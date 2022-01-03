早报悦读@NLB 前电视剧制作人李宁强：23年拍连续剧如一场梦

本地华语电视剧曾经历辉煌时代。本周五（1月7日）举行的早报悦读@NLB线上讲座，邀请前电视新闻编辑与电视剧制作人李宁强主讲，他将从一位前电视人的角度，梳理本地电视剧在各个阶段的题材与制作变迁。

见证四个朝代变迁

李宁强在1980年1月7日进入电视台，直到2008年11月30日离开工作了29年的加利谷山，前后见证了电视台四个朝代的变换：从新加坡广播电视台（RTS）、新加坡广播局（SBC）、新加坡电视机构（TCS）到新加坡传媒机构（MCS）。”

其实，早在1972年，李宁强已经与电视台及摄影棚作业结缘，他说：“在1972年，我代表学校参加电视台主办的‘中学校际辩论会’，初登加利谷山，对山上景物和摄影棚作业留下深刻印象，心里开始向往有朝一日也能置身其中。”

1979年大学毕业后，李宁强应聘电视台新闻编辑一职，负责电台及电视新闻编辑兼导播工作。三年后转做新闻杂志节目《焦点三十分》编导。但1986年，高层认为《焦点三十分》应属时事组节目，决定将它交由时事组接手制作，原有新闻组班底面临调迁问题。

李宁强说：“当时华文戏剧组在香港专才领导下正大展拳脚，我选择过组，成为戏剧组的新一轮增援。”

从新闻组转到戏剧组那年，李宁强已32岁，他说：“放弃在新闻组奋斗六年的根基，一切从头来过，牺牲不可说不大。那是个全新改变，当年无怨，今日无悔，甜酸苦辣，冷暖自知。”

“忘不了”的日子

29年在加利谷山的日子，李宁强近23年是在戏剧组导演、制作电视连续剧，共监制了697集、31部连续剧；他也参与了18部连续剧，共82集的导演工作。在导演的作品中，李宁强说，他最满意《金兰结》和《银海惊涛》。监制作品则依次是《济公活佛》《河水山》《宝贝父女兵》和《幸福双人床》。

李宁强说：“拍电视剧的日子是我的一场梦。戏是假的，梦是虚的；戏是人工的悲欢离合和喜怒哀乐，剧终后恍如一场梦，虚无缥缈，似有却无。”

问李宁强怀念过往那段日子吗？他说，与其说是“怀念”，不如说是“忘不了”或许会更贴切。

在李宁强看来，“拍戏的过程肯定苦多于乐。因为苦，让你的人生经验更为深刻，而这些经验有很多成了后来我文字创作的素材，对镜头的敏感以及拍摄技术对我离职后转向摄影也起了很大的帮助。虽然离职多年，梦中也常会被曾经的工作压力惊醒。但我怀念一大批在工作中一起奋斗的伙伴、一些可贵的人性、一些成功的激情，还有一些创意迸发的火花。”

话题至此，李宁强却也意味深长地说：“但是我会设法忘记互相排挤、恶性竞争的不愉快。”

因为“忘不了”，李宁强近日出版了新书《戏梦录》。他说：“23年制作连续剧的日子绝对是我的一场梦，虽然缤纷已过，却始终触动心中记忆，而这些记忆是八九十年代新加坡连续剧风光岁月的点点滴滴，有一定的时代意义。虽然有关新加坡电视剧的报道性文字不少，却很少当事人的亲身记述、感触和体会。”

他说：“我一直等待同业前辈中有人为此写书，但始终没有。心里总有一股无形动力，告诉自己必须把这些记忆梳理下来，以免被时光流沙无情湮没。创作《戏梦录》不仅是自己的心愿，也算是对自己参与电视台连续剧制作的一个交代。”

找回文学与摄影热情

李宁强离开电视人生涯已有十余年，他于2008年提早退休，原因是，不想在总是忙忙碌碌的日子里“被榨干”，想随心随意做点事。而李宁强与文学结缘很早，学生时代已是文艺青年，曾以音涛为笔名，在各报章杂志发表文艺创作，包括当年《南洋商报》的学生文艺版《学府春秋》。离开电视台这十几年来，李宁强果真找回当年对文学的热情。

近年来，李宁强的名字也常与摄影连接在一起，他并自称为“摄影与文学自由创作人”。李宁强爱旅行，从2008年到2011年三年间，他跑了许多国家，背着相机四处捕捉镜头，然后以每日一图的方式，在面簿上发表摄影作品。2012年开始，李宁强又以一文一图的方式在面簿上发表图文集，之后开始连载个人散文集《说从头》。

李宁强也是《联合晚报》专栏《心景框》作者，《联合晚报》于2021年12月24日走入历史后，专栏转而刊载《新明日报》。李宁强目前已出版八本著作，包括摄影文集《像由心生》《千眼一点》《心田无疆》；散文集《说从头》《回甘》；摄影诗集《风向鸡》；综合著作《音涛三韵》及工作札记《戏梦录》。2020年，李宁强以诗集《风向鸡》赢得新加坡文学奖之“最受读者喜爱奖”。

在本周五的早报悦读@NLB线上讲座“看似清风明月——新加坡电视剧的题材与制作变迁”，李宁强将从一位前电视剧制作人的角度，梳理本地电视剧在各个阶段的题材与制作变迁，并通过14部标杆性的连续剧，解析变迁的脉络和今后去向。

李宁强说：“因为身处其中，自然看得真切，看似清风明月般的电视剧制作，其实有太多的不容易。”

早报悦读@NLB线上讲座

讲题：看似清风明月——新加坡电视剧的题材与制作变迁

主讲：李宁强

日期：1月7日（星期五）

时间：晚上7时

节目将通过《联合早报》面簿直播。记得点击关注，在节目开播时段上网观看。