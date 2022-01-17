纪念英培安逝世一周年 图书馆推出两线上节目

纪念本地著名作家英培安逝世一周年，国家图书馆将推出两个线上节目，导读英培安的经典著作；并随英培安太太吴明珠的访谈，了解英培安生前的点点滴滴。

德士师傅与好友读书会线上导读《不存在的情人》

日期：1月22日（星期六）

时间：晚上7时至9时

本书收录英培安上世纪60年代至2000年代创作的短篇及极短篇小说。不同时期的作品呈现不同的内容与风格。作者以调侃的笔调，黑色幽默的手法，超现实的隐喻，书写现实生活中的荒谬处境。由读书会会长孙西纽导读。

此活动只开放给国家图书馆会员报名。报名时须使用myLibrary账户。注册myLibrary账户，请前往account.nlb.gov.sg。该活动同时在面簿直播，公众无须报名即可免费观看。

报名网址：https://bit.ly/3KelJj1

观看网址：facebook.com/groups/ChineseLibraryServices.SG

回忆之旅：缅怀英培安

日期：1月26日（星期三）

时间：早上9时

1月26日是英培安的生日，国家图书馆将在面簿推出英培安纪念视频。该视频是对吴明珠的访问，回忆英培安生前的点点滴滴。

观看网址：facebook.com/groups/ChineseLibraryServices.SG

图书馆《阅读2022》季刊推荐

《阅读2022》是中文图书馆服务的宣传刊物，每个季度以“文学”“知识”“生活”和“本地”四个分类推荐特定主题的好书。在第一季的“本地”类别中，可重温英培安的经典作品，缅怀这位杰出的本地作家。读者可以到各公共图书馆获取这本小册子。

配合阅读推荐季刊，公共图书馆也将特别摆放英培安的著作，方便公众借阅，包括《黄昏的颜色》《我与我自己的二三事》《戏服》等。