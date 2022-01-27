九年剧场上演原创话剧《你我之间》 心理写实女演员“家事”

第20届华艺节将演出多部本地艺术家的全新原创作品，九年剧场的《你我之间》是重头戏之一。故事跨越舞台和家庭两个“场域”，触及三代人之间不同的价值观，涵盖对生活、事业、婚姻、性别、衰老、死亡、社交、艺术等多个议题的看法。

滨海艺术中心的“华艺节”将在春节期间，2月11日至3月6日登场，献上一场丰盛的艺术飨宴。

第20届华艺节将演出多部本地艺术家的全新原创作品，重头戏之一、原创剧目《你我之间》，由九年剧场艺术总监谢燊杰编剧和执导，搭配强大演员阵容，讲述一位女演员的“家事”。

熟悉华艺节或九年剧场的观众或许还记得，九年剧场成立初，滨海便曾委约谢燊杰带领这一年轻剧团，连续三年在华艺节带来三部改编自西方经典剧作的华语作品，分别是：2012年的《谁怕吴尔芙？》，2013年的《十二怒汉》，以及2014年的《艺术》。

从母女到家庭芥蒂

如今，九年剧场走进第十年，这部在一年之初上演的《你我之间》，别有意义，因为这是九年剧场在滨海的第一部大型委约作品。《你我之间》从剧情看已很吸引人，故事跨舞台和家庭一公一私两个“场域”。该剧讲述影视剧甘草演员林丽卿因患病被迫退休，一位在剧团任制作人的老友，邀林丽卿参与一部舞台剧，林丽卿居然将要和同为演员的二女儿诗琳同台演出。但诗琳之前并不知情，埋怨事先没人和她商量。性格同样直率的母女两人排戏，双方都别扭，也出现摩擦。她们的张力从舞台延伸到生活中，三姐妹和其他家庭成员同被卷入其中，渐成两代人芥蒂……

非“女性主义”作品

尽管女性角色众多，谢燊杰接受《联合早报》采访时，否认这是一部“女性主义”作品。

谢燊杰谈及创作动机时说：“我觉得近年来，本地华语原创作品中，这类观众接触面较广的家庭写实情节的作品几乎不见了，因此决定尝试。虽然《你我之间》是心理写实剧，这个作品却在呈现构思上借鉴了电影场景切换的节奏，在舞美设计上也体现舞台和电影感。”

之所以说“写实”，谢燊杰说是因为创作灵感来自身边的人，比如亲戚、朋友的故事，很多情节是以自己或朋友们的真实经验为基础的。

揣测并还原母亲、女儿等女性角色的心理状态和生活细节，对身为男性创作者的谢燊杰来说，似乎不是难事，他周遭有足够的观察对象，而且不以性别为出发点的视线，让这部作品在人文层面，打开更开阔的经纬幅度。

谢燊杰说：“我有一个妹妹，身边还有母亲、妻子和两个女儿，加上亲戚中我也有蛮多表姐妹和堂姐妹。然而，创作时我并没有刻意把作品定位为‘女性作品’，我把每个角色当一个‘人’来写，人与人之间的关系本就很复杂，也不是单从性别关系就能说得清的。”

这部作品触及三代人之间不同的价值观，涵盖了不同世代，对生活、事业、婚姻、性别、衰老、死亡、社交、艺术等多个议题的看法。

“镜像感”引人入胜

与现实生活对照时，舞台艺术，尤其是戏剧作品的“镜像感”，往往引人入胜，观众从剧中看生活，看自己，也看一种具有共性的人生体会或经验整合，这确实是看戏的乐趣之一。

但谢燊杰并不认为《你我之间》中的母女关系可以用“代表性”来解析，他说：“应该说它是我们都熟悉的母女关系，也有一种出人意表的情结，简单地说，它也就是一种观众一定能够有所共鸣的关系。”

团队里很多看了剧本的伙伴们纷纷对谢燊杰说：“我妈就是这样的。”“我妈也常这么说。”“这个人物就像我的表姐和她的妈妈。”“我自己也曾经这样跟母亲说过这样的话。”

一种真实的生活况味，可能是一部剧作中最打动观众的因素之一。

影视和舞台三代演员阵容

当然，也不得不提堪称华丽的演员卡司——由吴悦娟、黄丽心、欧菁仙、徐山淇、黄家强、刘诗璇、黄奕磊、刘晋旭、方智全、林伟贤、林俊德共同出演，九年剧场集结本地影视和舞台三代演员阵容，一同打造这出格调轻松但意味深重的华语话剧，《你我之间》以家庭成员间难以言喻的情愫，倾诉几代人之间迥然不同的人生情怀。

谢燊杰向观众真诚推荐《你我之间》，他说：“这部作品从你我熟悉的人物和关系出发，借用戏剧化的情节，巧妙地以剧场和电影美学作为呈现灵感，来诉说三代人的故事，既写实又有诗意。剧中也采用了新加坡人熟悉的华语、英语，和少许方言。通过笑中带泪的情节，我们希望带给观众的是，人与人之间那种微妙关系的心灵触动。”

《你我之间》2月11日起，于滨海艺术中心剧院上演，时长两小时（无中场休息），限6岁及以上的观众入场，更多详情和购票方法可上网。