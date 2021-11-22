小而美是未来企业发展趋势？

在商业模式相对比较保守的亚洲国家，像这样的一人公司模式，适合当今职业市场的生态吗？它不仅是现代市场，尤其是自由工作者大量增加后所衍生的公司运作模式，更是许多人向往的生活态度。这是《一人公司》所要解答的疑问，本书阐述近年来一人公司模式崛起的原因。

这正是这本书给我的激荡和思考方向。

灵活工作模式过自己生活

《一人公司》作者保罗贾维斯（Paul Jarvis）从一名企业网页设计师及网络顾问，到成立一人公司Mighty Small Ventures，凭着一己之力打造了自己线上事业王国。这本书分享的正是他从充满疑问和战战兢兢中，如何成功开创他的一人公司模式；在冒险中打破传统经营模式思维，要大要快的成长模式，反而在更加灵活的准则下，用自己最想过的生活来打造事业。

在保罗提倡的一人公司概念中，不是要发展成一个须要扩张办公室和雇佣更多员工的公司；是的，一人公司的概念较简单，就是质疑成长的企业。因为大公司有更大的责任，要扩张业务，用更多的人，投入更多资金，也面对更大的风险。

与传统商业思维逆向而行

保罗在书中也用了许多大企业为例，如面簿会采用“黑客松”（hackathon）方式，让电脑程序设计师聚集一起，在相对较短的时间进行大型合作；如谷歌给员工有20%的工作时间，可以自由开拓自己有兴趣的项目，结果更显见事业的创意开拓性。

不同的案子就根据需求规模和不同职业功能的自由工作者合作，和传统商业的思维逆向而行。因为够小和够弹性，不必担心人力资源，不依赖单一的专案，也因为有足够的自主权，能以工作来打造自己的生活，从而有更多私人时间，更多陪伴家人的空间。

但一人公司需要什么样的特质？一人公司需要多大的能力，如何推销产品，如何组一个团队？内向的人如何发挥一人公司的功能？

保罗贾维斯一人公司的概念，会不会过于理想化，这正是我读这本书最大的思考方向。人人都可以是一人公司，但是否人人都适合一人公司？

这正是阅读《一人公司》有趣的地方，在阅读之际也如和自己对话，自我检视是否适合这样的职业趋势？但在网上生态越来越发达，而近期一波严峻疫情后，市场会否大洗牌，职业生态也会否大改变？

大家开始思考另一种职业生态模式时，也许《一人公司》正是你现在适合阅读的书。