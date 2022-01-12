宝崑又来了，他来帮我排戏，我写的戏。他说戏写得不好，不过，还是得帮我完成心愿。

我这一世人常做梦，趁还能醒过来，便说说能说给众人听的……

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没想到，我在梦里是卖棺材的，带我到处去卖的人是郭宝崑。没错，是他，他常常想来就来。

“你是第一个为我扛棺材的人，卖棺材应该已经驾轻就熟。”他这么说，因为我是第一个演绎他的独幕剧《棺材太大洞太小》的演员。

我们来到一所联络所，嘿，已经来了很多人，长方形的礼堂里都坐满人。我还看见几张熟面孔，两个没换下制服的护士是我的旧同事。

真歹势，我离开诊所后，原本是去报馆当翻译，想不到却沦落为卖棺材的，让她们笑话！

宝崑不明白我在嘀咕什么，催着我：“上去呀，大家都等着你给他们介绍产品。”

我吃力地走上舞台，还不晓得该把棺木放在哪个角落，就有人递给我一支麦克风。哎呀，我有点不知所措，还没讲错话，怎么台下已是一片哗啦啦，他们各讲各的，没留意我在台上用力苦撑的样子。

这回棺材是卖不出去了。下台前，我极目望向前同事坐的位子，她们显然早就溜走了。

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我走进一家洋货店，卖的都是外国进口的罐头食品。

衔着小烟斗的大叔说：“拿吧，拿吧，能拿多少拿多少。今天拿了，明天还可以再来拿。别担心，拿不完的。”他说的是客家话。

妈妈说读大学需要花很多钱，叫我来跟大叔商量。

大叔在我家对面开店，跟我们非亲非故，不过就只为了是邻居，便常得让我们登门借钱。

我带了个“南大包”来装罐头，放进去七八罐，那个草编的书包便爆满了，而且重的我都提不起来。走不多远，我的手指关节痛了，膝盖也痛……

妈妈说，你扛棺材又不痛？

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宝崑对我仍抱着希望。有一天，趁午餐时间，竟带我上到市区一座大楼的第七层，说那里有生意做。

“不是来吃饭的吗？”

“做成生意才能吃饭。”

幸好三四百个座位的豪华礼堂里，已坐满吃饱饭的绅士淑女。他们显然相当满意我们推荐的上等棺木，解释完了，还有很多人涌上来询问详情。我却因为饥肠辘辘，敷衍一阵便赶快溜进附近的老巴刹。

反应不错，宝崑野心大了，竟然拉了我飞到吉隆坡。去吉隆坡，在梦境里是轻而易举的事，不须要搭飞机，可是，上台时却依旧有警察来拦住。

“你们是新加坡人，怎么可以来我们这里做生意！”

幸好，吉隆坡的合伙人头脑灵活，他拉了我们钻进一家仓库里。哗，也不错，先后来了好多顾客。虽然挤得很，却不妨碍他们看得真切。

我在台上站了很久，人群还是继续涌进货仓来，膝盖受不了，又作痛了。不过，想到筹集的学费数目还相差很远，我咬紧牙关……

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我走进李金龙在芽笼的诊所，申诉膝盖老是酸酸的，挺难受。

“你针灸厉害，能帮我吗？轻轻插一次就好。”

我没挨过针，老实说心里还是怕怕的。

他指着诊所大厅躺着的十多条大汉，你问他们怕吗？插针有什么好怕的！

十多个人全都坐起来，异口同声喊道：“插针有什么好怕的？”其中一个竟是常请我喝炖汤的老潘：“也是你介绍我来的。不痛，别怕。”

老潘想增强床上的本事，我便介绍这位闻名新马的针灸大师为他施针治疗。

隔壁的房门也打开了，十多个眼睛扎针的女士探出头来：“插针有什么好怕的！”

李金龙的眼针疗效高，有一所政府医院曾多次请他给院里的眼科医生讲解针灸如何治眼疾。

老李已从裤袋里掏出一根细针，那针越掏越长竟达半米。他说是用来插膝盖穴位的特效针。

我立即冲出诊所，他追了上来。不过，他手上已经没针，却抱着一本砖头厚的大书《老李寓言全集》。我刚要接过书，递过来的却是一个大藤篮。

“里头都是一包包的上等咖啡粉，我家工厂加工的，你卖了就都拿去交学费。”

我们原本不就约了要下坡，挨家挨户卖咖啡粉的吗？那天我们都穿着中正中学的校服，他胸前还挂着星洲小商公会主席的名片。

满脸笑容的李金龙说：“对呀，一起卖咖啡粉，收入全给你上大学。”

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其实，我有钱，而且还有不少。

李金龙这回是带我去旅行，不过，我坚持自己付旅费。

我们去了南美洲几个国家，哥伦比亚、委内瑞拉、苏里南、厄瓜多尔、秘鲁、巴西、玻利维亚、智利、巴拉圭、乌拉圭和阿根廷，还有法属圭亚那。

印象最深的风景是马丘比丘、伊瓜苏瀑布、百内国家公园，阿根廷与智利交界处的菲茨罗伊峰。

我这一生有过好些奇遇，要数这一次最奇妙：我竟然在这么冷的天气里，第一次来瞻仰菲茨罗伊峰，便遇见一位很久没见的高人。

那天早上，天蒙蒙亮，走出房门，惊见远处山峰金光闪闪，那是红色朝霞照在白色山体上的反光，菲茨罗伊峰已俨然一座金山。

四周仍飘着团团白雾，我小心翼翼走向前，那是一步一个雪印，可不是蜻蜓点水似的鸿爪，而是一个比一个深的窟窿。

走近桦树林，一个瘦削身影突然闯进视野。

“林先生吗？林义丰医师吗？”

那人慢慢转身，露出一口洁白牙齿，轻声回答：“哦，是你，你好，别来无恙！”

“不冷吗？”他没戴帽，露出光头，只穿着厚厚的蓑衣。

“自己来吗？”

“观音救苦会有人接手了，我现在得空，就到处走走。我走得慢，不好叫别人陪。”

平日只愿扇风驱赶蚊蚋的林医师，身材还是那么单薄，却显然经受得起这冰天雪地的考验。

虽然脚下积雪，仍透过皮靴向我双腿催发着阵阵寒意，我还是急着走向悬崖边，要看仔细这人间美景。拉过相机背包，拿出尼康，呀，竟然冻僵了。怎么可能！我曾带着它经受着零下二三十度的严寒，在中国东北和日本北海道抢夺下多少冰雪天地的美景。

贵人出现了，来了另一位高高瘦瘦的老朋友郑美省。他不像林医师，他全身都包得严严实实，我晓得他向来怕冷。不过，他也只说了声很冷，便接过那冰冻的尼康猛烈吹气，他使劲地吹气，吹得脸红脖子红，尼康看来不好坚持，咔嚓一声，快门解冻了。

我想起他当年带我去裕廊中国花园拍夜景的经过。他从诊所赶回家，背起三脚架，换几趟巴士，就为了教我使用B快门的方法。

李金龙也赶来了，说要看菲茨罗伊峰的最后一眼：那是阳光、白雪和险峻陡峭线条的奇妙结合。然而，他并不依恋景色，马上要赶去古巴。

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宝崑又来了，他来帮我排戏，我写的戏。

他说戏写得不好，不过，还是得帮我完成心愿。他安慰我，谁也不可能每个戏都写得精彩。

戏要上演了。我们站在侧幕边，从缝隙里偷眼望陆续走进来的观众。他、他和他，都来了，都是久违的朋友。

难得呀，一次见面一次少，看戏也是为了看老友。

戏即将开场，锣声就要敲响，为什么你还没来？

（注：郭宝崑是戏剧家，李金龙和林义丰是著名中医师，郑美省是摄影爱好者。）