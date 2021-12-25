新团体南洋乐集 回顾疫下心路历程

由七名不同种族年轻乐手组成的南洋乐集，将在首场音乐会“2020：当代疫情的回顾”中，演奏委约四位作曲家创作的作品，以音符回顾过去两年人们在疫情巨变下的心路历程。音乐总监黄德励寄望这个新团体，能在本地推动当代的“新音乐”。

自冠病疫情以来，许多作曲家以生命感悟创作了音乐篇章，却少有人以冷静与审视的目光，用纪事体的音符刻录我们砥砺前行的每一步。

下月16日，由青年指挥家黄德励担任音乐总监，携手本地各族年轻音乐家新成立的“南洋乐集”（Nanyang Collective）将在滨海艺术中心呈献“作品2020：当代疫情的回顾”（Project 2020 — A Contemporary Introspection to The Pandemic），通过五个乐章的音乐叙述，回顾过去两年人们在疫情巨变下的心路历程。

四作曲家担任创作

这场制作的构思不可谓小，兼具深度与广度。作品以“暴发”（Inception）、“独居”（Isolation）、“自省”（Introspection）、“必然”（Inevitability）和“白炽”（Incandescence）的时间轴展开，分由四位作曲家担任创作，包括旅居本地多年的英国作曲家、文化奖得主Eric Watson；本地青年作曲家Avik Chari、马来西亚作曲家钟启荣，以及中国青年作曲家孔志轩。

一部作品邀请四位作曲家共同创作并非易事，黄德励说：“全球疫情引发的国境封锁让原本开放活跃的艺术交流瞬时陷入停顿，我们希望借这个契机保持和国内外同行的交流。同时这个项目是由国家艺术理事会的自雇人士津贴支持，我也希望尽可能邀请更多本地音乐家参与。”

南洋乐集的初创乐手共有七位，包括纱菲齐亚（Syafiqah 'Adha，手风琴）、尼兰詹（Niranjan Pandian，印度笛）、 江俊明（悠风号）、蔡友国（琵琶）、卓开祥（打击乐）、黄永和（萨克斯、唢呐、管）和黄伟彬（小提琴）。从乐手到作曲家，“作品2020”充分展现了新加坡这个多元而开放的国家，与世界同命运的写照。

吴沛轩受邀担任独奏家，以大提琴演绎疫情独居中的内心独白。（南洋乐集提供）

在这场演出中，新加坡交响乐团大提琴首席吴沛轩受邀担任独奏家。黄德励介绍说：“由大提琴领奏的‘独居’与‘自省’两个乐章极具感染力，牵动人们的情感记忆。”

舞台构思烘托音乐

黄德励还邀请本地资深戏剧人林振发担任舞台导演，为音乐增添视觉张力。

学美术出身的林振发是戏剧领域的多面手，早年活跃于郭宝崑创办的电力站，也曾创办自己的舞团“舞蹈多面体”。他的创作与演出含括视觉与跨界创作，非规范剧场空间和处理，艺术拓展与教育推动等，近来他也在湘灵音乐社的制作中担任导演。

林振发说：“这台舞美设计的中心理念是‘以人为本’，在布景方面以简约的风格，借助灯光装置，简单的家具，让观众回到病毒阻断措施期间居家办公生活的场景；乐手的走台也会经过设计和彩排。不过舞台设计的终极目的还是服务于音乐，让音乐的语言在恰到好处的氛围中，打动观众。”

南洋乐集推动“新音乐”

除了以音乐记录和回顾疫情下的生活，南洋乐集的成立也隐含着黄德励推动当代音乐的理想。

相较于西方古典乐和传统华乐，本地音乐爱好者对于当代的“新音乐”接受程度还不算高。黄德励认为，审美能力的拓展是一个循序渐进，潜移默化的过程，不能一蹴而就。“作品2020”就是这样一部引人入胜的桥梁之作。

在委约四位作曲家创作时，黄德励邀请他们在每个乐章里都贯穿一首民歌，作为该乐章的主题动机，但创作技法依然是前卫、现代的。比如在第二乐章“独居”中，Eric Watson使用了英国威尔士的民间小调”Suo Gan”，以这种手法，中和部分观众对当代音乐的不解和排斥。

寻找和创作“美”是艺术家的天职，但艺术并非空中楼阁，须要扎根现实生活，表达人类共通的情感。在成立首场音乐会之后，黄德励希望南洋乐集能够延续下去，用音乐为本地的现实议题发声。

南洋乐集“作品2020”

2022年1月16日（星期日）

晚上7时30分

滨海艺术中心音乐室

20元 25元

购票：sistic.com/events/project0122