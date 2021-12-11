新加坡舞蹈剧场改名 新加坡芭蕾舞团

由邓添福和吴素琴联合创团的新加坡舞蹈剧场，昨日易名为新加坡芭蕾舞团。舞团认为此次更名将使该团以最真实的方式展示自己，它仍然是舞蹈艺术和新加坡的代表。本报记者就舞团改名访了该团艺术总监雅克·谢尔根、舞团联合创办人吴素琴及公众谈谈他们的看法。

主办单位提供照片

国家级舞团新加坡舞蹈剧场（Singapore Dance Theatre），宣布更名为新加坡芭蕾舞团（Singapore Ballet）。

该团主席陈倩泠昨晚于新加坡芭蕾舞节的表演上公布这个消息。

舞团认为此次更名将使该团以最真实的方式展示自己，它也仍然是舞蹈艺术和新加坡的代表（ambassador）。舞团将把坚守对利益相关者、支持者和观众的承诺，继续视为首要任务。改名后，全团上下相信能弥合歧见和差异，在团体和观众间构筑共鸣。

新名称展示舞团自信成熟

该团艺术总监雅克·谢尔根（Janek Schergen）说：“新加坡舞蹈剧场1988年由邓添福和吴素琴联合创团，他们都曾在这里接受过舞蹈训练，也都渴望建立一个专业舞蹈团体。30多年过去，舞团成熟度有目共睹，舞团并已拥有独特身份。为反映这一点，也为展示舞团组织架构上的自信与成熟，我们决定将舞团更名为新加坡芭蕾舞团。我们将一如既往保留舞团剧目库中独特的多样化作品，也将带着更大使命感向前迈进，并致力于在新加坡和海外巡回演出中，带来最好的表演。”

谢尔根说，改名经由董事会同意，并在国家艺术理事会作出讨论。“他们认为新名字会让舞团更好地与新加坡本地观众沟通，在各地巡演时亦然。”

公众担心往后是否结合传统与创新

记者也就舞团改名，问询关心舞团的公众。

目前从事舞蹈教育的该团前舞者赵骏（37岁）说：“新名称让舞团未来发展蓝图更加清晰，也会深化观众对舞团的定位认识，更为舞团国际化发展提供便利。剧目上，相信也会出现更多且经典的芭蕾舞剧目。”

业余学习芭蕾的苏露茜（奢侈品拍卖业者，28岁），认为英文名言简意赅，透露出摩登气息，与一些国际大团在命名上思路一致。“不过我较担心的是，新名字会不会掩盖以往的光荣历史？”

舞蹈爱好者宗睿（家居设计师，32岁）说：“我觉得改名很恰当，‘芭蕾舞团’更体现专精一行，‘舞蹈剧场’这一名称，听起来范围太广，但这些年我又没有看过舞团除芭蕾和现代舞以外的别种舞蹈。”

20多年的剧场常客盈盈（人力资源业者，50出头）说：“从新名字上看似乎是比较注重古典芭蕾，保持和继承传统，这很好。作为忠实观众，我也非常享受他们的现代舞，不同编舞大师带来各种令人耳目一新的节目，加入很多不同创新元素。而舞者们也能够在传统与现代之间游刃自如，我好奇改名后，会否继续保持传统与创新的结合？”

新名称更准确给舞团定义

谢尔根也在《联合早报》采访中，回应各问题。

他说：“回顾舞团33年历史，新名称更准确地定义舞团，它将更好地助人理解我们在艺术上所代表的东西。”

他指出名叫“舞蹈剧场”的团体，一般不做足尖舞演出，并在剧目中设古典和新古典芭蕾。

新加坡舞蹈剧场已更名为新加坡芭蕾舞团，图为该团新徽标。

在剧目或芭蕾作品选择方向上，他表明舞团不会有本质上的改变，因此古典舞迷和现代舞迷都可放心。他解释说：“与其他以芭蕾舞团命名的公司，如：澳大利亚芭蕾舞团（Australian Ballet）、巴黎歌剧院芭蕾舞团（Paris Opera Ballet）、纽约市芭蕾舞团（NYC Ballet）一样，当代作品（或称现代作品）仍将是舞团整体剧目的一部分。”

他更透露，新加坡芭蕾舞团剧目库中将添加新版舞剧《灰姑娘》；数位曾为舞团制作过出色作品的编舞，将再度为舞团创作新作品，包括：娜塔莉·维尔（Natalie Weir）、提摩西·哈波尔（Timothy Harbour）、提姆·罗什顿（Tim Rushton）、曾家爱；另外，洛兰·普莱尔（Loughlan Prior）和艾莉丝·托普（Alice Topp）等新锐编舞，也将为舞团编创新作。

自2008年来，该团一直由艺术总监谢尔根领导。过去13年中，舞团通过在海内外舞台上所取得的成就，巩固了其作为艺术大团的声誉。迄今为止，除了重演现有剧目外，舞团还在剧目中增添37个全球首演作品和19个本地首演作品。

包括“Configurations”在内，本地已故舞蹈家吴诸珊多部经典作品正在上演。

目前该团举办的新加坡芭蕾舞节，正展演已故本地舞蹈家吴诸珊六支精彩编创，将演至12月12日，更多详情和购票方法可上网：sistic.com.sg/events/ballet1221

吴素琴：舞蹈剧场涵盖面更广

舞团联合创办人吴素琴接受《联合早报》采访时，回顾命名缘起，她说：“邓添福和我创团时，经慎重考虑，决定用一个有包容性和持续性的舞团名字。经创团董事研究后，以新加坡舞蹈剧场为名。舞团名称反映舞团文化取向和品牌定位，舞蹈剧场经33年努力，建立了一个获国际舞蹈界肯定的品牌，实现长期成长的文化价值；其品牌效应反映在舞蹈剧场这个名字，它也体现舞团数十年来创作与演出内容的多样化，除演绎古典芭蕾剧目外，也培养本地编导编创风格新颖，并广泛应用各种舞蹈元素的作品。”

她接着说：“一个已建立的文化品牌和包容多元艺术方向的舞团名称，符合在新加坡多元文化社会的背景。毕竟舞蹈是一个比较广义的概念，包括各东西方舞种，比如芭蕾、现代舞、亚洲舞蹈、非洲舞蹈、欧洲舞蹈，以及华族、印族、马来族各种民族舞蹈，新加坡是个多元文化社会，‘舞蹈剧场’更显融合、贴切，涵盖面广。”