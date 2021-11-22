把自己活成了笑话 ——刘震云最新长篇《一日三秋》

茅盾文学奖得主刘震云新著《一日三秋》叙述河南延津居民陈长杰两代人的故事。刘震云的这部小说不但超现实，还带有魔幻色彩，内容穿插着虚与实，真与假，叙述的空间从延津到武汉，再到西安，在中国读书界引起一番好评。

中国小说家刘震云日前推出新作《一日三秋》，在中国读书界引起一番好评。

刘震云为河南延津人，过去有论者说，延津作为刘震云的故乡，并被他写进其小说创作之中，成为“刘震云独有的延津叙事”。其重要著作《一句顶一万句》如此，新作《一日三秋》也不例外，主要说了河南延津两代人的故事，叙述的空间则从延津到武汉，再到西安。

刘震云新著《一日三秋》故事源自小说中“六叔的画”，以记忆中六叔的画为灵感，写下了这部小说。

幽魂附身往武汉寻夫

小说中，在河南豫剧《白蛇传》演白蛇的樱桃，嫁给了扮演法海的陈长杰。两人婚后，樱桃因事与丈夫吵架，最后自杀变成鬼。由于樱桃是因自杀而死，按民间习俗不能葬在祖坟，只能葬在乱坟岗，结果在阴间遇上了野鬼恶霸，饱受欺凌。

为了逃离恶鬼，樱桃跑进了《白蛇传》演许仙的李延生身体内，魂魄附在李延生身上，为了让李延生带着她去寻找已经出走武汉的丈夫陈长杰，让陈长杰给她迁坟。而樱桃之所以选择李延生附体，则因为他们在豫剧《白蛇传》里演夫妻。

《一日三秋》的重头戏其实是在陈长杰与樱桃的儿子陈明亮身上。小说花了不少篇幅说了陈明亮从三岁到中年，崎岖的人生，但陈明亮坎坷的经历由刘震云写来仿佛云淡风轻。陈明亮三岁时母亲樱桃上吊自杀，后来与父亲相依为命去了武汉。陈明亮六岁时，奶奶去世，他因为思念奶奶，独自一人从武汉跑回延津，从此寄人篱下，由父亲陈长杰支付生活费，寄居在李延生家里。

陈明亮16岁时，父亲因继母的压力，不再负担他的生活费，他只好离开李延生家里，去“天蓬元帅”饭馆做学徒。陈明亮长大后娶了马小萌，但夫妇俩因为马小萌婚前曾在北京卖淫，而且丑事被马小萌的好友传扬开来，为了躲避人们对妻子的异样眼光，陈明亮带着妻子离开延津，出走西安。

陈明亮和马小萌到了西安，起初在市场卖菜却又受到欺凌，后来他凭着在“天蓬元帅”饭馆学得的炖猪蹄的手艺，开起了饭馆，渐渐做得风生水起，20年后开了五家分店。

中年以后，陈明亮回返延津迁祖坟，为了纪念奶奶，他出高价寻找奶奶家枣树树心做成的门匾；几个月后，有人因高价而仿制门匾，当那块写着“一日三秋”的门匾出现在陈明亮眼前，他明知这匾是假的，还是以低价买了下来。

小说写实与后现代兼具

《一日三秋》故事源自小说中“六叔的画”，小说通过叙事者“我”在前言说道：写这部小说的初衷，是为了六叔，为了六叔的画。六叔画的是延津的人与事，甚至神鬼，有的写实，也有的后现代。六叔死后，六婶一把火烧毁了丈夫所有的画，小说中的“我”，为了纪念六叔和他的画，以记忆中六叔的画为灵感，写下了这部小说。

刘震云的这部小说不但超现实，而且带有“魔幻”色彩，内容穿插着虚与实，真与假，例如六叔画的其中一幅画，画了一个男人上火车，他的肚子里装着一个女人，这女人是一个鬼魂，为了千里寻亲附在男人的身上。这女人就是小说里的樱桃，男人就是李延生。另有一幅画，画的是一个道婆模样的人，嘴里念念有词，正在用钢针，把一些用纸叠成的小人往木板上钉，画名是：无冤无仇。小说还写道，这道婆虽然与人无冤无仇，但因为“职业”所需，所以钉了人家。

六叔的画中还有个误入延津的仙女，那也是小说的关键人物花二娘。活了3000年的花二娘，为了等情人花二郎，不断去延津人的梦里，强逼延津人给他说笑话，要是笑话能逗她笑，就赏那说笑话的人一颗红柿子，要是那人说不出笑话，花二娘就变成大山把那人压死。花二娘本是块石头，石头本该铁石心肠，但花二娘柔情似水。三千多年过去，看上去仍是十七八岁的俊俏模样。小说另外还设计了樱桃的鬼魂、算命的老董、下咒的马道婆等等“超现实”的人物。

耐人寻味的是，《一日三秋》从头到尾，贯穿着“笑话”二字。延津人靠能给花二娘讲笑话活下来，甚至已经成鬼的樱桃也急着靠笑话去投胎转生。因此，六叔说：“延津还是以笑为主，就当也是个笑话吧。”刘震云想说的也许是，每个人的一生，最终都活成一个笑话，活着本来就是一个笑话。李延生说：“我算把自己活成了笑话。”陈明亮的父亲陈长杰也对儿子说，“爸这辈子多失败呀，把自己活成了笑话。”

小说中最大的笑话也许还是靠笑话为生的花二娘。她无法面对花二郎已死的真相，由于苦等千年，见不得眼泪，因此不断想听笑话。最后，花二娘等人等成了笑话。

小说分为五部分，最后的一部分是司马牛遗稿《〈花二娘传〉的开头》，只有短短几行字：“这是本笑书，也是本哭书，归根结底，是本血书。多少人用命堆出的笑话，还不是血书吗？……”

小说刻画世俗生活的无奈

《一日三秋》也说了一些世俗生活的无奈，例如小说如此描绘被玩猴人控制着的一只猴子：“猴子吓得一哆嗦。喘息片刻后，开始低头舔自己身上的血道子。明亮打量这猴，屁股和脚掌上的茧子，有铜钱厚，茧子上的皮，开裂了好多层，确实不年轻了；如果是人，这猴也就是明亮现在的年龄；已经猴到中年，天天耍把戏给人看，还要挨打；明亮不由得在心里叹了口气。”

作者仿佛以猴子来比喻人：已经到了中年，还要“耍把戏给人看，还要挨打”。

又如小说写了陈明亮的妻子马小萌婚前曾做妓女，但陈明亮当初能够开“天蓬元帅”饭馆，用的却是马小萌的十万块钱；而这十万块钱，是马小萌婚前在北京卖淫得来的，于是，陈明亮心里一直有一番无法对人说的话：“这店从根上起，开得有些脏，接着用店滚出来的分店，也有些脏。”

小说也写了陈明亮的心理：“有时到饭馆的后厨，看学徒在那里洗猪蹄，一筐一筐的猪蹄，从屠宰场运过来，都是脏的，猪脚上满泥，泥中糊着猪毛；但经学徒在水管下冲洗，把猪毛剔掉，又拿到水管下冲洗，猪蹄也就干净了；明亮二十多年前在延津也洗过猪蹄；猪蹄是这样，其他事也是这样吧；干净都是从不干净来的，也许万物同理，明亮摇头感叹；但这感，也无法对人说，明亮也就到心底不说了。”

刘震云著作颇多，已出版长篇小说《故乡天下黄花》《故乡相处流传》《故乡面和花朵》（四卷）、《一腔废话》《手机》《我叫刘跃进》《一句顶一万句》《我不是潘金莲》《吃瓜时代的儿女们》等；其作品被翻译成英语、法语、德语、意大利语等20多种语文。刘震云曾以《一句顶一万句》获茅盾文学奖。

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