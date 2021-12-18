舞剧《唐传奇·燕子楼》 穿越唐朝看乐女风姿

照片由主办单位提供

结合影视互动体验的历史舞剧《唐传奇·燕子楼》，把观众带回唐朝，一窥当时的青楼乐女文化。策划演出的汉服女社，还从日本、印度尼西亚、中国各地收集大量复原服饰和器皿，以求提供观众极富考究、高质感及代入感的体验。

是“唐朝粉”吗？快来燕子楼观赏盛唐舞乐！

本地女子社团汉服女社呈献的《唐传奇·燕子楼》是一部以唐朝乐女为中心的历史舞剧，名字取自唐朝名伎关盼盼与其夫张愔于徐州的住处。

该剧结合角色扮演游戏与传统影视元素，让观众身临其境穿越到唐朝首都长安（今西安）城中平康坊内燕子楼，体验当时文人雅士与乐女之间的交往，以及青楼雅集的诸多传统艺术文化。最特别的是：在不同时间点，观众能自行选择去处，接触不同人物，深入了解当时的香文化、茶文化、插花艺术等。

至于一个女性组织为何会对青楼文化感兴趣，汉服女社创办人龚盼盼说：“很多古文明都有一群身份特殊的乐女，工作性质和现代人所理解的完全不一样，是属于那个时代的独特行业。她们是当时少有受过高等教育和艺术熏陶的女性，也是许多文人雅士竞相结识的对象。社会地位低，但影响力大，她们中的佼佼者甚至和官宦及文豪平起平坐，有时连状元举人们请她们出席活动，都可能因档期太满而被拒。尽管如此，她们仍因乐籍属于贱民，一般不得与良民成婚，后代也须从乐，无法从良，所以颇多无奈，但她们的艺术造诣和对中华文化艺术的贡献毋庸置疑。”

那么该剧是否以真实历史人物或事件为托？龚盼盼说：“剧情讲述天宝十四载（755年）安史之乱暴发前，到唐明皇逃离长安这段时间发生的事。人物有参考一些历史资料，也有我们自己添加的元素，比如关盼盼这个原型是安史之乱后与白居易同时期的人，但我们把她和燕子楼放到天宝年间。当时唐朝有个名妓叫颜令宾，我们改其名为令冰，演员通过自述，讲述一段历史中颜令宾的故事。”

收集复原服饰和器皿

团队花四年时间研究唐代文化，尤其是被后人误读的青楼乐女文化，还从日本、印度尼西亚、中国各地收集大量复原服饰和器皿，以求提供观众极富考究、高质感及代入感的体验。在互动平台上，观众也能接触到多种唐朝传统非遗工艺，比如因《延禧攻略》爆红的绒花头饰，漆器中的剔锡和螺钿工艺，唐朝独有的丝绸、配色和图案，团队还为此剧专门定制了一些仿唐文物的器皿。

龚盼盼说从日本收集的物件最多，主要是唐朝连珠凤鸟图的螺钿漆器盒子和唐朝纹路的丝织锦。“我们也找工匠按唐朝文物制作出一些器皿，比如錾刻唐朝花鸟图的铜碗跟宝相花银盒子。我们还自己仿作一个日本正仓院收藏的唐朝盒子，也按照正仓院里的螺钿五弦琵琶的花纹，改造了一把日本曲项琵琶。”

她说：“调研过程中最让人意外的发现是：我们此刻普遍印象中的中华文化和艺术形式看似跟其他民族的差距很大，似乎是迥殊的艺术风格。但在唐朝，多种文化艺术是互相融合的。我也发现很多诗词是通过歌曲唱颂的，这影响到后来宋词的形成。乐女在这些文化发展中的角色很关键，但因诸多误解，她们的重要性被历史遗忘。对了，唐朝乐女不靠脸吃饭，是实力派流量明星！”

展现唐文化的多元性

说起唐文化，不可不提的是其多元性。当时的长安是个人口超过100万的国际大都市，汇集来自阿拉伯、印度、罗马帝国、波斯帝国、日本的商人、学者和官员。当时因佛教盛行，唐文化和印度文化交融也多。

龚盼盼说：“剧中有个很特别的乐女，她是印度裔唐人，她家在长安扎根三代——现实中这是完全有可能的，唐朝有一个姓瞿昙氏的印度家族迁居中国，其中有四代人还担任保管皇室占星术秘密的重要官员。有趣的是，关于唐朝名曲《霓裳羽衣曲》也曾有一种说法，说是唐玄宗从印度《婆罗门曲》改编而来，我们的传统印度舞蹈员特此创作一支舞蹈，让大家感受唐朝和中华文化里海纳百川的包容性。”

此剧以乐舞为主，叙事为辅，通过几名主要乐女的叙述来刻画唐朝社会风气。筹备多年，本准备在剧场内实体演出，因疫情改编成影视互动体验。尽管在平台放映，仍为观众保留独特体验，此剧类似近期流行的“剧本杀”游戏，观众能选择跟进不同人物的剧情发展。据团队推算，有多达6000种可能性，所以每个人的体验都会不同。

团队在今年5月到8月间摄制，因疫情管控措施，拍摄大费周章。龚盼盼说：“如果是实体演出，最多一个月便能完成，最终花费大半年。剪接完后要放在互动平台，因为互动环节多，有一些技术要摸索。还好我们合作的美国公司反应很快，技术上出错的部分一下就能纠正过来。”

受疫情影响无法按照原本计划演出，策划人龚盼盼却觉得这是塞翁失马，因这种呈现方式能让新加坡以外的观众一同参与，而音乐人和舞者为此剧而精心策划的表演也能完整记录下来，供人欣赏。她希望观众借此剧重新反思对华族文化的理解，排除对乐女的偏见，也期待这部剧能让大家对不同的文化和人士更有包容性。

《唐传奇·燕子楼》主创希望今人能摒除对古代乐女的偏见。

该剧语言媒介为英语，即日演至12月31日，购票可无限次观赏体验，播放链接会通过电邮发给购票观众，更多详情可上网：linktr.ee/Yanzilou。票价30元，购票可上网：bit.ly/3DIyKxH。