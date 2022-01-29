春城洋溢华夏情与亚洲文化交响乐团合作 打造报春音乐盛宴

“春城洋溢华夏情”将联手亚洲文化交响乐团，以多场融合音乐、舞蹈和演唱等多元素的音乐盛宴报春。与此同时，“春城”也呈献一场“经典回响”老歌会。

若说公历元旦标记着人类文明走入新纪年，那么农历新年则承载着全球华人的共同记忆，是民族血脉与文脉代代相传见证。

在新加坡，新年记忆是令人垂涎的肉干和凤梨酥，是琳琅满目的牛车水年货市场，更是丰富多姿的“春城洋溢华夏情”。自1994年来的每个春节，“春城”坚持不懈把中华大地的歌舞和手工艺品带来，丰富本地华族文化，也让狮城小岛充满年味。

尽管全球疫情肆虐扰乱国际航旅，却没能停下“春城”报春的脚步。下个周末，“春城”将携手亚洲文化交响乐团，以多场融合音乐、舞蹈和演唱等多元素的音乐盛宴，与民众共度佳节。

迎接“春天里”的曙光

在去年的国庆群众大会上，李显龙总理在华语演讲中罕见地为国人清唱经典年歌《春天里》的开头，并动情地朗读歌词“不用悲、不用伤，前途自有风和浪；向前进，莫彷徨，黑暗尽处有曙光”，借此鼓励国人对抗疫要有信心。

这深深打动了“春城”筹委会主席林璒利，她说：“李总理的话让我们内心充满力量，因此在筹委会委员和顾问的一致认同中，今年的新春音乐会就以‘春天里’为主题。”

音乐会将以充满活力的《春节序曲》拉开序幕，配合着衣袂飘飘的华族独舞，一开场就把新年的气氛拉满。接下来是由本地青年作曲家黄志耀采用《春天里》的音乐素材创作的《曙光》，这部作品融合舞蹈、童声、诗朗诵等多种元素，展现​​民众在疫情期间所面临的困难及战胜病毒的决心。

林璒利透露，在构思节目时顾问们认为光有交响乐还不足以展现中华文化的厚重与新年欢庆的气氛，于是在音乐的基础上，诗人郭永秀写下朗诵诗《曙光》，将由著名主持人李荣德朗诵。同时，新加坡华族舞蹈剧院的舞者吴慧英、巴斯卡尔艺术学院的印族舞者Sarenniya Ramathas和雾嶋舞踊队的舞者Xenres，以及声乐协会儿童合唱团的两位歌者也会同台演艺。

林璒利（左起）与合唱指挥许爱敏、诗人郭永秀在排练现场讨论。（龙国雄摄）

亚洲文化交响乐团联合指挥黄德励说：“这种丰富感，让人觉得像是一场本地的‘春晚’，把隆重又热闹的喜悦传递出去。”

男高音歌唱家庄杰和女高音歌唱家罗静也将在音乐会上献唱以爱与春天为主题的四首歌曲，包括《我的太阳》《春回大地》这样的经典老歌经由作曲家的重新编曲，将焕发别样魅力。

节目的另一亮点是，去年获颁文化奖的马来族歌手拉希玛·拉辛（Rahimah Rahim）将演唱马来语和华语的歌曲。黄德励称她是“全能型”的歌者，从歌台到音乐会，从英语、马来语到华语都能驾轻就熟。

歌舞之外，亚洲文化交响乐团也将演奏由本地作曲家罗伟伦和陈嘉荣创作的交响作品《草原狂想》。这部作品具有浓厚的蒙古族音乐色彩，原是写给华乐团，此次由李乐轩移植改写给交响乐团，在音色处理方面既有挑战，又有惊喜。

亚洲文化交响乐团联合指挥郑逸杰说：“​​乐团希望将亚洲的交响乐作品带到世界舞台，给后世留下一笔宝贵的、属于亚洲人自己的音乐遗产。”

经典回响老歌会

莺歌燕舞之后，“春城”也特别呈献一场“经典回响”老歌会，回忆“那些年我们喜爱的歌”。这是继去年11月后，“经典回响：那些年我们喜爱的歌”系列的第二场音乐会，由亚洲文化交响乐团现场伴奏。

此次音乐会由庄杰担任艺术总监，携手女高音丁湘庭等11名歌者演绎《教我如何不想他》《满江红》《思乡曲》《在水一方》等众多中文经典歌曲，带领大家重温往日时光。主持人李荣德也将化身男中音引吭高歌《二月里来》与《猎人之歌》。

也是艺术合唱团团员的林璒利说：“音乐能陶冶人的性情，而唱歌是最简单、最不需要本钱的音乐形式，走在街上、做着家务都可以唱歌。对于乐龄人士来说，唱歌更是有益身心——背歌词可以锻炼记忆力，上台表演穿漂亮的衣服更是让人身心愉悦。只要有人愿意唱，‘经典回响’音乐会我就会一直办下去。”

在“春天里”音乐会的排练现场，依然可以看到已年逾古稀的林璒利忙碌的身影。她说：“看到年轻人我就开心，亚洲文化交响乐团里很多人都是下班后利用休息时间来排练演出，他们对艺术的热爱让我感动。疫情过后我希望把乐团带到国外演出，让我们的孩子和音乐走向更广阔的世界舞台。”

“春天里”歌舞交响音乐会

2月4日（星期五）晚上7时30分

2月5日（星期六）

下午3时及晚上7时30分

维多利亚音乐厅

20元 30元 50元

sistic.com.sg/events/spring0222

“经典回响·那些年我们喜爱的歌2”

2月6日（星期日）下午5时

维多利亚音乐厅

20元 30元 50元

sistic.com.sg/events/classic0222