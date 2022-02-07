早报悦读@NLB 法国在新加坡留下 200年文史足迹

原来莱佛士1819年登陆新加坡时，随行的还有两名法国自然科学家。文史爱好者刘家明认为，他们是最早踏上狮城的法国人。除了自然历史、文化艺术、宗教教育等，法国人在本地的工商业领域也留下了足迹。

新加坡曾是英国殖民地，但法国人在本地留下的足迹可不少。文史爱好者刘家明上周五在悦读@NLB讲座上，从自然历史、文化艺术、宗教教育等多个角度，阐述法国与新加坡的渊源。

据刘家明看到的历史资料，早在1681年，泰国纳莱王就曾通过商人向法国国王路易十四建议在狮城建军港和商港，以平衡荷兰人的势力，但路易十四没有采纳。刘家明打趣地说，若法国当时在这里建港，“今晚我们要分享的，可能就是英国人在新加坡留下的标记了。”

法国人的狮城寓言故事

法国制图家1755年就在地图上标出这座岛屿。刘家明也分享了法国人对狮城的寓言故事。譬如1781年的一则故事，指狮城有一个猴子与人类生出的物种，极为聪慧，甚至写公开信控诉人类对猴子不公。后来还有一部法国音乐剧，描述泰王派一只“灵狗”管理这座岛屿，不仅平定叛乱还治理有方。

莱佛士1819年登陆狮城，随行的还有两名法国自然科学家迪亚尔（Pierre-Medard Diard）和迪沃谢尔（Alfred Duvaucel）。刘家明认为，他们是最早踏上小岛的法国人。

迪亚尔和迪沃谢尔受莱佛士所聘，跟随他“南征北战”，在各地收集动植物标本，例如在本地海域收集儒艮（传说中的美人鱼）标本。

刘家明相信，第一个踏上岛国的法国女人，是新加坡开埠后首任驻扎官法夸尔（William Farquhar）的“落地妻子”安东妮尔·凯蒙（Antoinette Nonya Clement）。安东妮尔有法国血统，她的八世孙是现任加拿大总理特鲁多。

刘家明相信安东妮尔·凯蒙（Antoinette Nonya Clement）是第一个踏上岛国的法国女人。（林泽锐摄）

法国天主教在新传教200年

法国人在本地留下的痕迹，今天显而易见的，莫过于法国教会留下的建筑。刘家明介绍，本地一些教堂和学院都由法国传教士筹建，包括新加坡第一座天主教善牧主教座堂，第一座天主教圣婴女修道院（如今是“赞美广场”CHIJMES），以及圣若瑟学院（如今为新加坡美术馆）。

法国天主教会后来为了深入劳动阶层，将更多教堂建在偏远的种植园地，传教士当时也面对虫蛇、猛兽、疾病等威胁。

刘家明分享，去年12月11日傍晚6点，本地的32座天主教教堂在一起鸣钟1分钟，就是在庆祝法国天主教在新加坡传教200年。

虽然专业是电子工程，但刘家明说他自小就爱读书，中学时期就读过法国小说家雨果的《死囚末日记》、大仲马的《三剑客》等译本。后来他留学法国，在一对不会说英语的老夫妇家寄宿，法文水平突飞猛进，就找原著看。

《八十天环游世界》是一本让刘家明印象深刻的法国小说。书中提及新加坡的景观，而作者凡尔纳从未涉足狮城。

随着更多法国航海家的到来，法国人对狮城的描绘方式越来越多元。刘家明说，世界第一张，也是唯一一张新加坡市容的银版照片，就是法国旅游摄影家依提尔（Jules Itier）1844年拍摄的。法国电影科技也由毕卡（Paul Picard）引进新加坡，以露天影院的形式放映了由著名的法国幻术特技导演梅里爱（Gaston Melies）1913年制作的旅游短片《新加坡的一天》。

刘家明和观众分享法国画家眼中的新加坡。（刘家明提供）

工商业发展足迹

除了宗教与文艺，法国人在新加坡的工商业发展中也留下了足迹。刘家明分享了曾在图书馆展览中展示的法文罐头黄梨广告。法国人巴斯蒂亚尼（Joseph Bastiani）将罐头技术进入新加坡，如今还在售卖的鸡标Ayam罐头食品，就是法国人柯邑（Alfred Clouet）于1892年在新加坡创立的品牌。

1902年成立的法国液化空气公司Air Liquide，在海外拓展时看中了新加坡，1911年在罗敏申路设立了分公司和工厂。在新加坡的公司如今还在运作，已超过110年。

刘家明说，法国人也擅长经营酒店，殖民时代最豪华的酒店都是法国人经营的，如欧洲大酒店（Hotel de l' Europe）、和平饭店（Hotel de la Paix）等。

从另一个角度看，刘家明当年获法国政府奖学金留法学艺，归国成为专业电子工程师，为本地发展做出贡献，某种意义上，也是法国在新加坡发展史中留下的足迹。