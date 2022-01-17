字里行间充满烟火气——贾平凹新散文集《诸神充满》

贾平凹除了以小说闻名于世，也提出“大散文”的观点。《诸神充满》的不少文章都闪烁着哲理的火花。书中的题材包罗万象，天地万物与人间百态皆可入文。

年近古稀的中国作家贾平凹笔耕不懈，2020年交出两部长篇小说《暂坐》与《酱豆》后，去年又给读者带来最新散文集《诸神充满》。

贾平凹以小说闻名于世，代表作《废都》《秦腔》等长篇出版多年后仍被人们谈及。但他的散文在文坛同样享有颇多赞誉，《风雨》《丑石》《一棵小桃树》等名篇都曾入选中国中小学语文教材，影响一代莘莘学子。

去年7月由北京联合出版公司推出的新书，收录贾平凹68篇散文。除了新作数篇，大部分是他过往的旧作新编。文集还精心选配了17幅贾平凹绘画作品，穿插书页中，与美文相得益彰。

天地之间充满诸神

书中的题材包罗万象，天地万物与人间百态皆可入文。书的封底介绍：天之高在于它有日月星辰，地之厚在于它能藏污纳垢，在天与地之间，充满着诸神、草木、动物，人也在其中。

贾平凹曾说：“不管是小说还是散文，最基本的东西，都要真诚。”只要对世界真诚以待，用淳朴之心，旷达之志去体验，全神贯注地生活，就不难发现万物有灵，可以写，值得写的人事物比比皆是。

小事物大散文

读贾平凹的散文，不能不知他的散文观。1992年9月，贾平凹参与创办了以散文作品与评论为主的文学杂志《美文》，并担任主编。他在创刊号中首次提出“大散文”的观点。

在贾平凹看来，提出“大散文”是针对当时中国散文圈的“浮糜甜腻之风”，反对的是“琐碎、精巧、俗气、虚假、无聊的散文倾向”。他当年批评：“充斥在文坛上的散文一部分是老人们的回忆文章，一部分是那些很琐碎很甜腻很矫揉造作的文章。”

“大散文”之“大”，有三个层面：第一是大的时代、社会关怀；第二是美学风格上的大境界、大气象；第三是形式上的扩大与广泛，用贾平凹的话说：“散文是大而化之的。”

“大散文”更关注“怎么写”及“为何写”。它并不一定要歌咏大江大海，博引古今中外，但必须要在意旨与境界上宽阔磅礴。《诸神充满》中就有多篇“以小见大”的散文。

以其中一篇《一只贝》为例，文章描述一只贝壳在经受痛苦磨难后，不如其他光彩斑斓的贝壳那样讨孩子喜爱，甚至还被嫌弃，一脚踢飞。但破碎的壳内显露出一颗耀眼的珍珠，原来贝用血肉将钻进体内的石子磨制成珠，“这是一只可怜的贝，也是一只可敬的贝”。

对百态众生的关怀

《诸神充满》的不少文章都闪烁着哲理的火花。作者并非炫耀张扬，“掉书袋”式地说教，而是在简短的篇幅中融入自己生活中的观察、体悟与智慧。但无论贾平凹写什么，字里行间都充满着烟火气。这在《诸神充满》的最后一辑“看这里的人间”中最为突出。

该辑收录18篇贾平凹书写家乡陕西的散文。最后一篇《陕西小吃小识录》颇有特色，作者用极其精炼的文字介绍了22种当地美食，除了概括食材与制作过程，还融入文化背景与人情世故。

譬如在介绍羊肉泡这道经典陕西美食时，强调食客并非出钱就饭来张口，而是要参与制作过程，净手掰馍，“一是体验手工艺之趣，二是会朋友谈艺文叙家常拉生意，馍掰如何，大、小、粗、细，足可见食者性情。”

烹饪师按食客掰出的馍形决定烹制法，“烹饪十年，身在操作室，便知每一进餐人音容相貌，妙绝比柳庄麻衣相师有过之而无不及。”文章最后讲述一位每天吃羊肉泡的七旬老翁，“临终，死于掰馍时，家人将碎馍放头侧入棺。”

生活皆是烟火气，但能用妙笔捕捉者少。在余味无穷的文字背后，是贾平凹对百态众生的关怀，当然也少不了写作的“硬功夫”。贾平凹去年入驻短视频平台抖音，他在分享写作经验时说，要写好文章，必先培养想象力、表达力、观察力。

他在收录文集的新作《眼睛》中就做了很好的示范。文章纯粹是将眼前所见及其联想付诸于文，读来犹如身历其境，心旷神怡：

“高高低低的房子沿着山根参错，随地赋形，棱角崭新，这条小街的形势就有些紧张。那危石上的老松，原本如一个亭子，现在一簇簇针一样的叶子都张扬了，像是披挂了周身的箭。家家开始生火做饭了，烟从囱里出来，一疙瘩一疙瘩的黑烟，走了魂地往出冒。一堵墙，其实是牌楼，檐角翘得很高，一直想飞的，到底还是站着。影子在西边瘦长瘦长，后来就往回缩，缩到柱脚下了，是扔着的一件破袄，或者是卧了一只狗。”

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