杜万胜办线上国际合唱作曲研讨会 希冀复兴本地声乐艺术

本地著名合唱指挥杜万胜上月举办线上国际合唱作曲研讨会,本地和国际的作曲家在顶级名师的指导下研习声乐,打磨合唱作品。

从文艺复兴时期的古籍经卷中挖掘合唱艺术的历史宝藏,以现代视角与社会议题为声乐谱写新作,本地著名合唱指挥杜万胜举办线上国际合唱作曲研讨会,并组织“复兴之声”(Renaissance Singers),希冀在后疫情时代推动本地合唱事业。

首届新加坡合唱作曲家研讨会(Choral Composers' Seminar Singapore)上月在线上举行。在为期三个周末的课程中,11位来自本地和国际的作曲家在顶级名师的指导下研习声乐的创作技法,打磨合唱作品,并有超过500人次通过线上直播的大师班和讲座得以深入了解合唱这门精妙的艺术。

研讨会发起人杜万胜说:“这次的研讨会让新加坡成为世界合唱界的一个焦点。来自拉脱维亚的Ēriks Ešenvalds、美国的Z. Randall Stroope和菲律宾的Eudenice Palaruan都是国际顶级合唱作曲家,吸引了全世界的声乐爱好者慕名而来。”

早期合唱艺术的起源

杜万胜介绍,此次研讨会的一个教学重点是对文艺复兴时期,即15世纪至早期17世纪的声乐作品的研习。他说:“很多时兴于文艺复兴时代的声乐作曲技法在后世的音乐规范化进程中被人遗忘,但这些基于自然规律诞生的音乐技法依然可以启发当代的创作者。”

他举例说,在文艺复兴时期流行的纽姆记谱法(Neume)没有小节线,乐句的强弱变化也并非现代五线谱根据小节所规范的强弱规律,而是根据歌词的含义而发展;“word painting”(或译:“文字线条”)是早期声乐作品一个常见的技法,演唱重要词汇如“永远”“高贵”时会根据歌词含义拉长旋律线条或增加装饰。

此外,早期音乐的律制也并非当下普遍使用的十二平均律,而是基于自然泛音音程产生的纯律,基于纯律训练的合唱会让人耳听起来更加和谐。十二平均律则是由18世纪德国作曲家巴赫逐步完善,并借助键盘乐器推动,沿用至今。

以古典技法创作当代声音

杜万胜说:“早期音乐的技法会让很多受古典主义训练的音乐家跳出思维定式,打开创作思路;同时,这些早期技法也逐渐应用于当代作品的创作,作为合唱的创作者和指挥家,有必要了解声乐艺术的来龙去脉。”

为了展现研讨会的学习成果,杜万胜在研讨会结束后的第四个周末指挥了两场盛宴音乐会,呈献多部文艺复兴时期的宗教圣咏、世俗作品,三位本地学员在研讨会上创作的新作,以及杜万胜本人编曲的《南洋之声》。

时逢新加坡科学馆举办达芬奇展览,杜万胜别出心裁地在节目单上以音乐作品同时期的画作搭配,丰富观众的艺术体验。

本地学员郑维诚、郑万胜和罗志安的三部作品风格各异。郑维诚创作的“Deus Omnipotens”(全能的上帝)以中世纪的教会祷词为文本,在音乐风格中融入了现代色彩的同时,保留了格里高利圣咏的遗风;郑万胜以维多利亚时期的英文圣诞诗为文本创作了一首现代圣诞圣咏“Love Came Down at Christmas”(爱在圣诞降临);罗志安则大胆前卫,作品“Unmask”(摘口罩)以声音语汇表达人们在疫情时代所承受的孤立感。

新加坡作曲社(Composer's Society)会员Pete Kellock说:“这是一场精心策划的节目,让人印象深刻。”

杜万胜说:“因为从作品定稿到演出只有短短五天时间,此次演出的13名歌者全部是音乐学院毕业的专业人士,有些还是很资深的合唱指挥。”

团体取名“复兴之声”(Renaissance Singers)有着多重含义,一方面源于这次研讨会的学习内涵,另一方面也寄托着杜万胜的美好愿景,他说:“Renaissance一词在法语中意味‘重生’,代表从灰暗的中世纪走出来的美好时代。冠病疫情对于表演艺术,尤其是引吭高歌的声乐艺术打击沉重,我希望在后疫情时代,本地的声乐艺术可以得到复兴。”

杜万胜说,受益于艺理会的自雇人士津贴,这是本地首个合唱团从排练到演出都获不错的报酬。他希望接下来找到合适的契机与模式,把这个团发展成本地第一支专业的全职运作合唱团。