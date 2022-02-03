希伯来史诗音乐会 从故事中汲取力量

当新年期间的听觉感官被大街小巷的新年歌曲所“垄断”，若想听听“反调”，来临星期日（6日）不妨去滨海艺术中心音乐室，听一场极具叙事性的希伯来史诗音乐会。

由本地小提琴家符史洺带领的弦乐团“re:mix”将在这场音乐会呈献三套著名组曲：布洛赫（Ernest Bloch）创作的《三幅哈西迪犹太人生活图画》（ Three Pictures of Chassidic Life）、威廉姆斯创作的《辛德勒的名单》与《屋顶上的提琴手》。

符史洺说：“犹太是一个古老的民族，历史上他们曾流离失所，饱受苦难。但凭借着信仰的力量，他们奇迹般地重建了家园。疫情乌云如今已经笼罩世界整整两年，我想我们可以从他们的故事和音乐中汲取力量，在黑暗中坚信光明终会驱散乌云。”

音乐会的节目重新安排了三组曲原有的乐章顺序，也是“re:mix”团员的小提琴家周露敏特别为这场音乐会撰写了长篇叙述，让音乐叙事更贴近疫情当下的生活。

音乐会的第一部分由《三幅哈西迪犹太人生活图画》中的第三乐章“妥拉节”（Simchat Torah）开始，展现疫情来袭之前人们纯真快乐的生活；随之是第一乐章“忏悔”（Vidui），由一个极不和谐和弦发端，慢慢进入黑暗的灵魂反省。

第二部分由《三幅哈西迪犹太人生活图画》中最著名的第二乐章“Nigun”（犹太宗教音乐的一种即兴音乐形式）和《辛德勒的名单》中的两乐章构成。“Nigun”中回环往复的低吟和《辛德勒的名单》中令人心碎的旋律线条无不昭示着苦难，联系不同时代的悲欢离合。

第三部分由《辛德勒的名单》中“犹太镇”一篇和《屋顶上的提琴手》构成。周露敏写道：“疫情让我们所有人在倾斜的屋顶上摇摇欲坠，我们不都是‘屋顶上的提琴手’吗？当一个略带试探的小提琴独奏从阴影中走出来，所有人都迫不及待加入到充满活力与乐观的合唱中。世界因疫情而改变，而改变让我们成长。”

“Turning the Page”

滨海艺术中心音乐室

2月6日（星期日）晚上7时30分

25元

购票：remixturningthepage.peatix.com