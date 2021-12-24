短篇小说组首奖：走失

2021年金笔奖成绩于12月11日揭晓，《文艺城》选刊两篇作品，华文诗歌组首奖《邪物》和华文短篇小说组首奖《走失》。

看着小白的健康一天不如一天，他郁郁不乐，身体微恙，面颊瘦削。

那把割胶刀，挺伤脑筋的，像长了脚似的会东躲西藏，这也难怪，到了丢三落四的年纪，偏又爱不释手，活像初学乍练的新手，随兴就拿来模拟比划两下，尤其想起父亲紧握他的小手，顺着胶沟纹路轻松划下，那乳白色胶汁汨汨而出时，就会乐得开怀大笑，拍着节拍，唱起小调，直到浑然忘我，被忽略的割胶刀，就和他玩起捉迷藏，藏匿了起来。前不久，穷其一身的割胶业务，被大咧咧的儿子委托了承包，割胶刀羞于见人，腼腆地隐居起来，躲在刀鞘里韬光养晦，久没用，刀身氧化，锈迹斑斑。还眼尖手快时，他用磨刀石磨掉一个下午，才重新袒露它的锋芒，隔天浑身敷贴镇痛药膏布，以灼烫来麻痹酸痛。如今年事已高，精、气、神均大不如前，眼花手笨的，怕划伤了手，更怕惹来一身的酸痛，就不再管它了，脏就脏，眼不见为净。那段呆在家中无所事事的日子，度日如年，跷二郎腿，闲得慌。他担心像宗伯那样，祖业卖了，劳动彻底终止，养得胖墩墩的，成天疑神疑鬼，一会忧心三高来纠缠，一会害怕心肌梗塞、脑溢血、中风找上门，每天日出爬山，天黑快走，借燃烧赘肉减肥，没承想有一天忘了回家的路，傻不楞登地在山脚下踱来踱去，直到夕照才被村民搀扶回家，囤积一生，只剩零散的、五味杂陈的记忆片断，一下就被删除殆尽，留下一个空洞洞的脑袋瓜。于是他每天照旧准时进出橡胶园，上鞘的刀牢牢地扣在皱褶交错的皮腰带上，一副威风凛凛的样子，像个不苟言笑的看工，用犀利且威慑的眼神紧迫钉人，防客工偷闲躲静、混水摸鱼，然而客工们只顾孜孜埋头苦干，仿佛视而不见。

从橡胶园回来，第一时间，割胶工具稳妥归位，然后他缓缓地走进天井，那中间有一口砖砌的筒型水井，张着嘴，瘖哑地呆望着天空，好像在痴痴地等，前些天连日下的那几场绵绵细雨，而那露出地面的外墙，早已邋遢地长出宛如胡须般拉碴的青苔。他缒下水桶，听到沉闷的噗通声，使劲摇摆两下绳子，然后嘿一声迅速拉起，这样来回数次汲水，顷刻溢满贮水槽。他穿着丁字裤，泼一会水到身上，拍拍胸膛，适应一下温度，然后仰头张嘴，一瓢凉水从头倾泻下来，含一口，漱了两下，舌尖顿时逮获微微甘甜，心里不禁嘀咕，淡化的海水到底是什么滋味？

他慢腾腾地更了衣，慢条斯理地走到学步时那常害他摔跟头的门槛，狠狠一蹬，咬牙切齿地喝叱一句：“没有过不去的槛！”像他的牙齿一样经常闹别扭的门槛，就嵌入了接口，卡紧，不松动了。趴在红毛丹树荫下纳凉的小白，被惊醒，慢吞吞地起身，伸懒腰，甩头，摇尾，蹒跚地迎了过来。他连续“乖哟”地俯身轻搔小白的头，顺势滑到它皮毛松垮垮的颈下，又抚摸又挠痒，小白挺喜欢的，陶醉地瞇着眼，呢呢喃喃。

小白是15年前，那年他55，遭逢丧偶，万念俱灰，葬礼后儿子说服不了他一起移民，就用一袋香米，一瓶花生油，两包香烟，从树栖部落族的手里交换回来的。小白全身一目了然的黝黑，是只不折不扣的黑狗，也是嗜狗肉老饕的最爱，担心被拐走祭了五脏庙，儿子斟酌再三，才给它取个意想不到且不搭配的名字。

小白抱回来的头一天，他就截然表了态，不喜欢它，跟儿子怄气，唱反调，儿子还是不厌其烦地竭力鼓吹，说小白的耐病力强，灵性高，随养随大并不累赘，还模仿土著竖起大拇指，夸赞它父亲是不畏虎的大英雄，遍体鳞伤也不退缩，是只忠心护主的好狗；尽管它的优点很多，家世赫赫，他还是嫌它冷不防湿粘粘地舔他的脸，到处乱小便，夜深人静见鬼似的哀嚎，很讨厌。儿子知道他心情不好，把一切不满转嫁小白，小白很冤，无端做了倒霉的替死鬼。

儿子携妻儿离开他后，他和小白却也相安无事，同在一个屋檐下朝夕相处。小白爱黏人，不论走到哪里，形影不离，从不落单。小白还喜欢跑前头护航，展露出色的五感技能，一有风吹草动，立即驻足，摆出备战姿势，几次有惊无险地避开了与眼镜蛇及野猪的狭路相遇。那年年底，连日滂沱大雨，一个冷瑟瑟的夜晚，村民七早八早就钻进被窝里酣睡，到了深夜，村里的狗儿们突然争先恐后歇斯底里地狂吠起来，小白也附和着嘶吼，不迭地撞撃门板，他醒来时，水位已漫过了门槛。他们逃离低洼，登上高地，那里挤满逃出生天的村民，时而目不转睛，时而睍睍地盯着远处，那三束晃动的手电筒微光，颤巍巍地撑开黑幕，以舢舨的速度和时间流失的速度竞赛，土著们不放过任何漂浮之物，穿梭于豪雨的咆哮中，边吶喊助威，边奋勇搜救。

死里逃生后，他毅然剜去心里的疙瘩，决心和小白相依为命。纯朴的村民多以种植为生，祖业一代传一代，就像猫会抓老鼠一样与生俱来。上世纪末，经济突飞猛进，村里的年轻人骤然像着了魔一样，一股脑儿撇下祖业，一窝蜂涌进大都市，留下老人，孤苦伶仃，坚守家业，边照顾小孩，边啃陈年旧事过活。承上传下的梦想一眨眼就被粉碎殆尽，祖业更因劳力短缺，惨遭变卖、出租、承包，孜孜矻矻一辈子的老人，一时间晕头转向，无所适从。

年轻人外流连绵不断，渐渐地蔚成了风气。

村里的人烟忽地变得稀少，平日静如一潭死水；节日一来，热闹喧哗的景象，酷似疗养院开放探访的日子，而人群又熙攘得像捣烂蚂蚁窝的蚂蚁。他不让小白跟，哄它守护家园，说冠病疫情严峻，市里丢工没饭吃的人越来越多，窃盗接二连三。小白蔫蔫地走回红毛丹树下，选个阴凉之地，转了两圈，蜷缩在地。

正要出门，邻居80岁的黄婆隔着铁丝网篱笆，招手阻拦。她没戴好口罩，露出失落而憔悴的脸，哽咽地问，她家阿花的行踪。阿花是只黑白斑点的老狗，和小白一般年纪。他摇着头回应没看到。她神志萎靡，自言自语，走失了，不知溜哪儿去？从来没有两天不回家的。见她倦容苍白，不忍马上就离开，安慰了几句才走。走了几步，身后黄蜂一般嘣嗯的抽泣声，席卷而来。

走进传统咖啡店，老板热情接待，隔着口罩，声音含糊。哥俩是儿时玩伴，不讲客套，直接问起生意状况，老板唉声叹气。看到店里谨守防疫距离，十桌撤走五桌的梅花型摆放，每桌挨着三张空椅子，为了省电，只亮正中的那盏日光灯，四周晦暗不明，偶尔路过的风偷窥似的掀起窗帘，阳光从那敞开的帘缝趁机溜进，稍明亮了一下又随即消逝，一屋子凄凉，他欲言又止，走到静谧角落坐下，要了杯咖啡乌少糖。

咖啡还没上桌，老板的话题巴三揽四，转移等待的情绪，消磨时间。扯到黄婆的小花，老板翘起大拇指，大喝小花是只好狗，“匿死”去了。小时候爷爷也讲过那离奇的故事，可惜瓮声瓮气的，让人发困，漏掉不少细节。他分析，多半是半途发生意外，或是没来由地跑进原始树林，被猛兽叼走。咖啡来了，老板踅来踅去地拍赶苍蝇。

他若有所思地搅拌着咖啡，蒸汽搂抱咖啡的炭烤香气袅袅升腾。他跟同龄层的老人一样，经常来捧老板的场，只消仨仨俩俩地聚在一起，就能凿开时光隧道的门，然后一起赤条条地跳进河里，一起摘了大西瓜拔腿就跑，稚气未脱的笑声，轰响寂寥的街道，轰掉一个闲逸的晌午。今天十分冷清，老板怕冷落了他，忙活一下，又回过来陪他。他随口告诉老板，儿子已帮他办了永久居留，随时可以过去和儿孙一起生活。老板替他高兴，哩哩啰啰地讲了些欣慰的话，临了看透了，深深感叹，金山银山还不如健康快乐地和一家人在一起。

他无语，抿嘴一笑，内心旋即移民，陌生环境、小白、小花等问题统统纠结在一起。

回家路上，烈日当空。

远见微胖的黄婆气喘吁吁的背影，汗水淋漓，湿透了一袭灰蓝色的短袖绣花衣裳，她忙不迭地抹干脖子和额头的汗珠，挨家挨户地打听小花的行踪。

看着她孤单、无助的背影，同理心油然而生，心慽慽的。他吸口大气，打算赶紧回家，蒸个端午剩下的粽子吃，然后去帮忙黄婆找小花。

一路上，他郁卒地驮着被疫情阻断孙子回乡吃粽子的心情。

他纳闷，小小一个村庄，连续花了两个下午，骑脚踏车绕了一圈又一圈，跑遍了所有角落，连那茅草杂乱丛生的河畔，杳无人迹、阴森森的原始热带雨林边沿，还有鲜为人知的迷你瀑布，都走到了，仍没发现小花的行踪。他边走边胡思乱想，想到那自知寿数的土狗，跑到偏远无人之地，然后悄然死去，很不可思议，然而又不得不信，邻近闻名遐迩的大象村，就有块大象落叶归根的地方，成群携幼的大象，每年浩浩荡荡的南移，沿途骚扰村民，摧毁设施，掠取农作物，曾一度网上疯传，就没见过土狗也有这样一块落叶归根的地方，兴许咖啡店里有人见过，即便知道了，该不该去打扰小花？如此泰然自若的面对死亡，土狗是怎么办到的?

他忽然坚信，在某处错过了小花，小花压根儿就不想被人发现，没准远远地看见人，就屏气，闷声，匿迹。

夜，来得早，蛙鸣处处。

窗外阵风飒飒，树影婆娑，远处电光闪烁，一次又一次地划破黑幕。雨来前的土壤味，越来越浓烈。偶尔传来壁虎在墙角的窃窃私语。

小白趴地，埋头在伸直的前脚间，紧闭的双眼，微微颤动。它不时竖起耳朵，稍有动静就半张开沉重的眼皮，透过缝隙，蒙眬地扫视四周。排屋相连的隔墙木板，绿豆大的孔洞，累累，仿佛有千百点晶亮的星光，随黄婆的哭声若隐若现地钻了过来。

他辗转反侧到大半夜，才枕着幽咽的哭声朦胧睡去。

几天后，小花被喷洒除草药水的客工发现，它侧躺在棕榈园里的草丛中，大体已肿胀发臭，白色的蛆在松脱的毛丛里蠕动。通报园主后，园主带上铁锹，就地挖坑掩埋。这消息在咖啡店里盘桓数日，知道消息的人不多，任谁都不敢张扬出去，深怕情绪不稳定的黄婆受不了恶耗的打击。他知道后，消息搁置心底怪难受，心房里好像关了一只伺机脱逃的刺猬在乱蹿。

这天下午，黄婆家传来响亮的掷筊声，声音频密，仿佛要砸烂她家的地板似的。

到了夜里，外头淅淅沥沥地下起雨，屋内阴冷，灯罩下飞虫飘飘漾漾。从傍晚遛狗回来，小白就一直焦躁不安，有点神经质地走来走去，看得他头晕目眩，等到小白对着隔壁黄婆家狼嚎，他才惊觉，黄婆出了事。他赶紧给村长打个电话，拉开抽屉，手颤抖地挑出黄婆寄存的钥匙。小白开路，冒雨冲到黄婆家，大门打开，瞥见黄婆歪躺沙发上，不省人事，探她鼻息，气若游丝，他不知所措，乱了方寸，等到耳边的救护车鸣笛声渐近渐响，他才回过神来，喋喋不休地呼唤黄婆要顶住，这节骨眼千万不能出事，儿孙还在外头，封城了回不来呀。

他一直挂念着黄婆的安危，一夜难眠，隔天无精打采，无心做事，就没去橡胶园，反正承包是论斤重算的，客工若想偷懒，得不偿失。焦急地等到天亮透，村长才骑着摩托车来通报，黄婆是心理压力引发的晕厥，倘若休克了，就不乐观，幸好发现得早，及时救了她。

他喜溢眉梢，斜睨小白，小白吠了两声，他呵呵地笑。

疫情跌宕起伏，稍有缓和，放宽措施又胎死腹中，新一波又来袭，这一次Delta变种来势汹汹，防疫一升级，措施一紧缩，村民就叫苦连天。儿子三天两头来电关心，安慰说等疫情结束接他同住，然后儿媳妇、孙子轮番上阵。这阵子小白的突发状况接连不断，他茶不思，饭不想，夜不能寐。先是它忽然变懒了，不爱动，不哀求遛狗，整天盘踞门边的墙角，那里有块木板微微绷开了缝，透风凉爽，赶它起来走动，它呲牙咧嘴地凶人，一地排泄物臭气熏天，只好给它戴上成人纸尿片。后来，吃不下饭了，老鼠在它鼻前放肆，耍流氓，叼走它碗里的食物，它都不吭不理。再后来，哆嗦的四肢，再也跨不过门槛。最惨的时刻终于来了，它需要人工协助排便。

看着小白的健康一天不如一天，他郁郁不乐，身体微恙，面颊瘦削。几日下来，迅速衰退的小白，也变得孱弱无力，股骨突出，毛脱，皮露，只剩皮包骨的瘪瘦躯壳。他心里似乎有底，每天买了半斤珍珠软骨肉，熬一锅老汤，肉熬到烂糊，凉透了，舀一勺，与饭搅和，这是小白最爱的肉羹拌饭，小白舔一舔，就怏怏懒懒地撇开头，没胃口。

连续几天，它仅喝汤水，身体状况，毫无起色。

那个雷雨交加的下午，小白突然囫囵吞枣地咽下满满的一碗，稍后四肢恹恹地撑起，崴了脚似的，一拐一拐地走了起来。他见了高兴，再给它盛满一碗，刻意多挑了些肉糜，但它没再吃，软绵绵的像大病初愈的小孩，撒娇地依偎着他。

傍晚，雨停。

饭后，他如释重负，在折叠式摇椅上瘫躺，轻轻摇晃，猛打哈欠，电视连续剧才开始就瞌睡了，索性上床眯一会。眼皮刚合拢，就隐约听到小白尖厉的抓门声，他担心河水又泛滥，赶紧挣扎着起身去给小白开门。开了门，无水，只见小白活蹦乱跳地扑上，兜圈子，然后奔出门外，他紧追其后，前方雾气迷蒙，伸手不见五指，但一些景物的轮廓却出奇地清晰，他们翻山越岭，穿过橡胶园，到了一个陌生地方，那里怪石嶙峋，光秃秃的峭壁边缘有条蜿蜒小径，径道由宽变窄，他们忽高忽低地向前冲刺，突然脚踩空，迅速下坠。

醒来，是梦，惊魂未定，汗流浃背。

阳光穿过木制窗棂斜射了进来，幽灵般的尘埃无所遁形，在光辉里浮游，一览无余。

他翻身下床，忐忑地冲到大厅，小白不见了！然后屋里屋外，找了几遍，用尽各种引诱小白的方法，想哄骗小白出来。最后，看到墙角那块绷开的木板已脱落在地，露出一个矩形的窟窿，阴风一阵一阵地从那窟窿大剌剌地呼啸闯入，他蓦然停下，静坐沙发上。

万籁俱静。

他怔怔地瞅着光溜溜的碗，发呆，昨晚盛满的肉羹，一滴不剩。眼前景物渐渐的扭曲，变形，一忽儿全沉溺了。

（本届金笔奖由艺苑公司主办，其他得奖作品之节录可上网阅读）