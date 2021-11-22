《源》聚焦本地先贤故事

第153期《源》杂志已在近日出版。本期杂志主题为曾经对新加坡社会做出重要贡献的数位华人先贤的故事，包括孙宽的《阿公之路——许雪翘访谈》、陈煜的《归化与归葬——星洲龙溪侨领林和坂林秉祥父子》。

《源》也报道几位本地艺术家轶事，例如赵宏的《笔画人生情未了——新加坡图像小说艺术家林宝华》、沈芯蕊的《人生角色的诠释——柳波专访》、齐亚蓉的《挥之不去的……张挥专访》等，同时介绍2019年至2020年杰出会馆奖得主在疫情期间如何积极应对，借助数码科技转型，运用科技开展会务，参与多项抗疫行动，通过慈善活动回馈社会。