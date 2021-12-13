早报悦读@NLB 穿梭于戏剧与写作之间 梁海彬探索 家 与 我

身为作家、剧场演员，舞台上下说故事的方式有何不同？梁海彬将在来临星期五的早报悦读@NLB线上讲座，分享如何穿梭于戏剧表演与文学创作之间，呈现心中的故事。

同样是在讲故事，舞台上的表演与小说中的叙事有何异同？剧场工作与文学创作能相互滋养吗？

来临星期五（12月17日）的早报悦读@NLB线上讲座，本地年轻作家、剧场演员梁海彬，将分享他如何穿梭于戏剧表演与文学创作之间，以不同形式与载体呈现他心中的故事。

关心什么就写什么

只要对新加坡华语剧场有所了解，都不会对梁海彬这个名字感到陌生。他是剧场界受瞩目的演员，被导演吴文德誉为剧场界全才，能表演，能写剧本，也能评论。

梁海彬对剧场的情缘从大学时代就开始了。他在求学期间就喜欢演戏，因此加入了戏剧盒的青年支部“艺树人”，从而认识剧场，接触戏剧盒的理念，慢慢爱上舞台艺术。

2009年，梁海彬还在大学时就在戏剧盒参演了第一部舞台剧，隔年毕业后继续从事剧场工作。

梁海彬分享，剧场在编写故事或处理作品时，优先考量的是“要关心什么”？这指引他关心社会，关注社群，也为他的文学创作埋下种子。

他说，自己是在加入剧场后才开始比较活跃地创作小说，“我关心什么，就要把它写出来。”

小说中的荒诞世界

除了剧场工作者的身份，梁海彬也是新华文坛的生力军，他今年9月刚出版了小说集《大海的人》。这是他2017年出版散文集《房间絮语》后的第二本著作。

《大海的人》收入梁海彬2011年至2019年创作的15篇小说，时间跨度较长。他坦言，早期的作品比较不成熟，但想保留当年的原汁原味；近期的作品在技法上更为熟练，篇幅也更长。

他介绍，这些年所有的写作，只是在尝试用不同的方法书写相同的主题，即“家”与“我”的本质以及两者的关系。《大海的人》就是对身份与家园的思考与探索。

梁海彬想对读者说，如果对“家”的概念有任何疑惑或茫然，这本书或许能带来共鸣，甚至提供寻找答案的空间与距离，“如果这本书让你更加迷茫，那我就有伴了！”

《大海的人》收入的不少故事具荒诞色彩，如后脑长出的第三只眼，从心里爬出的孤独虫，梦游回公司上班的白领等等。梁海彬说，他试图将一些现实中观察到的现象推到极致，但这并非完全脱离现实。譬如每天早上6点的地铁车厢内，有不少人闭着眼睛睡觉，好像大家都是梦游去上班，“现实往往比小说更魔幻、更荒诞。”

除了当代社会，《大海的人》也关注传统与文化。例如逐渐消失的方言，属于本地的神话传说等。读者不难发现，《大海的人》中作品都是从不同维度书写当下，开拓对岛国生活的诸多想象。

关于写作的灵感与文学养分，梁海彬说，他的阅读面很杂，包括东西方的神话故事、新闻杂志，也接触流行文化。

梁海彬形容，写作是为自己打开一个空间、一个避风港，可以在这个空间里犯错、探索，“写作对我来说一直都是拉开距离。”

期待笔下人物能启发自己

梁海彬说，在舞台上扮演角色时，都是以自己有限的经历，去触碰角色无限的生命面貌。有时演出到最后一天，忽然领悟了角色的另一层动机与心思。因此，在进行文学创作时，他对笔下的人物总是忐忑——不是害怕，而是期待这些人物能启发他，让他发现自己的盲点，“所以无论是文字创作，或是剧场工作，都让我感到谦卑。”

谈到舞台上下的说故事方式，他说，演戏时，对着别人写好的角色，有机会设身处地去探索与体验角色的所感所受，每每有新发现，都是最大的惊喜；创作小说时，笔下的人物有着自己的生命情感，有时会说出始料未及的话，做出从未想过的举动，让他惊艳。

他分享，舞台演员和观众的交流很直接，观众或是咳嗽、打哈欠，或是全神贯注，演员都可以立刻接收到，也能立刻调试，每场演出都不一样；文字看似比较有确定性，但一段文字创作出来，不同的读者也会用各自的生命经验去印证，会和文字碰撞出不同的火花。

梁海彬认为，文学与剧场的交流很可贵，本地有些身兼作家与编剧的文化人，如郑茵（Jean Tay）、亚非言（Alfian Sa'at）等，他们是文学与剧场之间的桥梁，能以文学滋润剧场，以剧场滋润文学，“我很希望可以有更多这样的交流，我甚至期待看到舞台剧被改编成小说呢！”

有兴趣了解更多相关书籍，可上国家图书馆电子资源网页eresources.nlb.gov.sg搜索。

讲题：在角色之间穿梭——想象力的魔术

主讲：梁海彬

与谈人：陈宇昕

日期：12月17日（星期五）

时间：晚上7时

节目将通过《联合早报》面簿直播。点击关注，在节目开播时段上网观看。