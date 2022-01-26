墉想要问那奏曲者身在何处，一开口，却忽然灵光一闪：“是你吗？是你在拉小提琴吗？”

墉常常戴着一顶红色小帽子，帽子上面写着“如雷贯耳”四个字。他的白胡子浓密得让人以为是假的。墉总是穿着黄色的衬衫，却总是不扣上衣服，袒胸露腹，顶着大肚腩，穿着紫色长裤。他的大肚腩让小孩子忍不住趋前抚摸，或是轻轻敲打，像是一敲就会敲出鼓声似的，常常惹得墉咧嘴大笑。

他总是在地下道，坐在一张小椅子上，咿咿呀呀地拉着二胡，也咿咿呀呀地唱着。走过地下道的人从来听不懂他唱的是什么，但墉很清楚自己的曲目：《蝶恋花》《二泉映月》《江河水》《苏武牧羊》《客途秋恨》——多年来，就是这五首曲子打天下。

墉一遍一遍地拉，看着早晨赶着上班的人群涌过，看着下午去吃午餐的人潮，又看着傍晚下班匆匆而过的人流，觉得这个地下道一天涨潮三次，他天天对着潮起潮落，咿呀咿呀地拉着二胡，自得其乐。

地下道就是墉的演奏厅。他就坐在地下道的一个广告板下演奏，广告每几个月都会更换，墉却是多年来地下道里的一抹不变风景。

□

近几个月来，地下道出现一个叫做畇的年轻人，坐在墉对面，拿着杖子，售卖纸巾。畇患有眼疾，总是笑嘻嘻地坐着发呆，所以收入总是不多。有时，墉甚至会给畇一些零钱，而畇总是笑嘻嘻地，也不知他如何作想。

如此数月，有一清晨，墉一早到地下道，看到畇笑嘻嘻地抱着一个小提琴。

墉哈哈大笑：“这东西哪里来的？”

畇笑着不答，只是连连点头。墉坐在自己带来的小椅子上，伸了个懒腰，开始咿咿呀呀地拉起二胡。畇也把小提琴放在耳朵旁，然后呀呀咿咿地拉起来。

一时间，地下道杂声相冲，路过的人们都在浓烈的睡意中愕然惊醒，加快脚步，急于离开地下道。

墉停止拉二胡，畇也停了下来。墉觉得很不可思议：“你会不会的？我拉你也拉？”

畇依然笑嘻嘻：“你拉得很好听。我也想拉。”

墉大声说：“你拉得不好听。你不会拉。”

畇猛点头：“是啊！我不会。我没拉过啊！”

墉又开始拉二胡，畇也把小提琴放在耳边拉，全无章法，荒腔走板。墉起了一身鸡皮疙瘩，畇却始终笑嘻嘻地，仿佛拉出来的是悦耳的乐章。

墉干脆放开嗓子唱起来，畇也更用力地拉小提琴——那一早晨，走过地下道的人们个个健步如飞。

午餐时，墉独自在附近的熟食中心吃饭，对着眼前的饭发愁。回到地下道，畇依然兴高采烈地拉小提琴，墉拉二胡的兴致已经荡然无存了。到了晚上，在人潮消失以后，墉想到一整天竟然没有收入，不禁发怒，拉下自己头上那顶“如雷贯耳”的帽子，大声对畇吼：“你是在砸场子吗？哪有这样搞的？”

畇却抱着小提琴，笑呵呵地说：“我学会了！我会拉小提琴了！”然后拖着他的小椅子，手执杖子，“哆哆哆”地迈步离去。

接下来几天，墉都必须忍受畇小提琴的噪音。他恶狠狠地瞪畇，畇却看不见，脸上总是一副陶醉的神情。于是墉就很想哭——他的收入锐减，也没有小孩过来逗他开心了。

墉天天听着畇大力练琴，甚至产生幻听。在附近吃饭时，墉会忽然听见畇的小提琴声在耳边奏起，吓得他跳起来。晚上睡觉时也是如此，他失眠了整整一个月。

墉实在受不了，对畇哀求：“别再这样了。我的活菩萨，你发发慈悲，别再拉小提琴了。”

畇很乐：“你也是拉小提琴啊！”

墉快要奔溃：“我拉的是二胡，是二胡。你再这样搞，大家都没办法混下去啦。你要拉小提琴，到其他地方拉，拜托！”

畇忽发奇想：“我们一起拉！你拉好听的，我也拉好听的，一起拉，一定很多人喜欢！”

墉欲哭无泪，拉着自己花白的胡子：“什么叫一起拉啦！没这种事的啊！我们各拉各的，不是你走，就是我走！”

畇握着杖子，大笑起来：“我回家了！我要回家练小提琴，明天跟你一起拉几首好听的歌！”

墉想到畇会在自己家中练琴，忽然很同情畇的左邻右舍。

□

墉第二天清晨回到地下道，探头探脑地张望，没看见畇。他坐下来，先不拉二胡，心想只要一见到畇，他就立刻离开，到别处去。

人潮很快涌来，一个早晨也很快过去，畇始终没有出现。午餐过后，墉自在地拉起二胡，放开嗓子，唱得畅快无比。

墉在以后的几个星期，都能够好好地拉二胡，也重拾那一分在演奏厅表演的感觉。对着人来人往的行人，他怡然自得，只是有时会有幻听，耳边忽而会响起那刺耳难听的小提琴声，让墉不自禁地直起背脊。

墉渐渐地开始对畇的去向感到好奇。两人分开的那一夜，畇不像是做了要离开地下道的决定。但这几个月，畇究竟到哪里去了？以他那样拉小提琴的方式，很难有收入吧。墉忽然发现，自己当初一直觉得自己的收入锐减，感到心痛，却忘了想到，畇也同样没有什么收入。

墉下定决心不去想那么多，他只想像从前那样，为路过的人们拉二胡，对那些来拍拍自己肚腩的小孩子大笑。但畇的消失毕竟成了墉心里的未解之谜，那一分未知让他在拉二胡时分心，待他意识到时，会发现自己在学畇那样拉着全无章法的音乐。

每次发生这样的事，墉就会立刻停下，定一定神，再拉起他熟悉的曲目，《蝶恋花》《苏武牧羊》《客途秋恨》……

□

那一次，在人潮退去以后，墉独自在空空如也的地下道坐着，迳自发呆，等到意识过来时，才发现原来已经是午夜1点26分。

墉根本没有觉察到时间的流逝。他站起来，忽然听到远处传来小提琴曲。

墉认为自己又开始幻听了。他叹了口气，抓抓耳朵，走了几步，忽然停下，侧耳倾听。

墉仔细聆听，惊觉那小提琴声奏出的，是他熟悉的二胡曲目。

那不是幻听。

那是一曲由小提琴奏出来的《客途秋恨》，情感更活泼，充满生命力。虽然少了二胡演奏所带出的苍凉萧瑟，却又在温柔雅致里，显现二胡无法奏出的凄美浪漫。

墉听得如痴如醉，那一曲《客途秋恨》演奏完毕以后，又开始传来《蝶恋花》《二泉映月》……那小提琴曲把墉所熟练的二胡曲子——演奏，处处呈现惊喜，让墉听得心驰神醉。

曲声连绵，待所有曲子都演奏完毕以后，墉仿佛看到前所未有的新境界。

墉想要问那奏曲者身在何处，一开口，却忽然灵光一闪：“是你吗？是你在拉小提琴吗？”

墉口中的“你”，自然指消失了的畇。

只听那小提琴发出几声“嗡、嗡”，连着几声“呜、呜”，便戛然而止。

墉忽然明白。

那确实是畇。畇来了——畇回来了。

墉同时也明白了。畇这几个月都在练琴，练的都是墉的二胡曲。现在，因为一些不可知的缘故，畇无法在墉面前现身。

畇无法回来了，不知为何，他无法回来。但畇总是有办法，竟然以不现身的方式，带着琴音献声，来和墉见面。

墉忽然很恨自己。他很懊悔，觉得自己虽然常常袒胸露腹，但心眼却是紧紧关闭的，以至于看不到畇，听不到畇心中的琴声。

墉有很多话想对畇说……但小提琴声已经消失，地下道又恢复一片寂静。

畇已经离开。

墉也很确定，畇不会再回来。畇在琴音中向墉告别，再不会回来。

墉的眼眶湿润，心里却是满满的感激。畇不能出现，却还是来了。墉对畇只有满满的歉意，却又因为琴音，而有了满满的感动。

以后的每一天，墉依然在地下道咿咿呀呀拉着二胡。但他不再只是拉着《江河水》《苏武牧羊》……那些熟悉的曲目。有时他会用二胡拉出日韩流行乐曲，或是一些西洋老歌；也会随意拉出《生日快乐》《伦敦大桥倒下来》那样的小调，逗一逗经过的小孩子们。孩子们依然会趋前敲敲他的肚腩，在他面前站着，听着他的二胡曲。

人潮依旧如水流，但也总有行人，听到了墉的二胡曲时，不自禁驻足聆听，和墉一起伫立成地下道的另一幅风景。

于是墉也就会拉开嗓子，随着自己二胡的咿咿呀呀，自在高歌。