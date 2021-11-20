三合唱团线上音乐会 合唱歌声跨时空飘扬

新加坡交响合唱团、青年合唱团与儿童合唱团将携手呈献线上音乐会，让歌声超越空间。久违的音乐会，让合唱歌手们既紧张又兴奋。这场音乐会非常特殊，歌手们分散几处演唱，指挥必须戴上耳机跨时空指挥。

照片由新加坡交响乐团提供

冠病疫情改变了你我的生活，对热爱歌唱的合唱歌手来说，无法聚在一起创造美妙和声，更是让生活少了慰藉。

大家渴望歌唱，就像小鹿渴慕清泉。

本月底，新加坡交响合唱团、青年合唱团与儿童合唱团改以线上音乐会的方式，让歌声超越空间。

虽然实际见面练习的机会受限，但合唱仍通过各种创意方式持续着。

来自马来西亚的庄欣蓓今年8月才通过面试加入新加坡交响合唱团，每周在线上练歌。一年多没有唱歌，她觉得自己的声线都生锈了，非常紧张。

常有人说，喜欢参与合唱是因为不敢独唱，人多好壮胆，不过疫情中合唱团的每个成员被迫独立练习，甚至要录音录像，有了非常不一样的体验。

庄欣蓓受访时说：“疫情的确改变了我们唱歌的方式，感恩的是我们拥有科技，也能快速适应状况，但我相信大家都觉得那是孤立又孤独的。（居家线上练唱）让我对自己的声音更有意识，因为我们更清楚地听见自己的声音。在自己的房里高声唱歌有时候也蛮尴尬的，尤其家里还有其他人的时候。不过我很高兴能够回到合唱，任何形式的合唱机会我都会想要投身尝试。”

庄欣蓓对合唱团总监柏友诗创作的马来语歌曲“Peribahasa”（马来语指谚语）特别有感觉。她说：“我是一个思乡的马来西亚人。能唱马来语歌曲让我找到家的感觉。也让我回忆起从前与家乡的合唱团演唱许多马来民谣的日子。”

聆听每位歌手的声音

合唱团总监柏友诗则借疫情的机会，聆听每位歌手的声音，策划分部练习，个人声乐训练。

他说：“疫情前没有时间和机会一对一细听每个人的声音，现在我们唯一拥有的就是时间。”

此外，歌手必须保持两米社交安全距离，根本无法好好打磨和声，但这却让成员变得更独立。柏友诗说：“我敢说，现在合唱团的每位歌手都是更有信心的表演者了。”

目前就读高二的许惠宁自小学参加合唱团以来，只有在初中一年级休息了一年。她非常怀念和朋友聚在一起制作和声的感觉。音乐会中，儿童合唱团演绎德雷纳作曲的《我们是创乐者》是她最喜欢的作品，内容积极向上，激励大家在困难中继续制造音乐，为世界带来欢乐和希望。

或许是太久没有演出，音乐会曲目从古典到当代，从西方到本地，触及各种类型与风格，隐露歌者们的心愿：我怎能不唱歌？

热爱挑战的青年合唱团成员杨凯乐，对布拉姆斯浪漫曲（《玫瑰正绽放》）跃跃欲试。她认为这首歌非常切合“渴望”这一主题，感伤的旋律让她想起自己过去经历的事情。

杨凯乐仍想念在观众前演唱的感觉，那种肾上腺素飙升的紧张感，让每一场演出都无与伦比。

筹备音乐会的过程非常特殊，儿童与青年合唱团的指导张丽欢透露，合唱团人数为40人，但每次彩排只有九人可以在现场，其余只能线上相见。直到录音前的一个月才有办法完成一次大组彩排。但演唱过程仍受到防疫措施限制，录制中，不是全体团员都在舞台上，柏友诗和张丽欢指挥时必须戴上耳机，看着屏幕里身在其他空间的歌手，跨时空指挥，调整自己平常聆听和声的方式。

指挥必须同时指挥舞台上与身处其他空间的歌手演唱。

线上音乐会

11月26日（星期五）晚上8时

音乐会通过新加坡交响乐团的SSO Lounge线上音乐厅播放，网址：lounge.sso.org.sg

新加坡交响乐团今年推出全新的线上音乐厅，内容包括从前的音乐会录影与线上直播音乐会，公众可购买12月季票（30元）或单场票（6元）。