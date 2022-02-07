穿梭回19世纪环游世界 看法国作家眼中的花园城市

想深入了解法国文化，阅读是一种成本极低且趣味无穷的途径。法国文坛大师云集，不少经典巨著有一定的门槛。文史爱好者刘家明上周五在悦读@NLB线上讲座上介绍的《八十天环游世界》（Le Tour du monde en quatre-vingts jours），是一部通俗易懂、精彩非凡的小说。对不曾接触法国作家的读者而言是很好的起点。

对本地读者而言，《八十天环游世界》另一亮点是，小说人物曾在新加坡短暂游玩。从未涉足狮城的作者通过史料、油画、听闻，配合自己的想象勾勒出19世纪的岛屿风貌。这或许是首部对新加坡有所描绘的法国小说。

曾被多次改编翻译浓缩

小说作者是“科幻小说之父”凡尔纳（Jules Verne），1872年在报刊连载《八十天环游世界》，今年刚好是150周年。虽然是本旧书，但凡尔纳充满实验性的写作超越了他所处的时代，今日读来并不会感到陈旧不堪。

凡尔纳曾被认为是流行文学、儿童文学的代表。随着他对法国先锋派、超现实主义写作的影响显露，法国文坛与学界对他的评价有所改变。这种转变在英文与中文世界还有些迟缓，其中一个原因，是《八十天环游世界》被多次改编、翻译、浓缩，以话剧、电影、儿童书、小学课文等形式登场，不易让受众将其与严肃文学挂钩。

国家图书馆有《八十天环游世界》的多个中译本（有的译为《八十天环游地球》），潜心阅读，不难发现凡尔纳叙事功力深厚，想象力丰富，故事情节环环相扣，紧凑且不拖沓。疫情海啸未退，出国旅游仍是奢侈，不如随法国作家的文字，乘19世纪的交通工具环游世界，顺便看看当时的新加坡风貌。

一次说走就走的旅行

小说讲述一个生活低调、行事谨慎的英国绅士福格与法国仆人环游世界的故事。福格在报上读到印度开通铁路的新闻，断定80天内足以环游世界。他的牌友认为这是天方夜谭。

福格没有卷入争论，而是打赌自己能在80天或更早完成环游世界一圈，并赌上两万英镑，即他一半的身家。福格当晚就带着仆人从伦敦出发，开启一次说走就走的旅行。

他们的旅途并非一帆风顺，除了不能预见的延误，还有一路跟随的英国警探菲克斯处处刁难。菲克斯误以为福格与伦敦一起银行劫案有关，于是试图阻挠其行程。

福格最终克服各种困难挑战，不仅赢得了赌局与荣誉，还收获了爱情。

描写19世纪狮城风光

福格在亚洲的行程须要从印度加尔各答坐船到香港维多利亚港，由于航程长，汽船须要在这个“V”形航线的底部，即新加坡靠岸加煤。

汽船穿越马六甲海峡抵达新加坡，福格与仆人仅在岛上短暂逗留两个多小时，作者却花了不少笔墨描绘岛上风光。

作者写道：“新加坡这个岛面积不大，景色也不是非常壮丽，岛上缺少高山的衬托，不过它单薄的外观却别有一番秀美。这座花园城市里修建了一条条漂亮的街道。”

福格在岛上看到不少花草树木，“欧洲乡下常见的带刺的篱笆不见了，取而代之的是一丛丛胡椒树。西谷的椰子树和伸展着巨型叶片的高大的羊齿草点缀着这幅热带风情画，青青的豆蔻使空气中浸润了浓郁的香气……城里到处是高大破旧的房子，不过房子外面通常是漂亮的园子，里面种满了芒果、菠萝和所有世界上最美味的水果。”

作者还对岛上的动物有所描写与想象：“成群的猴子时常出现在树丛中，它们受到惊扰，扮着鬼脸四散去，丛林里说不定还藏着老虎呢……当地人会告诉你，它们都是从马六甲海峡漂游过来的。”

从法国作家的视角看19世纪的新加坡景观，即便是虚构的小说作品，也别有一番风味。法国人在新加坡留下不少足迹，对新加坡的描写也不少，《八十天环游世界》作为较早的文字记录，值得本地读者一阅。

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