4 S179105）演出，更多详情和购票方法可上网：wildrice.com.sg。

我们也在新加坡目睹了气候变化的影响，作为创作人，我们希望观众能从剧中得到启发，思考可以做些什么，来帮助拯救和维护我们的环境。——刘伟安